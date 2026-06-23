株式会社クラブコスメチックス（本社：大阪市/代表取締役：中山ユカリ）は、DAISY DOLL by MARY QUANTより、大バズリ中の「デイジードール ジュエリー シロップ グロス」の人気新色に、限定のデイジー型オリジナルミラーをセットにした『デイジードール ミラージュコレクション』を2026年7月15日(水)に数量限定発売いたします。 2025年10月の発売前から、思わず手に取りたくなる可愛らしいパッケージや、宝石のようにきらめくラメ、絶妙なニュアンスカラーがSNSで大きな反響を呼び、完売店舗が続出するなど“大バズリ”を記録している「デイジードール ジュエリー シロップグロス」。 この夏、ファンの皆様へ感謝の気持ちを込めて、今春登場した人気カラーで夏におすすめの「05 チェリーミラージュ」と、ブランドアイコンをかたどった限定デザインの「デイジー型オリジナルミラー」をセットにした、特別なコレクションをご用意しました。 きらめくチェリーカラーのグロスと、艶めくピンク色のデイジー型ミラーが、持っているだけで気分が高まるコレクションです。 お祭りや旅行などの夏のイベント時にも、ポーチに忍ばせておくだけで特別なものになること間違いなし！サッと取り出してメイク直しをするたびに心ときめく時間へと変わり、「もっとかわいい」自分に出会える、夏のお出かけに欠かせないマストバイアイテムです。 全国のロフト、バラエティショップ、Amazon、Qoo10等で販売いたします。

デイジードール ミラージュコレクション

DAISY DOLL MIRAGE COLLECTION

https://daisydoll.jp/powderblush-bloom/ https://www.instagram.com/daisydoll.jp/

【セット内容】 ・デイジードール ジュエリー シロップ グロス 05 ×1個 ・デイジー型オリジナルミラー ×1個 価 格：2,200円（税込）

デイジードール ジュエリー シロップ グロス 05 チェリーミラージュ

今春発売されたばかりの大人気カラー。 ジュエリーのようなまばゆいラメのきらめきと、シロップのようなとろけるツヤ感が特長のジュエリーシロップグロス。 「05 チェリーミラージュ」は透明感あふれるブルーのラメがブロッサムリキュールの中できらめき、蜃気楼(ミラージュ)のように揺らめく魅惑のカラーで、ひと塗りで可憐でピュアに輝く唇を演出いたします。

本コレクションでしか手に入らない、特別な限定デザイン。 ブランドのアイコンである「デイジーマーク」をそのままかたどった愛らしいフォルムは、持っているだけで気分をぐっと高めてくれます。 ミニバッグやポーチにもすっきりと収まるコンパクトサイズで、外出先でもサッと取り出してメイクチェックが可能。 毎日の持ち歩きが楽しくなるオリジナルミラーです。 （サイズ：直径80mm、厚さ7.2ｍｍ）

＜商品特長＞

デイジードール ジュエリー シロップ グロス

①リップパックをしているかのようなうるおい感

・美容保湿成分*配合で唇をケアしてしっかり保湿し、しっとりなめらかな唇に整えます。 ・リップパックのような膜が唇を優しく包み込み、ぷるんとした理想的な唇に仕上げます。 ＊パルミトイルトリペプチド-1

②ハチミツと5種の植物オイルで塗るたびに唇ケア

・唇をいたわるようなやさしい使い心地で、唇の乾燥や荒れが気になる方にはリップの下地としてもおすすめです。 ・気になる唇の乾燥や縦ジワをカバーし、ぷるんと弾むような唇に導きます。

③たっぷりのラメ配合！

・トレンド感のあるラメを贅沢に配合し、ツヤ感と透明感のある唇を演出します。 ・カラーごとに異なるラメを配合し、自然に肌になじむ、こだわりのカラー展開です。

④時間が経ってもぷるツヤキープ！

・うるおいベールがピタッと唇に密着し、ぷるぷるの唇が長時間続きます。

⑤デリケートな唇にうれしいフリー処方

＜How to use＞

チップに適量を取り、唇の中心から外側に向かって優しく塗布してください。 **＼こんな方におすすめ！／** ✅唇の乾燥が気になる方 ✅手持ちのリップのニュアンスを変えたい方 ✅自分に似合うリップが見つからない方

DAISY DOLL by MARY QUANTについて

DAISY DOLL by MARY QUANTは、ロンドン発のコスメファッションブランド MARY QUANTが日本上陸50周年を迎えたことを機に、さらに多くの人に自分らしくいきいきと輝いてほしいという願いを込め、新たな解釈で立ち上げられたブランドです。 MARY QUANTの「自由に 自分らしく」というスピリットを受け継ぎ、遊び心にあふれたアイテム (パーツ )を提供することで、お客様自身が自分に合った好きなアイテムを組み合わせて楽しんでもらいたいと考えています。

◆ブランド公式 ブランドサイト：https://daisydoll.jp Instagram：https://www.instagram.com/daisydoll.jp X：https://x.com/daisydolljp ◆会社概要 〇会社名：株式会社クラブコスメチックス 〇本社所在地：大阪市西区西本町2-6-11 〇代表者：代表取締役社長 中山 ユカリ 〇会社HP：https://www.clubcosmetics.co.jp ◆お客様からのお問合せ先 株式会社クラブコスメチックス フリーダイヤル：0120-16-0077