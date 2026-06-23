亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：髙木 政紀）は、『71g ハッピーターン 辛いって幸せ』を全国のスーパーマーケットにて、『35g ハッピーターン 激辛って幸せ』を全国のコンビニエンスストアにて、7月6日（月）から7月末までの期間限定で新発売します。

■とまらない“辛旨”パウダーがツイた、夏だけのハッピーターン

『71g ハッピーターン 辛いって幸せ』は、あまじょっぱい「ハッピーパウダー」で人気の『ハッピーターン』に「辛旨パウダー」をまとわせた、辛いのに旨くて手がとまらない、夏限定の特別なハッピーターンです。“とまらない辛旨さ”を実現するため、ハッピーパウダーと相性の良い8種の香辛料と3種の旨みパウダーをブレンドしました。さらに、この商品のためにオリジナル調合した「旨オイル」を加えることで、クセになる味わいに仕上げています。お酒との相性も良く、おつまみにもぴったりです。

■コンビニエンスストア限定の“激辛旨”商品も同時に登場！

『35g ハッピーターン 激辛って幸せ』は、より刺激的な辛さを楽しめる、「激辛旨パウダー」がツイた、コンビニエンスストア限定で発売する商品です。『71g ハッピーターン 辛いって幸せ』と比べて、辛さ200%※1、旨さ110%※2で、“激辛”だけど“激旨”な“とまらない激辛旨さ”を実現したハッピーターンです。 刺激的な激辛さにぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。 ※1: 製品中ハバネロ配合比「71g ハッピーターン 辛いって幸せ（100gあたり）」対比 ※2: 旨オイル付着量110%増「71g ハッピーターン 辛いって幸せ（100gあたり）対比

■おかげさまで50年。これからもみんなにハッピーがターンしますように。

1976年、世の中が少し暗く、元気を求めていた時代に、「幸せ（ハッピー）がお客様に戻って来る（ターン）」ようにという願いを込めて『ハッピーターン』は誕生しました。唯一無二のあまじょっぱい味わいを生み出すハッピーパウダーが特長で、発売以来、子どもから大人まで幅広い世代のお客様に親しまれてきました。 そして2026年、発売から50年という節目を迎えます。これまでの感謝をお伝えするとともに、さらなるおいしさとハッピーをお届けすべく、「みんなにハッピーがターンしますように」をテーマに、ハッピーターンらしい、ハッピーがターンするさまざまな施策を展開してまいります。

【商品概要】

1. 商品名 71g ハッピーターン 辛いって幸せ 2. 発売日 / 発売期間 2026年7月6日（月）～7月末まで 3. 価格（税抜）/（税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 230円前後 / 248円前後） 4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のスーパーマーケット ※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

1. 商品名 35g ハッピーターン 激辛って幸せ 2. 発売日 / 発売期間 2026年7月6日（月）～7月末まで 3. 価格（税抜）/（税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 130円前後 / 140円前後） 4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストア ※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。