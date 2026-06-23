亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：髙木 政紀）は、『32g ザクスティック スパイシーチキン風味』（以下：『ザクスティック スパイシーチキン風味』）を、6月30日（火）から8月末までの期間限定で、全国のコンビニエンスストアにて発売します。

■自分時間を彩る、クラフトビールと相性ぴったりなスティックおつまみ

『ザクスティック スパイシーチキン風味』は、夏に人気の爽やかな味わいのクラフトビールとの相性を追求して開発した、ザクッとした噛み心地とじわっと広がる旨みが特長のスティックおつまみです。噛むほどに香ばしいチキンの旨みとスパイスの程よい辛みが広がる、つい手が伸びる味わいに仕上げました。つまみやすいひとくちサイズのスティック形状にしたもち米生地を、低温でじっくり揚げることで、ザクッとした食感を実現しています。さらに、クラフトビールの味を引き立てるローストアーモンドを組み合わせ、より満足度のある仕立てにしています。こだわりが詰まった『ザクスティック スパイシーチキン風味』とともに、ゆったりとした自分時間をお楽しみください。

【商品概要】

1. 商品名 32g ザクスティック スパイシーチキン風味 2. 発売日 2026年6月30日（火）から8月末まで 3. 価格（税抜）/（税込） 149円 / 160円 4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストア ※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。