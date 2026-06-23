株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する「ハローキティ」をテーマにした施設「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」では、ここでしか手に入らないハローキティがデザインされた「マスコットカチューシャ」と「ぷっくりシール」を7月11日（土）より順次販売いたします。 URL：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

今回登場するのは、ハローキティ ファンには堪らない売り切れ注意の新作グッズ2種類！「マスコットカチューシャ」は、ハローキティのかわいいお顔にパステルカラーのポンポンとお花リボンがポイント。りんごにちょこんと座るハローキティがとってもキュートな「ぷっくりシール」は、赤を基調にしたデザインで手帳やスマホケースのデコレーションにもぴったり。思わず収集したくなる商品です。いずれもAWAJI HELLO KITTY APPLE LANDショップにて販売中です。 当施設でしか買えない、思わず持ち歩きたくなる愛らしいアイテムをぜひご購入ください。

■『HELLO KITTY SMILEマスコットカチューシャ＆ぷっくりシール』 概要

販売開始： 7月11日（土） ※状況により発売日が前後する可能性がございます。詳細は公式HPをご覧ください 内容： マスコットカチューシャ（人魚・乙姫・ショーボックスキティ）／2,970円 ぷっくりシール／605円 ※税込価格 場所： マスコットカチューシャ（人魚・乙姫）／HELLO KITTY SMILE マスコットカチューシャ（ショーボックスキティ）・ぷっくりシール／HELLO KITTY SHOW BOX URL： https://awaji-resort.com/hellokittysmile/ お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

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