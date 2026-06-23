ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長: 降籏邦義 以下、「ワールド・ハイビジョン・チャンネル」）が展開する電子書籍レーベル「じゆうに文庫」は、株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形勇気 以下、「indent」）が運営する、70万人を超える作家と企業をつなぐ創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※１」にて、商業配信する原作の募集を開始いたします。「Nola」から直接作品を投稿できる小説投稿サイト「Nolaノベル」内『編集部の掲示板』に＜BS12じゆうに文庫編集部＞ページを開設し、常設で、コミカライズやアニメ化も見据えた原作小説の投稿を受け付けます。 ＜BS12じゆうに文庫編集部＞『編集部の掲示板』ページはこちら： https://story.nola-novel.com/company/jiyunibunko

このたび「じゆうに文庫」では、Nolaノベルの『編集部の掲示板』機能を活かした原作発掘を開始いたします。「Nola」の持つ作家数70万人超・総作品数300万超の会員基盤を活用し、＜BS12じゆうに文庫編集部＞の編集方針に合わせた「異世界・現代ファンタジーを中心に、ホラーやラブコメなどジャンル横断的な作品」を常時募集いたします。なお、スカウトした作品は主要な電子書籍ストアでの配信をはじめ、テレビ局発のレーベルとしての強みを活かし、コミカライズやアニメ化などメディアミックス展開も検討する予定です。 ※1）「Nola」とは 「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。 ● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/ ● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521 ● Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US

募集する作品像について

・ジャンル 異世界ファンタジー(少年・青年・少女・女性)/現代ファンタジー(少年・青年・少女・女性)/ラブコメ/ホラー/サスペンス/その他オールジャンル ・編集部のチェックポイント ①『ストーリーや言葉に、読者が熱狂するか』 全員がなんとなく納得できる作品より、賛否両論あっても編集部員１人が全力で推す作品をこれまで発行してきました。 特定少数でも、誰かを沼らせるポイントがある作品を求めます。 ②『キャラクターに、読者が恋するか』 作品が広がるためには、キャラの魅力が不可欠。蠱惑的な外見・愛らしくも信念を感じる言動・試練と戦いながらの成長。そんな、読者が好きにならずにはいられない、魅力的なキャラクターを求めます。 ③『冒頭までに読みたいと思うか』 印象的なタイトル、インパクトがある１ページ目、読みやすい導入部分でそのまま作品に読者を引き込めるとベストと考えております。 『編集部の掲示板』ページはこちら：https://story.nola-novel.com/company/jiyunibunko

「じゆうに文庫」とは

正式名称は「神宮前のじゆうに文庫」で、BS12 トゥエルビが掲げる「好きを、もっと、じゆうに。」を基軸とし、創作活動に関わる全ての人々が“好き”を自由に表現し、発見できる場の創出を目的としています。「じゆうに文庫」は、作者の真摯な創作活動を尊重すると同時に、読者の新たな興味の芽を育むレーベルとして、多様な“好き”の発信・受信に交差する場所を目指します。

■ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社について■

https://www.twellv.co.jp/jiyunibunko/

三井物産（株）100％子会社として2006年7月7日に設立。全国無料放送のBS12 トゥエルビを2007年12月1日に開局し運営しています。TV放送以外にも、IP事業の展開を行うなど、フロンティア精神と“らしさ”でユニークなメディア企業を目指しています。

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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