株式会社BrickWall（本社：東京都、代表取締役：河東 誠）は、推し活ユーザー向けのジャンル起点コミュニティプラットフォーム『OshiNow（オシナウ）』を公開しました。 サービスURL：https://oshinow.com/

OshiNowは、アイドル、アニメ、ゲーム、VTuber、バンド、声優、2.5次元舞台など、さまざまな「推し」を応援するユーザーが、推しのジャンルごとにスポット・イベント・投稿・仲間を見つけられる推し活プラットフォームです。 サービス名の「OshiNow」には、 Oshi + Now = 推し活の“今”が見つかる という意味を込めています。 近年、推し活はライブやイベント参加だけでなく、本人不在の誕生日会、ぬい撮り、アクスタ撮影、聖地巡礼、オフ会、グッズ交換、遠征など、多様な楽しみ方へと広がっています。 一方で、推し活に必要な情報はSNS、ブログ、個人投稿、店舗情報、イベント告知などに分散しており、「どこに行けばいいのか」「同じ推しの人とどうつながればいいのか」「今どんなイベントがあるのか」が見つけにくいという課題がありました。 OshiNowは、そうした情報を「場所」ではなく、まず推しのジャンルを起点に整理することで、推し活ユーザーが自分に合った情報と自然に出会える体験を目指します。

OshiNowとは

OshiNowは、推し活ユーザー向けの「ジャンル起点」コミュニティ × スポット検索 × イベント／オフ会マッチングサービスです。 ユーザーは、自分の推しジャンルをフォローすることで、そのジャンルに関連する情報をまとめて見ることができます。 主な機能は以下の通りです。 ◎推しジャンル別コミュニティ ◎推し活スポット検索 ◎イベント・オフ会情報 ◎同じ推しを応援する仲間探し ◎投稿・口コミ・推し活ログ ◎推しカラーを活かしたプロフィール・UI体験 ◎同担歓迎／同担慎重、ガチ推し／ゆる推し、現場勢／在宅勢などの距離感表現 PWAとして提供するため、アプリストアからのダウンロードは不要です。スマートフォンのブラウザからアクセスし、ホーム画面に追加することでアプリのように利用できます。 URL：https://oshinow.com

OshiNowが解決する課題

推し活が日常に広がる一方で、ユーザーは次のような悩みを抱えています。 ◎推し活に使えるカフェやレンタルスペースを探しにくい ◎ぬい撮りやアクスタ撮影に向いた場所が見つからない ◎オフ会やイベント情報がSNS上に散らばっている ◎同じ推しの仲間とつながりたいが、距離感が難しい ◎ライブや遠征前後に行ける場所を探すのに時間がかかる ◎推し活の記録や情報をまとめて残せる場所がない OshiNowでは、こうした情報を「推しジャンル」ごとに集約し、ユーザーが自分の推し活スタイルに合った情報へたどり着きやすい設計を採用しています。

OshiNowの特徴

1. 場所ではなく“推しジャンル”から探せる

一般的な地図サービスや検索サイトでは、エリアや店舗名を起点に情報を探す必要があります。 OshiNowでは、まず自分の推しジャンルをフォローすることで、その推しに関連するスポット、イベント、投稿、仲間の情報がまとまって表示されます。 「この推しを応援している人たちは、どこで集まっているのか」 「このジャンルのファンに人気の場所はどこか」 「今、この推し界隈でどんなイベントがあるのか」 こうした推し活ならではの探し方に対応します。

2. 推しカラー文化を楽しめる

推し活において、推しカラーは自己表現の大切な要素です。 OshiNowでは、ジャンルごとのテーマカラーや、自分のプロフィール・ページを推しカラーで楽しめる体験を重視しています。 見るだけで気分が上がる、推し活らしいカラフルでポップなUIを目指しています。

3. “同担距離感”を大切にしたつながり

推し活では、同じ推しを応援していても、楽しみ方や距離感は人それぞれです。 OshiNowでは、同担歓迎／同担慎重、ガチ推し／ゆる推し、現場勢／在宅勢など、ファン同士が安心してつながるための表現を大切にしています。 無理につながるのではなく、自分の距離感で推し活を楽しめるコミュニティを目指します。

こんなシーンで使えます

◎本人不在の誕生日会ができるお店を探したい ◎推しカラーのカフェや撮影スポットを見つけたい ◎ライブ前後に行ける場所を探したい ◎同じ推しの仲間とゆるくつながりたい ◎ぬい撮り・アクスタ撮影に向いた場所を共有したい ◎オフ会やグッズ交換イベントを見つけたい ◎推し活の記録や思い出を残したい ◎遠征先で使えるスポットを探したい

代表コメント

推し活は、単なる趣味ではなく、日常に楽しみや前向きなエネルギーを生み出す大切な文化になっています。 一方で、推し活に必要な情報はさまざまな場所に分散しており、ユーザーが自分に合った場所や仲間、イベントを見つけるには多くの時間がかかっています。 OshiNowでは、「推し」を起点に情報が集まり、今行きたい場所や、今つながりたい仲間と出会える体験をつくっていきます。 株式会社BrickWallは、これまでリアルな体験型店舗やコミュニティづくりに取り組んできました。今後はOshiNowを通じて、推し活をもっと自由に、もっと楽しく、もっと安心して楽しめる環境を広げていきたいと考えています。 株式会社BrickWall 代表取締役 河東 誠

今後の展開

OshiNowでは今後、ユーザー投稿やスポット情報の拡充に加え、店舗・施設との連携、推し活対応店舗の掲載、イベント・オフ会機能の強化などを進めていく予定です。 また、推し活ユーザーが安心して利用できるコミュニティづくりを重視し、ガイドライン整備や安全性向上にも取り組んでまいります。 将来的には、日本発の推し活文化を国内外に広げるプラットフォームとして、さまざまなジャンルのファン活動を支えるサービスを目指します。

サービス概要

サービス名：OshiNow（オシナウ） URL：https://oshinow.com 利用料金：無料 提供形態：PWA 対象ジャンル：アイドル、アニメ、ゲーム、VTuber、バンド、声優、2.5次元舞台 ほか 運営会社：株式会社BrickWall

運営会社

会社名：株式会社BrickWall 代表者：代表取締役 河東 誠 所在地：東京都新宿区西新宿1-15-9 VINTAGE1 地下一階 事業内容：アミューズメント事業、スポーツ事業、ワーキングスペース事業、Webサービス開発・運営 ミッション：ワクワクで、人類をつなぐ。