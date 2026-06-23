書道アーティスト・梢光（しょうこう）は、2026年6月25日（水）から7月5日（日）まで、東京・渋谷のソーシャル＆ライフスタイルホテル「lyf渋谷東京」にて作品展示を開催します。さらに7月2日（木）には、来場者の名前や好きな言葉をその場で書き上げるライブ筆耕イベント「KANJI Name Art™ Experience」を実施します。

「名前」をアートに変える書道アーティスト

梢光は5歳から筆を持ち、現在は東京を拠点に国内外で活動する書道アーティストです。 近年はニュージーランドや台湾でも活動を展開し、現地の人々の名前を漢字で表現する独自の書道サービス「KANJI Name Art™」を提供。文化や言語を越えて、一人ひとりの個性や想いを漢字に込める作品づくりを行っています。 2026年2月のニュージーランドでの個展、同年6月の台湾イベント出店では、いずれも多数の来場者を迎え、大きな反響を呼びました。

ホテルを舞台にした新たな書道体験

今回の展示は、梢光にとって初となるホテルでの作品展示です。 多様な国籍や背景を持つ人々が行き交うホテルという空間で、日本文化である書道をより身近に体験できる機会を創出します。展示作品では、「人と人とのつながり」をテーマに、伝統的な書道表現と現代的な感性を融合させた作品を公開予定です。 また、7月2日のライブ筆耕イベントでは、来場者との対話を通じて個性に寄り添った漢字を提案し、書き上げます。完成した作品は世界に一つだけのアート作品として、日本旅行の記念として持ち帰ることができます。

開催概要

書道アーティスト 梢光 作品展示

期間：2026年6月25日（水）～7月5日（日） 会場：lyf渋谷東京 1階ロビー 東京都渋谷区宇田川町４－３ 入場：無料

ライブ筆耕イベント「KANJI Name Art™ Experience」

来場者の名前や好きな言葉をその場でお書きします。 オリジナルの水彩画の中からお好きなものをお選びいただき、その上に墨でお書きします。 日時：2026年7月2日（木）12:00-18:00 会場：lyf渋谷東京 1階ロビー 対象：どなたでもご参加可能（ホテル宿泊者以外の方、日本人の方もご参加いただけます） 内容： ・名前の漢字アート ・好きな言葉の筆耕 ・書道作品販売 料金：当日会場にてご確認ください

https://www.google.co.jp/maps/place/lyf+Shibuya+Tokyo

書道家 梢光 コメント

「書道を通して世界中の人とつながること」を理念に活動しています。 大量生産されたものがあふれる時代だからこそ、私は“たった一人のための表現”を大切にしています。誰にとっても大切な「名前」を書くことは、私にとって、世界中の人々とつながるための行為でもあります。 今回の展示とイベントでは、お客様との対話から新しい作品が生まれる瞬間も楽しんでいただければ幸いです。世界中の人々が集まる渋谷のホテルで、多くの方と出会えることを楽しみにしています。」

https://shoko-calligraphy.comInstagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/shoko_japanesecalligrapher/

shoko shodo について

会社名：shoko shodo 代表者：梢光 所在地：東京都渋谷区神南1-14-7 ワイズ神南ビル 2F 電話番号：090-6945-3433 事業内容：外国人向け書道サービスの提供。名前を漢字の当て字と水彩で描く独自のアートサービス「KANJI Name Art™」を確立。