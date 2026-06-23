使えるねっと、電子契約サービス「使えるサイン」を提供開始

使えるねっと株式会社

使えるねっと株式会社（本社：長野県長野市、代表取締役：ジェイソン フリッシュ、以下「使えるねっと」）は、中小企業・小規模事業者向けクラウド型電子契約サービス「使えるサイン」を2026年6月より提供開始しました。

【サービス詳細・お問い合わせはこちら】

https://www.tsukaeru.net/tsign

■ 提供開始の背景：「紙と判子」が中小企業の競争力を下げている

契約書の印刷・押印・郵送・返送には平均7日を要し、印紙代・郵送費・保管コストとして1件あたり1,000～2,000円が発生しています。一方で、既存の電子契約サービスは「送信1件ごとの従量課金」が主流で、使えば使うほど費用が膨らむ構造から、中小企業にとって導入効果を実感しにくいのが実情でした。

使えるねっとは20年以上にわたって中小企業のITインフラを支えてきた経験をもとに、シンプルな月額定額で本格的な電子契約を実現するサービスとして「使えるサイン」を提供します。

■ 「使えるサイン」3つの特長- 送信件数コミコミの定額料金月額9,200円（税抜）に電子契約書20通の送信が含まれます。他社サービスは送信1件ごとに100～220円の従量課金が一般的ですが、使えるサインは20件まで追加費用なし。ユーザー数も無制限のため、社員全員が利用しても料金は変わりません。- 取引先のアカウント登録ゼロ取引先はアカウント作成もアプリインストールも不要。署名依頼メールのリンクをクリックするだけで署名が完了します。取引先への説明や展開コストをかけずに、今日から電子契約を始められます。- 電帳法・電子署名法に完全対応認定タイムスタンプを自動付与し、電子帳簿保存法および日本の電子署名法（2001年）の要件を完全に充足します。AES-256暗号化・監査ログ・二要素認証により、法的有効性と高いセキュリティを両立します。■ サービス概要

サービス名：使えるサイン

提供開始日：2026年6月

料金：月額9,200円～（税抜・年間契約・初期費用なし）

対象：中小企業・小規模事業者

導入のご相談・お見積り・資料請求は下記よりお問い合わせください。お申し込みから最短即日で利用開始できます。

URL：https://www.tsukaeru.net/tsign

【使えるねっと株式会社について】

使えるねっとは、20年以上にわたり、レンタルサーバー、VPS、クラウドストレージ、クラウドバックアップなど、中小企業のビジネスを支えるITインフラ／サービスを提供しています。長野県長野市に自社データセンターを保有し、国内ならではの信頼性と手厚いサポートで、お客様のDX推進を支援しています。



社名：使えるねっと株式会社

本社所在地：長野県長野市南県町1082 ND南県町ビル3F

事業内容：ホスティング、クラウドサービス事業

URL：https://www.tsukaeru.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

使えるねっと株式会社

Email：mkt-team@tsukaeru.net

電話：03-4590-8198