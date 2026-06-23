歩掛が自動で溜まる!? 建設AIエージェント企業KENCOPAが「Kencopa工程AIエージェント」にて「歩掛AIデータベース機能」を実装

株式会社KENCOPA

建設現場の省人化・自動化に挑む株式会社KENCOPA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：安村 荘佑、以下 KENCOPA）は、当社が提供する建設業務特化型AIエージェント「Kencopa工程AIエージェント」の新機能として、『歩掛AIデータベース機能』を実装したことをお知らせします。

新機能実装の背景

歩掛は、各作業にどれだけの人工・日数を要するかを示す、工期見積もりの根幹となる数値です。自社の現場実態に即した歩掛が蓄積されていれば、工期算出の精度は大きく高まり、見積もりの根拠も明確になります。

一方、実際の現場では、こうした自社歩掛の蓄積が思うように進みません。歩掛を貯めようとしても、入力や整理の手間がかかり、日々の業務の中ではなかなか溜まっていかない。一般に公開されている標準歩掛を一度は整備してみても、現場ごとの条件と合わず、そのままでは適用できない。そして何より、工程と歩掛が紐づいていないため、せっかくの実績データが「次の現場で使える資産」になりきれていない--こうした課題が、歩掛活用のボトルネックになっています。

結果として、工期見積もりは担当者の経験に依存し、現場ごとに精度がばらつく状態が続きます。会社の中に貴重な実績が眠っていても、可視化・共有されないまま、技術継承にも活かしきれません。

歩掛AIデータベース機能は、工程と歩掛をAIが自動で紐づけ、利用するだけで会社全体に歩掛が蓄積されていく仕組みをつくることで、この「貯まらない・使えない」課題を根本から解消します。

『歩掛AIデータベース機能』機能紹介

新機能『歩掛AIデータベース機能』により、AIによって工程表が生成された時点で、各工程線には、AIが設計図書などの資料から読み取った総施工量や標準歩掛/自社歩掛が自動で紐づきます。工程線をクリックするだけでその工程の数量・歩掛を確認でき、もちろん任意の値を入力・上書きすることも可能です。これにより、これまで別々に管理されがちだった「工程」と「歩掛」が、一つのデータとして自然につながります。

そして、一度工程線と歩掛が紐づけば、そのデータは会社全体のデータベースへ自動で蓄積されていきます。担当者が特別な入力作業を意識しなくても、日々の工程作成・運用を通じて、自社の歩掛が現場横断で溜まり続ける状態を実現します。

全社横断で各現場の歩掛が可視化されることで、工期見積もりの精緻化、工期短縮、生産性向上など、さまざまな活用が可能になります。個人の経験に閉じていた歩掛が会社の資産へと変わり、見積もりの再現性と技術継承を同時に後押しします。

歩掛AIデータベース機能のデモ動画はこちら[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GlhI_rhUe_Q ]工程と歩掛の自動紐づけ

AIによって生成された工程表は、直感的に操作できる工程アプリとして使えるだけでなく、工程と歩掛が紐づいたデータベースとしても活用できます。工程線をクリックすると、AIが資料から読み取った総施工量、及び標準歩掛/自社歩掛が自動で紐づいており、任意のデータを入力することも可能です。

全社データベースへの自動蓄積

一度、工程線と歩掛が紐づくと、そのデータは会社全体のデータベースへ自動で蓄積されます。日々の工程作成を通じて、自社独自の歩掛が現場横断で蓄積されます。

全社横断での歩掛の可視化・活用

全社横断で各現場の歩掛が可視化されることにより、工期見積もりの精緻化、工期短縮、生産性向上など、さまざまな活用が可能になります。

開発チームコメント

「開発を進める中で、多くの建設会社が『自社の歩掛を貯めたいのに貯まらない』という共通の悩みを抱えていることを実感しました。歩掛そのものの重要性は誰もが理解しているのに、入力の手間や、工程と歩掛が切り離されていることが障壁となり、貴重な実績が会社の資産になりきれていなかったのです。

そこで、担当者が特別な作業を意識しなくても、AIが工程と歩掛を自動で紐づけ、使うほどに会社全体へ歩掛が蓄積されていく仕組みを構築しました。歩掛が全社で可視化されれば、工期見積もりはより確かなものになり、個人の経験は会社の知見として受け継がれていきます。今後も、現場の知見とエンジニアリングをつなぐ存在として、技術の力で建設業の生産性向上に貢献できるよう、機能改善を続けていきます。」

■ Kencopa工程AIエージェントの概要

「Kencopa工程AIエージェント」は、工程表作成・実施工程運用にかかる時間の短縮のみならず、活用の中で自動で蓄積される設計図書と工程・歩掛・工事データを合わせた会社独自ナレッジデータベースの蓄積により、省人化と技術継承を同時に実現します。

設計図書（図面、仕様書、見積調書）をアップロードするだけで、自社歩掛や過去工事を学習したAIが工程表を対話生成します（特許申請中）。作成後はAIが生成した工程表をたたき台に、通常アプリと同様アプリ上で直感的に編集・運用可能です。また、出来高線生成、実績入力、実施工程の作成やPDF・Excelの指定フォーマットはテンプレートとして登録でき、各現場に応じて自由に出力が可能です。

独自の工程生成エンジンは建築・土木・プラント・設備など幅広い工種に対応可能です。

Kencopa工程AIエージェント サービスサイトURL： https://kencopa.com/service-azuchi-3

お問い合わせ: https://kencopa.com/contact

■ 株式会社KENCOPAについて

株式会社KENCOPAは、「Copilot for Construction」をミッションに、建設現場の省人化・自動化の実現に挑戦する建設専門のAIスタートアップです。「Kencopa工程AIエージェント」「Kencopa建設AIエージェント」の提供を通じて、図面・仕様書・歩掛・施工データなど、これまで暗黙知に依存していた現場業務をAIが理解・処理し、工程作成・書類作成・知識検索まで自動化します。また、日々の利用を通じて会社独自データが自然に蓄積され、若手教育・技術継承に貢献します。

自社プロダクトの提供に加え、個社特有のニーズに合わせた共同研究・開発の「i-Con2.0共創」モデルも展開しています。これらの取組を通じて、建設業の未来に本気で挑戦します。

会社情報

代表者: 代表取締役CEO 安村 荘佑

本社所在地: 東京都渋谷区広尾1丁目11-2 BLOCKS 恵比寿

設立: 2024年3月

累計調達額: 2.75億円

事業内容: 「Kencopa工程AIエージェント」「Kencopa建設AIエージェント」の開発・提供、建設専門のDX・AIの共同研究、共同開発

コーポレートサイト: https://kencopa.com/

受賞・採択実績:

大阪産業局主催 関西スタートアップインキュベーションプログラム「起動」第3期

総務省主催 研究開発支援プログラム「ICTスタートアップリーグ2025」

トライアングルエヒメ2.0「全国共創拠点連携枠」

大阪産業局主催「OIH Silicon Valley Gateway Program」採択

Microsoft for Startups、Manus for Startups