さまざまな創意工夫で独自な方法論を持つ相良シェフの、バゲットの基礎から、美味しいバゲットをつくる考え方、製法までを一挙に公開!

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パン業界の中でも一目置かれる存在である著者は、基本の生地作りについてかなりマニアックに研究をしており、パン職人向けの講習会でも、パン作りの工程やそれぞれの材料の本質を見極め、なぜその作業をするのか…その根拠を繰り返し問いながら、作りたいパンに具体的に近づけていく独自のロジックが人気です。

例えば、「美味しいバゲットとはどんなバゲットだろうか？」「どんな製法が一番美味しいか？」「どんな小麦粉がベストなのか？」など、その探求心が特徴です。

インスタグラムでも、バゲットだけを紹介した@sagara_baguetteでは、日々、細かなレシピの違いでの焼き加減などの差異を報告していますが、その実験的な視点とデータ集めは業界でも随一で、バゲットのセミナー講師としても引っ張りだこ。

本書は、その研究の成果と、著者が勧める美味しいバゲットの作り方を解説します。

【目次】

【著者プロフィール】

相良 一公（サガラ カズヒロ）

1972年福岡県生まれ。大学在学中にオーストリア菓子「サイラー」でアルバイトを経験。菓子工房「ミレイユ1991」で職人としての基礎を学ぶ。その後パンに転向し、「ホテル日航福岡」を経て、飛騨高山「トラン・ブルー」で成瀬氏に師事。2003 年故郷の福岡県久留米市田主丸町で「シェ サガラ」を開業。2023年に20周年を迎え、人口2万人前後の地方の町でありながら、福岡市や他県からも来客を集める。2006 年「カリフォルニア・レーズンコンテスト」「saf 製パンコンテスト」入賞、2014 年「アルティザンブーランジェコンクール」ヴィエノワーズリー部門賞受賞、「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・ブーランジュリー」ヴィエノワーズリー部門日本代表最終選考会出場を果たす（2007・2013・2017年）。

【書籍概要】

書 名：バゲットの発想と組み立て

著 者：相良 一公

仕 様：B5変判、224ページ

定 価：4,180円（税込）

発売日：2026年7月3日（金）

ISBN：978-4-416-52510-4

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