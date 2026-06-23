“わたし専用”のカリキュラムで夏を変える！オンライン完全個別指導塾Soleado（ソレアド）が「夏期講習＆志望校対策・朝活講座」の申込受付をスタート！

株式会社SUN

全国どこからでも受講可能なオンライン・完全個別指導塾「Soleado（ソレアド）」（運営：株式会社SUN、代表・担当：青山雄一）は、2026年の夏休みに向け、中学受験生をはじめとする児童・生徒を対象とした「夏期講習」「志望校対策講座」「朝活講座」の募集を行っております。

オンライン・完全個別指導塾Soleado

タイパ（タイムパフォーマンス）を重視する現代の中学受験において、通塾・送迎の負担ゼロで、一人ひとりの課題に100%コミットするSoleadoの指導スタイルは、大手集団塾に通うご家庭からも「効率的な併用先」としても高い評価をいただいています。

Soleado公式サイト：https://kakomonselect.com

■ 2026年 Soleadoが提供する「夏の3大アプローチ」

１.【夏期講習】1コマ50分・完全フルオーダー！苦手克服から他塾フォローまで自由自在

Soleadoの夏期講習

Soleadoの夏期講習は「1コマ50分」の集中設計。各生徒さんのご要望に合わせて指導内容を決定いたします。

・「大手集団塾の夏期講習のテキストが難しすぎて消化不良を起こしている」

・「特定の苦手単元（算数の割合、国語の記述など）だけをピンポイントで潰したい」

・「塾には通わず、Soleadoの指導だけで夏休みの学習を完結させたい」

など、ご家庭のご要望に100%合わせた授業を展開します。オンラインなので、お盆休みの帰省先や旅行先からでも受講可能です。

２.【志望校対策講座】過去問演習・添削・解説がセット！“学校別”の徹底アプローチ

中学受験の合否を分ける過去問対策を、秋を待たずにスタート・準備できます。

志望校の傾向に合わせた「過去問演習」「専任講師による丁寧な記述・作文添削」「1対1の詳しい解説」をワンストップで提供します。

【対応実績・講座例】

・早稲田佐賀中 対策講座（一般入試 / 新思考入試）

・明大世田谷中（旧・日本学園中）対策講座 ※共学化・人気急上昇校

・開智所沢中 対策講座

※上記以外の全国すべての中学校にフルオーダーで対応。集団塾ではカバーしきれない「第二志望校・第三志望校」の対策にも最適です。

３.【朝活講座】※残り募集人数わずか！毎朝の漢字・計算で生活リズムと基礎力を定着

夏休みに崩れがちな「生活リズム」を整え、受験の土台となる基礎力を養う大人気講座です。

毎朝決まった時間にオンラインでログインし、漢字や計算の小テストおよび自習を行います。画面の向こうには講師が常駐し、リアルタイムでの採点・フィードバック・質問対応を実施。「自宅にいながら、まるで塾の自習室にいるような緊張感」が得られます。

※本講座は毎年大好評につき、今年の残り枠が【わずか】となっております。お早めにお問い合わせください。

■ なぜ今、中学受験生に「Soleado」が選ばれるのか？（3つの強み）

1. 送迎・通塾の負担ゼロ、家庭学習時間を最大化

熱中症のリスクが高まる夏、通塾にかかる往復の時間と体力をすべて学習や休息に充てることができます。共働きのご家庭でも送迎の心配がありません。

2. 「本当に必要なこと」だけをやるタイパの良さ

集団塾の夏期講習のように「すでに分かっている単元の授業を座って聞き続ける」という無駄を省き、50分間フルに自分の弱点補強に使えます。

3. 面接対策や願書指導までトータルサポート

筆記試験対策だけでなく、早稲田佐賀中の新思考入試や各校の面接・願書作成まで、専任講師が親身に伴走します。

■ 開催・募集概要

・対象学年：中学受験生（主に小学6年生）、その他小・中・高校生

・期間：2026年7月中旬～8月31日（月）

・指導形式：完全オンライン・1対1個別指導（朝活はグループ管理・個別対応）

・特典：無料学習相談（成績分析付き）・体験授業を随時受付中

■ 卒業生・保護者の声（一例）

「大手集団塾に通っていましたが、早稲田佐賀中の『新思考入試』の対策が塾ではできずSoleadoさんをお願いしました。オンラインなので塾との掛け持ちも負担がなく、算数の『問題文の丁寧な読み取り』を先生と一緒に徹底したことで、模試の失点が劇的に減り、見事第一志望に合格できました。面接対策まで個別に見ていただけたのが心強かったです」（卒業生保護者）

■ 本件に関するお問い合わせ・お申込み

まずは無料体験や学習相談で、Soleadoの指導をぜひ体験してみてください。

・詳細・お申込みURL：https://kakomonselect.com

・お問い合わせ先：

株式会社SUN

担当：青山 雄一（あおやま ゆういち）

TEL：03-6679-6620

E-Mail：aoyama@kakomonselect.com

【メディア関係者様へのご案内：本件に関する取材・掲載について】

近年の中学受験は、従来の「集団塾一択」から、個人の課題や志望校に合わせた「オンライン個別指導の併用・活用」へと急速に多様化しています。

特に、共働き世帯の増加に伴う「送迎負担の解消」や、夏休みの「子どもの生活リズムの乱れ（スマホ・ゲーム依存対策）」は、多くの視聴者・読者が関心を持つ社会的テーマです。

弊社では、以下のテーマについて具体的な事例やデータ、オンライン教育の最前線の動向をお話しすることが可能です。

・「集団塾の夏期講習で息切れする子どもたち」を守る、これからの塾選び・併用法

・夏休みのダラダラを解決する「オンライン朝活」の仕組みと効果

・2026年入試における人気急上昇校（明大世田谷中など）の最新対策トレンド

代表や関係者へのインタビュー、オンライン授業の様子の提供、受験生を抱えるご家庭のリアルな悩みに関する取材など、柔軟に対応いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。