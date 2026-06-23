【福岡県春日市】「市内を緑でいっぱいに！」緑のカーテンコンテストを実施します

春日市前回（令和7年度）の最優秀作品

春日市では、地球温暖化対策および地域における緑化推進のため、市役所本庁舎や一部の地区公民館（６地区）で、窓辺や壁面にゴーヤやアサガオなどのつる性植物を育てる「緑のカーテン」を実施しています。

この取り組みを市内全域に広げていくため、市民や市内事業者などが育てた緑のカーテンの写真コンテストを実施します。

応募された作品は、一次審査を経て、11月15日（日）に開催する「環境フェア」で来場者による投票を実施し、金・銀・銅賞を表彰します。

緑のカーテンの作り方を、市ウェブサイトに掲載しています。ぜひチャレンジして応募してください。

https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/gomi/ecology/1001208/1017184.html

対象

市内で自らが居住・従事している住宅や店舗・事業所などで緑のカーテンに取り組む個人または団体

応募方法

2026年7月6日（月曜日）～9月30日（水曜日）（必着）に、市ウェブサイトから応募するか、郵便、窓口、Eメールのいずれかで応募用紙と写真2枚（近景および遠景）を提出する。

※Eメールでの応募の場合は、送信するデータの合計容量を5MB以内にしてください。

https://prtimes.jp/a/?f=d135678-42-ea0093bfe31e56886e23780304f23354.pdf審査方法

一次審査を通過した作品について、11月15日（日曜日）に開催する春日市環境フェアで、来場者による最終投票を経て決定する。

各賞（金・銀・銅賞は各１組）- 金賞：賞状、新米5kg- 銀賞：賞状、LFCコンポスト- 銅賞：賞状、みつろうラップ- 参加賞：花・野菜の種

※ 副賞は、都合により変更になる場合があります。

注意事項- 応募に関する一切の費用は、応募者の負担となります。- 著作権、商標権、肖像権などで第三者の権利を侵害することがないよう注意してください。- 応募書類および写真（電子データ含む）は返却しません。- 応募写真は、市ウェブサイトや市広報物などに掲載する場合があります。個人情報について

応募にあたって得た個人情報は、個人情報の保護に基づき緑のカーテンコンテスト事業以外の目的では使用しません。

応募・問い合わせ先

春日市 協働推進部 環境課 環境推進担当

TEL：092-584-1111（代表） FAX：092-584-1147

Eメール：kankyo@city.kasuga.fukuoka.jp