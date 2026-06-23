「パーパスを掲げた。で、現場は動いたのか？」HIS会長が語る、経営の意志を行動に変えた方法「HR NOVA SUMMIT 2026 Summer」7/16開催

TOYNOVA株式会社HR NOVA SUMMIT 2026 Summer

TOYNOVA株式会社（本社：東京都）は、2026年7月16日（木）、東京ポートシティ竹芝にて「HR NOVA SUMMIT 2026 Summer～人事戦略を経営成果で証明する～」を開催します。

本日は「経営メッセージを現場に浸透させる」ための

注目の基調講演セッションをご紹介いたします。

本イベントの詳細はこちら :https://www.toynova.co.jp/novasummit/hr/?utm_source=prtimes&utm_campaign=toynova&utm_medium=0623

■ 経営の意志は、現場に届いているか

パーパスを策定した。ビジョンを発表した。

それでも、現場は動かない--。

多くの人事責任者が直面するこの問いに正面から向き合うのが、

本イベントのテーマ1「経営の意志を現場につなぐ」です。

■ セッション「パーパスを掲げた。で、現場は動いたのか？」

本セッションでは、エイチ・アイ・エス代表取締役会長の矢田素史氏が、パーパス策定から浸透までの実践を実体験として語ります。

なぜパーパスを定めたのか。

どのように定め、どう浸透させ、どんな壁があったのか。

矢田氏は人事部長経験も持つ希少な経営者であり、経営と現場の双方を知るリアルな視点が本セッションの最大の見どころです。

さらに、ロート製薬をはじめ多くの企業でCHROを歴任した高倉千春氏（高倉&Company共同代表）が、経営と人事の双方の視点から矢田氏の実践を構造化しながら紐解きます。

■ HR NOVA SUMMITとは

「情報収集」だけでなく、参加者一人ひとりが、

自社の未来を切り拓く「問い」を持ち帰ることを目指した場として設計されています。

KEYNOTE（問いを生む）→ CASE STUDY SESSION（視野を広げる）→ ROUNDTABLE DISCUSSION（問いを深める）の3ステップで、同じ立場の人事責任者同士が本音で議論を交わすことができる場となっています。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57937/table/111_1_e0b10f200e455761aa51c35aaed084ec.jpg?v=202606231052 ]

■ 会社概要

会社名：TOYNOVA株式会社（旧：株式会社ニューピークス）

所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-24-3 西新宿梅村ビル8階

代表取締役：小林慶嗣

設立：2018年10月11日

URL：https://toynova.co.jp/

【お問い合わせ先】

HR NOVA SUMMIT 2026 Summer 運営事務局

メール： info_hrnova@toynova.co.jp

URL：https://www.toynova.co.jp/novasummit/hr/(https://www.toynova.co.jp/novasummit/hr/?utm_source=prtimes&utm_campaign=toynova&utm_medium=0611)