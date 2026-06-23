【法人向けAI録音デバイス】議事録自動作成から「組織の営業力強化」へ。現場の会話を資産化するSaaS『BizReco』が正式ローンチ

株式会社IoTBank

株式会社IoTBank（本社：東京都新宿区）は、現場会話オペレーション基盤となる法人向けAI録音デバイスおよびSaaS『BizReco（ビズレコ）』の正式サービスローンチをお知らせいたします。なお、本サービスは「AIスコアリング」や「AIアドバイス」機能を活用した商談力・営業力の底上げを目的に、リリース直後からすでに様々な企業での導入・トライアルが急速に進んでおります。

既存のAI音声認識ツールが「個人の業務効率化」にとどまる中、BizRecoは「現場特化型デバイス」と「組織利用・チームマネジメント」に特化した独自の設計により、企業の営業組織構築を強力に支援しています。

■ 背景と市場の課題：なぜ今「BizReco」が選ばれるのか

近年、PLAUD NoteやNottaに代表される優れたAI音声認識ツールの普及により、議事録作成の自動化など「個人レベルの業務効率化」は飛躍的に進展しました。 しかし、法人の営業組織においては、個人の生産性が上がる一方で、「担当者の実際の商談内容がブラックボックス化している」「マネージャーの指導が属人的・感覚的になっている」といった、より根深い組織的課題が依然として残されています。 BizRecoは、こうした「個人の備忘録」で終わってしまう従来のツールの限界を超え、取得した会話データを「組織の資産」として活用し、営業部隊全体の底上げに直結させる『組織の会話データ資産化SaaS』として開発されました。

■ 競合ツールと一線を画す、BizRecoが支持される3つの理由

1. 「個人利用」ではなく「組織利用・マネジメント」に特化した設計

個人の作業効率化を主眼とした汎用ツールとは異なり、BizRecoは「組織としてのデータ管理・教育活用」を前提に設計されています。メンバーごとの活動状況の俯瞰やチーム単位でのデータ共有、さらには階層管理や厳格なセキュリティ要件に対応する構造を持ち、属人化を防ぐ現場マネジメント基盤として機能します。

2. 「AIスコアリング・AIアドバイス」による商談利用・営業力の底上げ

現在、営業部門のお客様から最も強い引き合いをいただいているのが本機能です。現場の商談や社内会議の会話を単にテキスト化・要約するだけでなく、BizRecoのAIが商談内容を客観的に評価（スコアリング）し、次回のアクションや改善点を提示（AIアドバイス）します。これにより、失注要因の特定や新人教育の標準化が実現し、マネージャーの指導工数を大幅に削減しながら、営業組織全体の「営業力底上げ」が可能となります。

3. オフィス利用から騒音現場まで、用途に合わせて選べる複数形状の専用ハードウェア

オンラインツールのように「PCやスマホの前にいること」を前提とせず、あらゆるビジネスの現場に最適化できるよう、複数のデバイス形状をラインナップしています。 フィールドセールスや社内会議で活用できる「名札型」をはじめ、作業を伴う現場や接客現場などの騒音がある環境でもクリアに集音できる「Pin（ピン）型」、また、高度なセキュリティ対策が求められる役員室や会議室向けに、データを強固に保護する安全設計の「置き型」など、用途に合わせたハードウェアを提供。ハードウェアの設計からマネジメントUI（管理画面）までを一気通貫で自社開発・統合しているからこそ、多様な現場を持つ企業のコミュニケーションを網羅して資産化することが可能です。

■ 『BizReco』が提供する主な機能詳細

本サービスは、現場の会話を収集する「専用ハードウェア」と、それを高度に分析・可視化するクラウドWebアプリケーション「管理画面」が一体となって価値を提供します。

下記主要機能は、会社独自のテンプレートや採点基準にカスタマイズ可能です。

01 議事録自動作成

録音された商談から、商談タイトルの自動生成や「商談内容の概要」「提案内容や説明した製品・サービス」といった構造化されたサマリーを自動で生成します。

02 営業力強化のためのAIアドバイス

AIが商談内容を客観的に分析。「総合評価」に加え、商談における「良かった点（製品機能の明確な提示など）」「改善点」「推奨アクション」を具体的にフィードバックします。

03 項目別のAIスコアリング 商談内容を100点満点で総合評価するだけでなく、「顧客ニーズの把握」「提案内容の適切さ」「コミュニケーション品質」など、項目ごとに細かく採点・評価します。

■ 今後の展望

私たちIoTBankは、BizRecoを通じて現場の「主観」や「記憶」による曖昧なマネジメントから、客観的な事実（会話データ）に基づく「科学的な経営」への移行を後押しします。オンライン・オフラインを問わず、あらゆる商談の現場で生まれる会話を漏らさず資産化し、企業収益の向上と教育コストの最適化に貢献してまいります。 まずはローンチを記念した無料トライアルを通じ、実際の商談でAIスコアリングがどのように営業成績の向上に寄与するか、御社の組織でご体感ください。

【☆商談をご希望のお客様】

BizReco事業責任者の中村が対応させていただきます。

▼オンライン打ち合わせ 日程調整URL

https://timerex.net/s/IoTBank_product/a025db79

【本件に関するお問い合わせ】

BizRecoの導入ご相談、無料トライアル、または販売代理店に関するお問い合わせは、以下の担当者まで直接ご連絡ください。貴社の課題に合わせた最適な活用方法をご提案いたします。

株式会社IoTBank

BizReco営業担当：十川 大夢（そがわ ひろむ）

電話番号：090-9804-8806

メールアドレス：sogawa_h@iotbank.co.jp

【会社概要】

社名：株式会社IoTBank

設立年月日：2019年4月1日

所在地：東京都新宿区北新宿2丁目21-1 新宿フロントタワー28階

事業内容：IoTデバイス開発、IoTシステム開発、IoTクラウドサービス、DXコンサルティング事業