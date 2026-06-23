【20分でわかる】AIを導入したのに成果を実感できない企業がやるべき「3つのこと」セミナー、7/7見逃し配信

株式会社デジタル・ナレッジ【7月7日】AIを導入したのに成果を実感できない企業がやるべき３つのこと《見逃し配信開催》セミナー詳細・お申込みはこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/48794/

＜こんな方におすすめ＞

・AIを導入したものの、成果が頭打ちになっている

・一部の社員しかAIを活用できていない

・社内のDX推進が思うように進んでいない

導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）は、スキル管理サービス「KnowledgeDeliverSkill+」を大幅刷新し、AI活用人材を可視化・育成・評価できるプラットフォームへと進化させました。

5月に開催した同セミナーでは、この進化したシステムを「AIネイティブ化人材プラットフォーム」という切り口でご紹介し、多くの反響をいただきました。

このたび、より多くの皆様にご覧いただけますよう、

7/7（火）朝9時半～と午後15時～の20分間、２回にわたって見逃し配信をお届けします。

いずれも同じ内容ですので、ご都合がつく回にお申込みください。

【セミナー情報】AI活用の壁を突破する「3つのステップ」を提言

AI導入の停滞要因を正しく理解し、自社でどこから始めるべきか。本配信では、組織全体でAI活用を進めるために企業が取るべき「具体的な3つのステップ」を20分に凝縮して分かりやすく解説いたします。

【講師】

株式会社デジタル・ナレッジ 教育流通事業部 事業部長

中田 康宏

セミナー実施の背景

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1420_1_cc942e157e7bab87aaebf1d03771c960.jpg?v=202606231052 ]オンラインセミナー詳細はこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/48794/

■広がるAI導入の一方で深刻化する“現場の負の連鎖”

AIツールの普及により、一定の成果物を短時間で作成できるようになった一方で、現場では新たな課題も顕在化しています。

例えば、AIを活用して作成されたアウトプットに対して確認・修正の工数が増加し、かえって業務負荷が高まるケースや、AI任せの業務が増える中で社員の思考力や判断力の低下を懸念する声も聞かれます。また、AIを効果的に活用できる一部の社員に業務が集中し、組織全体としての生産性向上が進まないケースも少なくありません。

こうした負の連鎖を断ち切るには、従来のツール導入だけでは不十分であり、誰もがAIを業務で活用できる仕組みづくりが求められます。

■KnowledgeDeliverSkill+を大幅刷新。AI活用を組織に定着させる仕組みへ

こうした課題に対し、株式会社デジタル・ナレッジは、デジタルバッジによるスキル管理サービス「KnowledgeDeliverSkill+」を大幅刷新。従来のスキル管理の枠を超え、AI活用を組織内に定着させるために、何をもってAI活用人材とするのかを明確にし、その育成と認定を支援します。

これにより、一部の“できる社員”任せの活用から脱却し、全社員をAI活用人材へと引き上げる「DXの民主化」の実現を目指します。

近日開催セミナーのご案内

セミナー詳細・お申込みはコチラ :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/48794/

デジタル・ナレッジでは、無料セミナーを随時開催しております

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皆様のご参加をお待ちしております。

◆株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。

これが1995年創業のeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。

私たちは教育機関・研修部門と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

■会社概要

名 称：株式会社デジタル・ナレッジ

東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）

所在地：〒110-0005 東京都台東区上野5丁目3番4号 eラーニング・ラボ 秋葉原

代表者：代表取締役社長 はが 弘明／代表取締役COO 吉田 自由児

URL: http://www.digital-knowledge.co.jp/

TEL：03-5846-2131(代表)

050-3628-9240(導入ご相談窓口)

コンタクトフォーム：https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/