【Amazon 40%OFFタイムセール】DOOGEE U11 Proが期間限定40％OFF！Android 16・11インチタブレットが17,900円、動画視聴・学習・テレワークに適用

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深圳市新义腾飞电子商务有限公司

DOOGEE U11 Pro　Amazon 40%OFFタイムセール

タブレットブランドDOOGEEは、アマゾンで高い人気を誇る11インチタブレット「DOOGEE U11 Pro」が再入荷を果たしたことを発表しました。


今回の再入荷を記念し、通常価格29,800円（税込）のところ、期間限定で40％OFFとなる17,900円（税込）の特別価格で販売いたします。


前回販売時には品薄状態が続き、多くのユーザーから再入荷を望む声が寄せられていた人気モデルです。今回も数量限定販売となるため、在庫がなくなり次第終了となります。


商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZTFP9R2?th=1



DOOGEE U11PROブラックイメージ図

Amazonで高コスパモデル「DOOGEE U11 Pro」とは


DOOGEE U11 Proは、動画視聴・オンライン学習・テレワーク・電子書籍・SNS利用など、日常のあらゆるシーンに対応する高性能Androidタブレットです。


エントリー価格帯ながら、上位モデルに迫るスペックを実現し、多くのユーザーから高い評価を獲得しています。




主な特徴

■ Android 16搭載


OS Android 16を採用。


よりスムーズな操作性と高いセキュリティ性能を実現し、長期間安心して利用できます。




■ 最大30GB RAMで快適動作


6GB物理メモリに加え、最大24GBの仮想RAM拡張に対応。


合計最大30GB RAMにより、


- 動画視聴
- Webブラウジング
- SNS利用
- オンライン会議
- 学習アプリ

などを快適に同時利用できます。




■ 256GB大容量ストレージ＋最大2TB拡張


256GBの大容量ストレージを標準搭載。


さらにmicroSDカードによる最大2TB拡張にも対応しているため、


- 写真
- 動画
- 電子書籍
- 学習データ
- ビジネス資料

を余裕を持って保存できます。




■ 11インチ大画面＆90Hz高リフレッシュレート


11インチHD IPSディスプレイを採用。


90Hzリフレッシュレート対応により、


スクロールや動画再生がなめらかで快適。


長時間の視聴でも見やすい大画面設計です。




■ Widevine L1対応で高画質動画を楽しめる


Widevine L1認証を取得。


対応動画配信サービスで高画質コンテンツを楽しめるため、


映画やドラマ、アニメ視聴にも最適です。




■ 8580mAh大容量バッテリー


8580mAhの大容量バッテリーを搭載。


外出先でも充電を気にせず利用でき、学習・仕事・エンターテインメントを長時間サポートします。




■ 顔認証ロック解除対応


Face Unlock機能を搭載。


ワンタッチでスムーズにロック解除でき、利便性とセキュリティを両立しています。





こんな方におすすめ


- 初めてタブレットを購入する方
- 学習用タブレットを探している学生
- 子ども用タブレットを探している家庭
- 動画視聴を快適に楽しみたい方
- コストパフォーマンス重視の方
- テレワークやオンライン会議に利用したい方


期間限定40%OFFキャンペーン実施中

再入荷を記念してアマゾン限定で特別キャンペーンを開催中です。


販売価格


通常価格：29,800円（税込）


↓↓↓


特別価格：17,900円（税込）


40%OFF


数量限定・在庫限り


人気商品のため、予定数量に達し次第終了となります。


商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZTFP9R2?th=1



商品概要

商品名：DOOGEE U11 Pro


OS：Android 16 GeminiAI搭載


ディスプレイ：11インチ HD IPS


リフレッシュレート：90Hz


CPU：Unisoc T7200 オクタコア


RAM：最大30GB（6GB＋24GB拡張）


ROM：256GB


拡張ストレージ：最大2TB


リアカメラ：13MP


フロントカメラ：5MP


バッテリー：8580mAh


通信：Wi-Fi 5対応


Bluetooth：Bluetooth 5.0


機能：Widevine L1、顔認証、GPS対応、FMラジオ対応、3.5mmイヤホンジャック搭載





Amazon販売ページ

話題のAndroid 16タブレット「DOOGEE U11 Pro」はAmazon.co.jpにて販売中です。


数量限定のため、お早めのご購入をおすすめいたします。


商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZTFP9R2?th=1