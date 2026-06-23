【Amazon 40%OFFタイムセール】DOOGEE U11 Proが期間限定40％OFF！Android 16・11インチタブレットが17,900円、動画視聴・学習・テレワークに適用
DOOGEE U11 Pro Amazon 40%OFFタイムセール
タブレットブランドDOOGEEは、アマゾンで高い人気を誇る11インチタブレット「DOOGEE U11 Pro」が再入荷を果たしたことを発表しました。
今回の再入荷を記念し、通常価格29,800円（税込）のところ、期間限定で40％OFFとなる17,900円（税込）の特別価格で販売いたします。
前回販売時には品薄状態が続き、多くのユーザーから再入荷を望む声が寄せられていた人気モデルです。今回も数量限定販売となるため、在庫がなくなり次第終了となります。
商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZTFP9R2?th=1
DOOGEE U11PROブラックイメージ図
Amazonで高コスパモデル「DOOGEE U11 Pro」とは
DOOGEE U11 Proは、動画視聴・オンライン学習・テレワーク・電子書籍・SNS利用など、日常のあらゆるシーンに対応する高性能Androidタブレットです。
エントリー価格帯ながら、上位モデルに迫るスペックを実現し、多くのユーザーから高い評価を獲得しています。
主な特徴
■ Android 16搭載
OS Android 16を採用。
よりスムーズな操作性と高いセキュリティ性能を実現し、長期間安心して利用できます。
■ 最大30GB RAMで快適動作
6GB物理メモリに加え、最大24GBの仮想RAM拡張に対応。
合計最大30GB RAMにより、
- 動画視聴
- Webブラウジング
- SNS利用
- オンライン会議
- 学習アプリ
などを快適に同時利用できます。
■ 256GB大容量ストレージ＋最大2TB拡張
256GBの大容量ストレージを標準搭載。
さらにmicroSDカードによる最大2TB拡張にも対応しているため、
- 写真
- 動画
- 電子書籍
- 学習データ
- ビジネス資料
を余裕を持って保存できます。
■ 11インチ大画面＆90Hz高リフレッシュレート
11インチHD IPSディスプレイを採用。
90Hzリフレッシュレート対応により、
スクロールや動画再生がなめらかで快適。
長時間の視聴でも見やすい大画面設計です。
■ Widevine L1対応で高画質動画を楽しめる
Widevine L1認証を取得。
対応動画配信サービスで高画質コンテンツを楽しめるため、
映画やドラマ、アニメ視聴にも最適です。
■ 8580mAh大容量バッテリー
8580mAhの大容量バッテリーを搭載。
外出先でも充電を気にせず利用でき、学習・仕事・エンターテインメントを長時間サポートします。
■ 顔認証ロック解除対応
Face Unlock機能を搭載。
ワンタッチでスムーズにロック解除でき、利便性とセキュリティを両立しています。
こんな方におすすめ
- 初めてタブレットを購入する方
- 学習用タブレットを探している学生
- 子ども用タブレットを探している家庭
- 動画視聴を快適に楽しみたい方
- コストパフォーマンス重視の方
- テレワークやオンライン会議に利用したい方
期間限定40%OFFキャンペーン実施中
再入荷を記念してアマゾン限定で特別キャンペーンを開催中です。
販売価格
通常価格：29,800円（税込）
↓↓↓
特別価格：17,900円（税込）
40%OFF
数量限定・在庫限り
人気商品のため、予定数量に達し次第終了となります。
商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZTFP9R2?th=1
商品概要
商品名：DOOGEE U11 Pro
OS：Android 16 GeminiAI搭載
ディスプレイ：11インチ HD IPS
リフレッシュレート：90Hz
CPU：Unisoc T7200 オクタコア
RAM：最大30GB（6GB＋24GB拡張）
ROM：256GB
拡張ストレージ：最大2TB
リアカメラ：13MP
フロントカメラ：5MP
バッテリー：8580mAh
通信：Wi-Fi 5対応
Bluetooth：Bluetooth 5.0
機能：Widevine L1、顔認証、GPS対応、FMラジオ対応、3.5mmイヤホンジャック搭載
Amazon販売ページ
話題のAndroid 16タブレット「DOOGEE U11 Pro」はAmazon.co.jpにて販売中です。
数量限定のため、お早めのご購入をおすすめいたします。
商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZTFP9R2?th=1