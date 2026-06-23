【Amazon 40%OFFタイムセール】DOOGEE U11 Proが期間限定40％OFF！Android 16・11インチタブレットが17,900円、動画視聴・学習・テレワークに適用

深圳市新义腾飞电子商务有限公司DOOGEE U11 Pro Amazon 40%OFFタイムセール

タブレットブランドDOOGEEは、アマゾンで高い人気を誇る11インチタブレット「DOOGEE U11 Pro」が再入荷を果たしたことを発表しました。

今回の再入荷を記念し、通常価格29,800円（税込）のところ、期間限定で40％OFFとなる17,900円（税込）の特別価格で販売いたします。

前回販売時には品薄状態が続き、多くのユーザーから再入荷を望む声が寄せられていた人気モデルです。今回も数量限定販売となるため、在庫がなくなり次第終了となります。

商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZTFP9R2?th=1

Amazonで高コスパモデル「DOOGEE U11 Pro」とは

DOOGEE U11PROブラックイメージ図

DOOGEE U11 Proは、動画視聴・オンライン学習・テレワーク・電子書籍・SNS利用など、日常のあらゆるシーンに対応する高性能Androidタブレットです。

エントリー価格帯ながら、上位モデルに迫るスペックを実現し、多くのユーザーから高い評価を獲得しています。

主な特徴

■ Android 16搭載

OS Android 16を採用。

よりスムーズな操作性と高いセキュリティ性能を実現し、長期間安心して利用できます。

■ 最大30GB RAMで快適動作

6GB物理メモリに加え、最大24GBの仮想RAM拡張に対応。

合計最大30GB RAMにより、

- 動画視聴- Webブラウジング- SNS利用- オンライン会議- 学習アプリ

などを快適に同時利用できます。

■ 256GB大容量ストレージ＋最大2TB拡張

256GBの大容量ストレージを標準搭載。

さらにmicroSDカードによる最大2TB拡張にも対応しているため、

- 写真- 動画- 電子書籍- 学習データ- ビジネス資料

を余裕を持って保存できます。

■ 11インチ大画面＆90Hz高リフレッシュレート

11インチHD IPSディスプレイを採用。

90Hzリフレッシュレート対応により、

スクロールや動画再生がなめらかで快適。

長時間の視聴でも見やすい大画面設計です。

■ Widevine L1対応で高画質動画を楽しめる

Widevine L1認証を取得。

対応動画配信サービスで高画質コンテンツを楽しめるため、

映画やドラマ、アニメ視聴にも最適です。

■ 8580mAh大容量バッテリー

8580mAhの大容量バッテリーを搭載。

外出先でも充電を気にせず利用でき、学習・仕事・エンターテインメントを長時間サポートします。

■ 顔認証ロック解除対応

Face Unlock機能を搭載。

ワンタッチでスムーズにロック解除でき、利便性とセキュリティを両立しています。

こんな方におすすめ

- 初めてタブレットを購入する方- 学習用タブレットを探している学生- 子ども用タブレットを探している家庭- 動画視聴を快適に楽しみたい方- コストパフォーマンス重視の方- テレワークやオンライン会議に利用したい方

期間限定40%OFFキャンペーン実施中

再入荷を記念してアマゾン限定で特別キャンペーンを開催中です。

販売価格

通常価格：29,800円（税込）

↓↓↓

特別価格：17,900円（税込）

40%OFF

数量限定・在庫限り

人気商品のため、予定数量に達し次第終了となります。

商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZTFP9R2?th=1

商品概要

商品名：DOOGEE U11 Pro

OS：Android 16 GeminiAI搭載

ディスプレイ：11インチ HD IPS

リフレッシュレート：90Hz

CPU：Unisoc T7200 オクタコア

RAM：最大30GB（6GB＋24GB拡張）

ROM：256GB

拡張ストレージ：最大2TB

リアカメラ：13MP

フロントカメラ：5MP

バッテリー：8580mAh

通信：Wi-Fi 5対応

Bluetooth：Bluetooth 5.0

機能：Widevine L1、顔認証、GPS対応、FMラジオ対応、3.5mmイヤホンジャック搭載

Amazon販売ページ

話題のAndroid 16タブレット「DOOGEE U11 Pro」はAmazon.co.jpにて販売中です。

数量限定のため、お早めのご購入をおすすめいたします。

商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZTFP9R2?th=1