株式会社クロス・デイリー、社名変更および天神の本社移転のお知らせ　新たな価値を創造するマーケティングカンパニーへ

株式会社DACホールディングス

広告会社DACグループの株式会社デイリー・インフォメーション九州（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：本村春樹）は、2026年6月1日付で「株式会社クロス・デイリー」に社名を変更いたしました。

これに伴い、業務効率化とさらなる共創の活性化を図るため、本社オフィスを昨年竣工した「天神住友生命FJビジネスセンター」へ移転し、業務を開始しました。

新社名「クロス・デイリー」について

クロス・デイリーのロゴ

当社は2013年の設立以来、DACグループの一員として、地域に根差した情報発信やマーケティング支援を通じて、九州の発展に貢献し、クライアントとともに歩んできました。その中で、エリアを飛び出して全国、さらには世界を視野に入れた事業も多く手掛けるようになりました。

また、近年のAIの普及に伴い、広告の「枠」を販売する従来の広告代理店のあり方は見直しを迫られています。

そこで当社はこれまでの手数料ビジネスから脱却し、クライアントの資産形成や事業権益にも携わるビジネスモデルへとシフトします。そうしてパートナー企業や地域社会の「クロス（融合）」を加速させ、新たな価値を創造していくことが目的としています。

こうした活動領域の拡大と、ビジネスモデルの変革を見据え、現在のエリア色が強い社名から脱却し、より広い市場へシームレスに対応していくことを狙いとして社名を変更いたしました。

「AIはあくまでツールであり、コアは人間」という役割分担を徹底しながら、新社名のもと既存の広告手法にとらわれないポジティブな挑戦を続けてまいります。

ロゴに込められた思い

社名変更に伴い、新しいコーポレートロゴを制定しました。

コンセプトは、「クロスし新しい価値を創り出し、成長をし続ける」。

当社は無形商材を扱う広告代理店であるからこそ、顧客の課題解決と世の中を豊かにするために、様々なもの・人・コトを「クロス」させ、新しいものをつくりだす必要があると考えています。

そこで、クロスの「Ｃ」とデイリーの「Ｄ」をクロスで繋ぎ、ラインにコーポレートカラーであるシアンを用いることで、新しいアイデアが生まれたことを可視化させています。

また、右肩上がりのラインが、クロス・デイリーのパーパス「まっすぐ」も表現。俯瞰すると見えてくる無限大のマークは、永続的に地域やクライアントと共に変化し成長していくことも意味しています。

ブランドパーパスも策定

クロス・デイリーパーパス

社名変更に先立ち、2025年12月には全社員が参加して独自のパーパス（存在意義）を策定いたしました。

私たちが社会に存在する意義を再定義することで、変化の激しい広告・マーケティング業界環境において、変わらない航海図としてあり続けます。

＜株式会社クロス・デイリーのブランドパーパス＞

「まっすぐ」が 人を、地域を動かす。

ステートメント：まっすぐ働く。まっすぐ考える。まっすぐ伝える。その姿勢が、人を前へ、地域を未来へ動かしていく。

「逃げずに向き合う」「誠実である」「挑戦を続ける」という社員の姿勢そのものが、クライアントの前向きを生み、結果として地域（社会）を動かしていくという強い想いを言葉にしています。

オフィス移転の概要と目的

新オフィスは、福岡市が主導する、天神エリアの大規模再開発プロジェクト「天神ビッグバン」で誕生したオフィスビル「天神住友生命FJビジネスセンター」の9階です。駅直結というアクセス性の向上はもちろん、多様なコミュニティスペースによってメンバー間のコラボレーションも期待されます。社員が柔軟で創造的な発想を生み出しやすいワークプレイスを目指すとともに、お客様やパートナー企業の皆様との新たな出会い・共創が生まれる「クロス」の拠点として機能させてまいります。

新住所： 〒810-0001 福岡市中央区天神2丁目8-35 天神住友生命FJビジネスセンター 9階

アクセス： 福岡市地下鉄空港線「天神駅」直結

備考： ※旧住所での業務は2026年5月31日をもって終了いたしました。電話番号・FAX番号に変更はございません。

代表取締役社長 本村春樹から

オフィス外観室内の様子エントランス風景

私たちはこれまで、九州の地で地域社会やパートナー会社に育てていただきました。今回、社名からその「九州」の文字を外すことは、大きな挑戦となります。しかし、これは地域を捨てるという意味では決してありません。私たちが昨年に策定した『「まっすぐ」が 人を、地域を動かす。』というパーパスこそが、私たちの存在価値であり、軸であることは変わりません。

今後は、地域社会にまっすぐ向き合う姿勢はそのままに、福岡を拠点としながら日本全国や世界もマーケットに、様々な社会やパートナーとの「クロス（融合）」を加速させ、新たな価値を生み出すマーケティングカンパニーへと歩みを進めてまいります。今後のクロス・デイリーに、どうぞご期待ください。

会社概要

社名： 株式会社クロス・デイリー（旧社名：株式会社デイリー・インフォメーション九州）

代表者： 代表取締役社長 本村 春樹

所在地： 福岡市中央区天神2丁目8-35 天神住友生命FJビジネスセンター 9階

設立： 2013年12月2日（2007年10月1日開所）

事業内容： 総合広告代理店・インバウンド事業・WEBマーケティング・動画制作事業

公式URL： https://cross-daily.jp/ （※新ドメインへ変更）

本件に関するおい合わせ先

株式会社クロス・デイリー 広報（担当：尾倉）

TEL： 092-687-7111

E-mail： t_ogura@din-group.co.jp

プレスリリース一覧： https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/21379

DACホールディングス（DACグループ）

東京都台東区に本部を置く広告会社。北海道から沖縄まで全国14都市に拠点を持ち、総合広告、観光広告、求人広告やインバウンドプロモーションを手がけている。2015年には北海道仁木町に複合型ワイナリー「NIKI Hills Winery」を設立し、地域活性化事業にも積極的に取り組んでいる。社員数975人（2025）

URL ：https://www.dac-group.co.jp/