新築防音賃貸マンション「ミュージション世田谷赤堤」で楽器持ち込み内覧会を開催

株式会社リブラン

株式会社リブラン（本社：東京都板橋区、代表取締役社長：渡邊裕介）は、24時間楽器演奏可能な防音賃貸マンション「ミュージション世田谷赤堤（東京都世田谷区）」（以下「本物件」）にて、2026年6月27日（土）、入居検討者向けの「楽器持ち込み内覧会」を開催いたします。

▲ミュージション世田谷赤堤＿外観（撮影スタジオバウハウス）

防音賃貸マンションへの関心が高まる一方、防音性能や演奏環境は図面や写真だけでは伝わりにくいことから、ミュージションでは実際の住空間を体感できる機会を提供しています。

本物件は、グランドピアノの設置にも対応する遮音性能D-75を備えており、24時間楽器演奏可能な住環境を実現しています。

入居検討者向け楽器持ち込み内覧会を開催

本物件への入居を検討される方を対象に、2026年6月27日（土）に楽器持ち込み内覧会を開催いたします。

当日は建物外観や住戸内、防音室を中心に弊社スタッフがご案内するほか、ご自身の楽器を持ち込んで実際の演奏環境や音の響きをお試しいただけます。

また、グランドピアノを設置したモデルルームでの演奏体験や、オーディオを使用した音出し体験も可能です。楽器演奏をされない方もご参加いただけるほか、音大出身のスタッフによるグランドピアノ演奏も実施いたします。

実際の住空間で演奏や音出しを行いながら、防音性能や住環境を体感し、入居後の演奏環境や暮らしを具体的にイメージしていただける機会となっています。

▲ミュージション世田谷赤堤_モデルルーム Ctype

【本物件の特長】

遮音性能D-75を備え、音楽活動と日常生活の両立を実現する、24時間楽器演奏可能な防音賃貸マンション

・鉄筋コンクリート造3階建、全22戸

・24時間楽器演奏可能

・グランドピアノの設置にも対応

・DTM制作や動画配信、オーディオ鑑賞など多様な用途に対応

・京王線・東急世田谷線「下高井戸」駅徒歩7分

・新宿駅まで約10分、渋谷駅まで約15分のアクセス

▼内覧予約は下記お問い合わせフォームから

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDX3eWCyDh6L58kkw0nMX6SvD8pMZwSpVU9IjaO2PIZeq9og/viewform

【物件概要】

所在地：東京都世田谷区赤堤五丁目10番10号

交通：

京王線・東急世田谷線「下高井戸」駅 徒歩7分

東急世田谷線「松原」駅 徒歩7分

構造：鉄筋コンクリート造3階建

総戸数：22戸

▼詳しい物件概要はこちらから

https://www.musision.jp/props/17132

▲ミュージション世田谷赤堤＿ロゴ

▲ミュージション世田谷赤堤＿エントランス

（撮影スタジオバウハウス）

▲ミュージション世田谷赤堤＿植栽

ミュージションについて

誕生から26周年を迎えるミュージション。「グランドピアノを自分の部屋で弾きたい」「深夜でも時間を気にせず演奏したい」という音楽愛好家の声から生まれた、防音賃貸マンションブランドです。

東京・神奈川・埼玉・千葉で49棟956戸を展開し、24時間楽器演奏が可能な住環境を提供しています。年間平均入居率は99.3%を維持しており、空室情報や新築物件情報を案内する「ウェイティング登録」の登録者数は16,000人を超え、多くの音楽家や音楽愛好家から支持をいただいています。

リブランは今後も、防音住宅を通じて音楽文化の発展と、音楽を楽しむ人々の豊かな暮らしに貢献してまいります。

【ミュージションシリーズ】

ミュージション 24時間演奏可能な防音賃貸マンション

ミュージションプラス 24時間演奏可能な防音賃貸マンションに高速インターネット回線を導入

ミュージションテラス 24時間演奏可能な木造テラスタイプの防音賃貸住宅

ミュージションウィズ 24時間演奏可能なペット共生型の防音賃貸マンション

▼ミュージション公式HP

https://www.musision.jp/

株式会社リブラン

会社名：株式会社リブラン

所在地：東京都板橋区大山町17-4

創業：1969年3月2日

リブラン公式ウェブサイト： https://www.livlan.com

マンション・住宅の企画、リノベーション（24時間楽器演奏可能賃貸マンション「ミュージション」、ワンストップリノベーション「てまひま不動産 西荻窪店」、エコミックスデザインを取り入れた分譲マンション「エコヴィレッジ」）を主に展開しています。