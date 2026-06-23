【父の日.jp】応募総数3,312名！「父の日.jp 父の日ギフトプレゼントキャンペーン2026」当選者発表＆人気ギフトランキングTOP10！応募数・応募倍率1位だったのは、やはりあのグルメギフト！

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父の日に特化した情報メディアサイト「父の日.jp」（https://chichinohi.jp/）は、2026年の父の日に実施した「父の日.jp 父の日ギフトがもらえるプレゼントキャンペーン2026」において、多数のご応募をいただきましたことをご報告いたします。

■ 3,312名の方にご応募！たくさんのご参加ありがとうございました

2026年の父の日ギフトをプレゼントする本キャンペーンには、なんと3,312名もの方々にご応募いただきました。心より感謝申し上げます。厳正なる抽選の結果、ご当選された20名様につきましては、キャンペーンページ内にて発表しております。

▼「父の日.jp 父の日ギフトがもらえるプレゼントキャンペーン2026」当選者発表ページ

https://chichinohi.jp/lp/fathersday-gift-campaign/

当選された方には、6月22日以降、ご応募時に入力いただいたメールアドレス宛に順次ご連絡いたします。

■ 注目の父の日ギフトは？応募数・応募倍率ランキングTOP10を発表！

今回、応募数と応募倍率の高かった賞品ベスト10を発表いたします。多くの人が選んだ父の日ギフトは一体何だったのでしょうか？

人気の賞品ランキング TOP10

応募数・応募倍率の高かった賞品ランキングTOP10を発表させていただきます。

【1位】うなぎ屋かわすい 国産うなぎ蒲焼き3種セット（通常サイズ） 7,030円相当

応募数・応募倍率 1,139

老舗うなぎ専門店「かわすい」の国産うなぎ蒲焼きを贅沢に詰め合わせた人気ギフト。香ばしくふっくら焼き上げた本格的な味わいが楽しめる、父の日の特別なごちそうとして注目を集めました。

https://item.rakuten.co.jp/kawasui/10000130/

【2位】THE PILLOW パーソナライズ枕「THE PILLOW Gift」 27,500円相当

応募数・応募倍率 380

“質の良い眠りをお父さんに”という願いからランクイン。機能性とデザイン性を兼ね備えた高級快眠まくらが、ギフトとしても高評価でした。

https://pillow.jp/

【3位】山年園 高級抹茶ロールケーキ 320g×1本セット 4,320円相当

応募数・応募倍率 237

宇治抹茶の豊かな香りと上品な甘さが楽しめる、高級抹茶ロールケーキ。しっとり食感と贅沢な味わいが魅力で3位にランクイン。

https://item.rakuten.co.jp/e-cha/rollcake-matcha-01p/

【4位】酒のビッグボス サッポロ エビス 4種類の飲み比べセット 2,965円相当

※20歳以上のみ応募可

応募数・応募倍率 218

ありがとうの気持ちがしっかり伝わる、父の日の贈り物にぴったりなビールギフトセット。おしゃれなパッケージに加え、飲み比べも楽しめるため、お酒好きのお父さんに喜ばれる人気ギフトです。

https://item.rakuten.co.jp/bigbossshibazaki/4901880884147-nsi/

【5位】枕と眠りのおやすみショップ！ 「Fabric Plus 無添加5重ガーゼケット」 6,270円相当

応募数・応募倍率 188

綿100％無添加ガーゼが肌をやさしく包み込む、心地よいガーゼケット。爽やかなターコイズブルーで、夏を快適に過ごしてほしいお父さんへの贈り物に最適です。

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/570603/

【6位】ドリームクラフト＆ビッグボス アサヒビール 5種12缶セット 3,097円相当

※20歳以上のみ応募可

応募数・応募倍率 159

人気銘柄5種類を楽しめる飲み比べセット。定番ブランドの安心感と特別感があり、父の日の贈り物にぴったりなビールギフトです。

https://item.rakuten.co.jp/d-craft/4901004046024/

【7位】澤井珈琲 プレミアムアイスコーヒー＆珈琲ゼリー（アイスコーヒーセット） 3,880円相当

応募数・応募倍率 149

香り高い本格コーヒーが手軽に楽しめると、幅広い年代から高評価。“ホッとする時間をお父さんに贈りたい”という想いが人気の理由です。

https://item.rakuten.co.jp/sawaicoffee-tea/picejellyset/

【8位】山年園 高級海鮮お茶漬けセット 4,299円相当

応募数・応募倍率 135

金目鯛やうなぎ、まぐろなど豪華海鮮を味わえる高級お茶漬けセット。お湯を注ぐだけで手軽に本格的な味わいを楽しめることから、人気を集めました。

https://item.rakuten.co.jp/e-cha/0265/

【9位】枕と眠りのおやすみショップ！ 「王様の背中枕」 3,480円相当

応募数・応募倍率 122

毎日の疲れを癒してほしい”という気持ちからの支持多数。背中をしっかり支える設計で、父の日の癒しギフトとして注目されました。

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/104-000170-12/

【10位】枕と眠りのおやすみショップ！ 車の運転がもっと楽になるシートクッション「ボディドクター ザ・シート」 5,500円相当

応募数・応募倍率 101

薄型設計なのに底付き感を感じにくく、体圧をしっかり分散するシートクッション。車内やオフィスで使いやすく、毎日座る時間が長いお父さんをいたわる実用的な贈り物です。

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/522913/

▼「父の日.jp 父の日ギフトがもらえるプレゼントキャンペーン2026」当選者発表ページ

https://chichinohi.jp/lp/fathersday-gift-campaign/

以上が「父の日.jp 父の日ギフトがもらえるプレゼントキャンペーン2026」の当選者発表と人気応募賞品ランキングでした。

まずは、たくさんのご応募をいただき、誠にありがとうございました。多くの皆さまにご参加いただき、父の日への関心の高さと、お父さんを想う温かな気持ちを感じることができました。

2026年の父の日は終了しましたが、あらためて「ありがとう」の気持ちを伝える大切さを実感する機会になったのではないでしょうか。

「父の日.jp」では今後も、父の日ギフト選びに役立つ最新トレンドや人気ランキング、調査データなどを通じて、来年の父の日がさらに素敵なものになるよう情報を発信してまいります。

■父の日.jp メディア概要

2026年の父の日は、6月21日（日）です。

父の日に特化した情報メディア「父の日.jp」では、「今年の父の日はいつ？」といった基本情報から、300種類以上のギフトランキングまで、プレゼント選びに役立つ幅広いコンテンツを展開しています。

また、ギフトの予算や購入場所、選定時の重視ポイントなど、「世間のギフト事情」に関するアンケート調査も定期的に実施。これから父の日ギフトを選ぶ方にとって、リアルな傾向を把握できる有益な参考情報を提供しています。

関連メディア

母の日.me：https://hahanohi.me/(https://hahanohi.me/)

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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