鶏卵高騰の陰でうずらの卵300万個が廃棄危機。日本一の養鶉（ようじゅん）産地・豊橋の「幡野ファーム」が、フードロス削減を目指す緊急クラウドファンディングを開始

株式会社幡野ファーム

愛知県豊橋市で「うずらファースト」を掲げ、日本国内でも希少な国産「日本うずら」の養鶉（ようじゅん）を営む株式会社幡野ファーム（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：幡野喜一）は、昨今の鶏卵高騰に伴う流通機構の停滞と注文激減の煽りを受け、倉庫の保管限界である約300万個のうずら卵が過剰在庫となる未曽有の崩壊危機に直面しております。 毎日命をかけて卵を産んでくれるうずらたちの命の結晶を絶対に無駄にしないため、新鮮な卵を急速ボイル加工（水煮・味付けレトルト）へ切り替え、ご家庭でのローリングストックや企業のBCP対策に最適なパッケージを開発。2026年6月下旬より、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて目標金額1,000,000円（All-In方式）の救済プロジェクトを開始し、募集期間中からお申し込み順に順次スピード発送いたします。

プロジェクトページURL

https://camp-fire.jp/projects/951144/view

■プロジェクト発足の背景：業界の構造に翻弄されるうずら卵の現実

生のうずら卵が全国のスーパーなどに並ぶ背景には、「鶏卵の問屋さんが、鶏卵を運ぶついでにうずら卵も一緒に運んでくれる」という独自の物流の仕組みがあります。

昨今、鶏卵の高騰による消費行動の変化から鶏卵の流通が滞った結果、どれだけ私たちが健康で素晴らしい卵を生産していても、うずら卵の物流まで自動的にストップしてしまうという連鎖危機が発生しました。

他社が供給量を減少させていく中、私たちは「供給責任を絶対に果たす」という一心で農場を守り続けてきましたが、注文の激減という容赦ない現実を前に、生卵としての出荷期限を迎える危機に直面しました。

■ 命を救うための苦渋の決断 ── 300万個を「ボイル加工」へ

毎日健気に卵を産み続けるうずらたちに「産まないで」と言うことはできません。

「自分たちの手で捨てることだけは絶対にしたくない！」という断腸の思いから、私たちは新鮮な卵を加熱殺菌処理によって賞味期限を伸ばせる「水煮レトルト」の増産へ切り替える決断をいたしました。

しかし、これから学校給食がストップする夏休みの時期なども重なり、今や倉庫の保管限界である「300万個」の在庫が行き場を失っています。

■ 単なる「救済」じゃない！日常を豊かにする、うずら卵の「3つの価値」

今回お届けするうずら卵は、ただ助けていただくための商品ではなく、皆様の毎日を美味しく、豊かにする自信作です。

プロの料理人が驚愕した、10グラムの「奇跡のコク」

箸でつまめるほどぷっくりと弾力のあるディープな黄身が特徴です。

その品質と濃厚な旨味から、ミシュランプレートに選ばれた名店の料理人にも認められ、実際に店舗メニューに採用されているプロお墨付きの品質です。

調理不要・水不要！究極の「タイパ（時短）フード」

ハサミも調理も一切不要。袋を開けた瞬間にそのままパクッと食べられます。忙しい朝のお弁当作りの「あと一品」や、夜の晩酌のおつまみにこれ以上ない手軽さです。

小さな一粒に詰まった「天然のサプリメント」＆理想のローリングストック

鶏卵に比べて鉄分やビタミンB12などの栄養素がぎゅっと凝縮されています。

さらに常温で約10ヶ月の長期保存が可能なため、普段使いしながら万が一の備えにもなる理想的な防災備蓄となります。

【クラウドファンディング プロジェクト概要】

プロジェクト名：【緊急SOS】300万の国産うずら卵を救ってください。プロも認めた逸品を食卓へ！

目標金額：1,000,000円（All-In方式）

期間：2026年6月13日 ～ 2026年8月25日

発送時期：2026年6月下旬より、プロジェクト終了を待たずにお申込み順に順次スピード発送いたします。

■主なリターン内容

【日常の食卓応援アソートセット】 3,050円（税込・送料込）

うずら卵 備蓄用レトルト水煮セット 計12袋（10卵入り水煮プレーン：8袋、味付けたまご：4袋）。毎日のあと一品やローリングストックに最適。

【リターン2：ご近所でシェア！おすそ分け大容量セット】 6,300円（税込・送料込）

上記12袋セット×3箱（計36袋）。

ご近所や友人、職場でのシェアや差し入れにぴったりなお得パック。

【リターン3：【CSR・社会貢献】子ども食堂応援パック】 10,000円（税込・送料込）

支援者様へ1箱（12袋）をお届けし、豊橋市内の子ども食堂・フードバンクへ2箱分（24袋）を責任を持って寄付・お届けする「One for One」の社会貢献リターン。

他にも、【毎日使えるプレミアムストック。ミシュラン職人も認めたコクをお手元に。】12袋セット×6箱のお得なセットや、【BCP災害備蓄・企業向け】 常温10ヶ月保存！豊橋うずら卵水煮1kg×8袋（計8kg）高栄養緊急食料パックなど、８つのリターン品を用意しました。

【今後の展望・支援金の使い道】

皆様からいただいた支援金は、行き場を失ったうずら卵を迅速に全国へ届けるための物流経費（梱包・配送費）に加え、次世代のうずら産業を創る研究開発費といたします。

このような廃棄危機を二度と招かないため、卵の付加価値を高める取り組みや、新たな加工品の開発費用として活用し、持続可能な養鶉経営の基盤を作ります。

【会社概要】

会社名：株式会社幡野ファーム

代表者：代表取締役 幡野喜一

所在地：愛知県豊橋市南大清水町字藤ヶ谷214-1

事業内容：国産種「日本うずら」の養鶉（うずら卵の生産・加工・販売）

公式HP：https://hatanofarm.co.jp/

SNS：https://www.instagram.com/hatanofarm3/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社幡野ファーム 担当：幡野

TEL：090-5624-5218

Mail：uzulab@hatanofarm.co.jp