フィッシング・詐欺対策が日常化する中、誰もが被害者になり得る時代へ　イーセットジャパン、TBSラジオ「見事なお仕事」でサイバー脅威と対策を解説

イーセットジャパン株式会社

イーセットジャパン株式会社(https://www.eset.com/jp)（本社：東京都港区、代表取締役社長：永野 智、以下イーセットジャパン）は、近年増加するフィッシングや詐欺メールなど、日常生活に直結するサイバー攻撃のリスク拡大を受け、TBSラジオ番組「見事なお仕事」にて、スポンサード企画として個人が実践できる具体的な対策とサイバーセキュリティの重要性について解説しました。

「BRUTUS」元編集長 西田 善太氏とイーセットジャパン 永野 智イーセットジャパン 永野 智

現在、サイバー攻撃はフィッシングや詐欺メール、パスワード漏えいを起点として発生するケースが多く、大企業や特定の組織だけでなく、スマートフォンやパソコンを日常的に利用するすべての人に影響が及ぶリスクとなっています。こうした状況を受け、イーセットジャパンでは怪しいURLかどうかを簡単に確認できる無料ツール「ESETリンクチェッカー(https://www.eset.com/jp/home/link-checker/)」を提供し、誰でもすぐに実践できる対策の普及に取り組んでいます。さらに、セキュリティをもっと身近に、自分事としてとらえていただくことを目的に、ESET HOME セキュリティ 体験パートナーのHAGANE(https://www.hagane-official.com/)と連携した情報発信も行っています。

イーセットジャパンの永野 智は以下のように述べています。

「サイバー攻撃は、いまや誰にとっても身近なリスクとなっています。特別な技術知識がなくても、日々のちょっとした注意や基本的な対策を行うことで、多くの脅威は未然に防ぐことが可能です。ESETは、サイバーセキュリティを身近に感じていただき、安心してデジタル生活を送っていただくための取り組みを今後も推進してまいります。」

番組概要

番組名：TBSラジオ 「見事なお仕事」

放送日：2026年6月22日（月）

出演： 永野 智（イーセットジャパン株式会社 代表取締役社長）

アーカイブ：

▼Spotify

https://open.spotify.com/show/54ra40q0vK5qik4OwNNgxj

▼Apple

https://podcasts.apple.com/jp/podcast/%E8%A6%8B%E4%BA%8B%E3%81%AA%E3%81%8A%E4%BB%95%E4%BA%8B/id1646196776

インターネットを安全に使うためのポイント

- URLをよく確認する：正規サイトに似せたURL（例：「paypal.com」ではなく「paypal-login.com」）や、文字の置き換え（例：数字「0」と英語「O」）を利用した「タイポスクワッティング」に注意が必要です。また、安全な通信には「HTTPS」を使用されるため、「HTTP」で始まるURLには注意してください。- サイト内容に不審な点がないか：「本日限定」、「今すぐ対応」など緊急性をあおる表示や、不自然に個人情報を求めるサイトは詐欺の可能性があります。「会社情報」、「お問合せ」、「プライバシーポリシー」などがないサイトも注意が必要です。- リンク付きメッセージは慎重に：心当たりのない相手から届くメッセージやメールには注意が必要です。送信元を本物に偽装する手口もあり、特に、「アカウントがロックされます」「配送が停止されます」といった緊急性強調する内容は典型的な詐欺の特徴です。- 別の方法で確認する：「サポート」、「銀行」、「配送業者」などを名乗って突然連絡があった場合、会社名などを検索し、公式サイトなどから正規の窓口を確認してください。

ESET HOME セキュリティについて

ESET HOME セキュリティは、第三者評価機関から高い評価を受けた検知性能と軽快な動作を両立した総合セキュリティソフトです。ランサムウェアやフィッシングなど最新の脅威から包括的に守り、オンラインバンキングやブラウザ利用時のプライバシー保護も行います。さらに、無制限VPNやカメラ・マイク監視機能などを備えています。複数デバイスを一つの画面で簡単に管理できるのため、ご家庭内の端末をまとめて保護し、日常の安心を支えます。

- ESET HOME セキュリティの詳細はこちら(https://www.eset.com/jp/home/protection-plans/)- ESETリンクチェッカーはこちら(https://www.eset.com/jp/home/link-checker/)- ESET HOME セキュリティ 体験パートナー HAGANEとの動画はこちら(https://www.youtube.com/channel/UCeADLa0K3Qsu-lH4yP8o47g)

本取り組みは、イーセットジャパンによるスポンサード企画の一環として実施されました。

ESETについて

ヨーロッパ発のサイバーセキュリティ企業であるESET(https://www.eset.com/jp/about/)(R) は、最先端のデジタルセキュリティを提供し、侵害が発生する前に防ぐことを目指しています。AIの力と人間の専門知識を融合させることで、ESETは既知・未知を問わず、進化し続ける世界中のサイバー脅威に先手を打ちます。企業、重要インフラ、個人を問わず、エンドポイント、クラウド、モバイルのいずれの保護においても、ESETのAIネイティブかつクラウドファーストなソリューションとサービスは、優れた効果と使いやすさを提供します。ESETのテクノロジーは「EU製」であり、強力な検知・対応機能、非常に安全な暗号化、多要素認証を備えています。24時間365日のリアルタイム防御と、地域に根ざしたサポート体制により、ユーザーの安全とビジネスの継続性を確保します。変化の激しいデジタル環境においては、先進的なセキュリティアプローチが求められます。ESETは、研究開発センターとグローバルなパートナーネットワークを活用し、世界トップクラスの研究と強力な脅威インテリジェンスを提供しています。詳細は、イーセットジャパンのウェブサイトwww.eset.com/jp(http://www.eset.com/jp/)をご覧ください。また、イーセットジャパンのソーシャルメディア(https://linktr.ee/esetjapan)をフォローしてください。