株式会社100、CRM/SFA主要9社による実演選定ウェビナーに登壇｜「違いがわからない」をその目で解決・2026年7月9日開催

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援と、AIを活用した業務自動化支援を行う株式会社100（本社：東京都世田谷区、代表取締役：田村慶、以下「100」）は、2026年7月9日（木）に株式会社シーラベル主催「「違いがわからない」をその目で解決。主要9社による"実演解説"で選ぶCRM/SFA選定会」に登壇いたします。

CRM/SFA 9製品の違いが、1日でわかるオンラインイベント

オンライン選定会に申し込む :https://media.clabel.jp/seminar/sfa-crm-selection-202607?clabel_source=100

CRM/SFAの導入・乗り換えを検討する企業にとって、製品比較は工数がかかる課題です。各社に個別デモを依頼すれば数週間かかり、複数ツールを同じ条件で見比べる機会はほとんどありません。

本ウェビナーでは、Salesforce・HubSpot・eセールスマネージャー・Mazrica Sales・GENIEE SFA/CRM・Zoho CRM・Frictio・ferret SFA/CRM・ネクストSFA/CRMの主要9製品が一堂に会し、各15分の実演デモを行います。1日2.5時間で主要CRM/SFAの操作感・機能差を直接比較できます。

100は、HubSpotソリューションパートナープログラム最高位のEliteパートナーとして、国内多数の企業の導入支援実績を持ちます。本イベントでは100 GTM本部の渋谷真生子が登壇し、AI時代のCRM/SFA選定で重視すべき「データ統合」「TCO（総保有コスト）」「AI活用基盤」の3観点と、HubSpotの統合プラットフォームとしての設計思想を、実際の操作画面を用いたデモンストレーションを交えて解説します。

CRMデータと一体で動くAI「Breeze」を実演デモで公開

HubSpotのAI機能「Breeze」は、後付けのAIツールとは異なり、CRMのデータベースと最初から一体で動く設計です。本セッションでは以下の3つのデモを実演します。

コンタクトの自動分析：

顧客の画面を開くだけで、過去の対応履歴からAIが「要約」「センチメント（自社への感情）」「抱えている課題」を自動で分析・提示します。

ミーティング準備の自動化：

HubSpot AIに「ミーティングの準備をして」と依頼するだけで、過去のCRMデータをもとに次の会議で確認すべき質問や準備事項を提案します。

案件創出エージェント：ターゲット企業の資金調達やテクノロジー投資といったWeb上の購買シグナルをAIが検知し、CRMデータをもとにパーソナライズされたアプローチメールの文面を自動生成します。

こんな方におすすめです

ウェビナー概要

- CRM/SFAの導入・乗り換えを検討している- 複数製品を比較したいが、個別デモを依頼する時間が取れない- AI時代に向けたCRMの設計思想・データ基盤の違いを理解したい

開催日時：2026年7月9日（木）10:00～12:30

開催形式：オンライン（FanGrowth）

参加費：無料

主催：株式会社シーラベル

申込URL：https://media.clabel.jp/seminar/sfa-crm-selection-202607(https://media.clabel.jp/seminar/sfa-crm-selection-202607?clabel_source=100)

登壇者紹介

株式会社100 GTM本部 渋谷 真生子（しぶや まおこ）

担当セッション：HubSpot CRM/SFA（10:20～10:35）

新卒でグローバルヘルスケア企業にて営業を経験後、外資系SaaS企業でBDRとして地方企業の新規開拓に携わる。コロナ禍でインバウンドマーケティングの重要性を実感し、アイルランド・ダブリンのトリニティ・カレッジ大学院でデジタルマーケティングの学位を取得。現在は株式会社100 GTM本部に所属。

株式会社100（ハンドレッド）について

会社名：株式会社100（ハンドレッド、英文名称：100 Inc.）

代表者：代表取締役 田村 慶

所在地：東京都世田谷区代沢5丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立：2018年2月

事業内容：HubSpotを中心としたCRM導入・活用支援、AI活用を含む業務プロセス設計および運用支援

株式会社100は、HubSpotを中心としたCRM導入・活用支援およびAI活用支援を行う企業です。HubSpotソリューションパートナープログラムの最高位ティアであるEliteパートナーとして、マーケティング・営業・カスタマーサポートを横断した業務設計と、CRM定着に向けた運用支援を提供しています。2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門の支援を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year（APAC）」を受賞し、2025年には「HubSpot Best Partner of the Year」に選出されました。また、HubSpotユーザーコミュニティ「Japan HUG」の運営事務局として、国内におけるHubSpot活用とAI導入の促進に取り組んでいます。

会社概要：https://www.100inc.co.jp/company

本件に関するお問い合わせ先

株式会社100（ハンドレッド）

担当：若本 怜子