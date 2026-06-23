x3d(クロスサード)が68業種・560件超のユースケースを業種横断で提供。経営課題から逆引きできるWebデータベースを無償公開

x3d株式会社

x3d株式会社(クロスサード)は、業種別AIエージェント活用事例データベースを2026年6月22日に公式サイトにて無償公開いたしました。68業種・560件超のユースケースを業種横断で整理し、経営幹部・DX推進担当者の自社活用を支援します。



「AIを浸透させ、社会を前進させる」をミッションに掲げるx3d株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:武石幸之助、以下x3d)は、2026年6月22日、68業種にわたるAIエージェント活用ユースケース560件超を業種横断で無償公開するWebデータベース「業種別AIエージェント活用事例データベース」を公式サイト上で公開いたしました。



公開URL: https://x3d.jp/ai-agent-database/



背景

「AIエージェント」というキーワードは2026年現在、月間検索数27,000超・競合難易度9(Ahrefs調べ)と急速に拡大しています。

一方で、顧客企業からは「自社の業種・課題に合わせた具体的な活用方法がわからない」という声が多く寄せられていました。そこでx3dは、これまでの研修・BPR(業務プロセス改革)・生成AI導入支援を通じて蓄積してきた業種別の課題・ソリューション知見をデータベース化し、より多くの企業がAI導入の第一歩を踏み出せるよう支援するため、本データベースを公開する運びとなりました。



業種別AIエージェント活用事例データベースの概要

建設・農業・製造・医療・不動産・金融・ITなど68業種にわたるAIエージェント活用ユースケースを、業種横断で無償公開するWebデータベースです。各業種について「どの課題(ペイン)に対して」「どのAIエージェントを」「どの程度の難易度・工数で」導入できるかを体系的に整理し、経営幹部・現場責任者・DX推進担当者がすぐに自社へ転用できる形式でまとめています。



特長

・課題起点で探せる設計:業種名だけでなく「人手不足」「在庫ロス」「属人化」「新規顧客獲得」などの経営課題(クラスター)から横断検索が可能です。

・68業種・560件超のユースケースを網羅:日本標準産業分類(JSIC)に準拠した68業種について、守り(コスト削減・効率化)と攻め(売上拡大・新規事業)の両面からユースケースや提案を収録。各事例に「難易度(低～高)」「概算工数」を付記しています。

・x3d独自の現場知見を反映:累計1,500社超への生成AI導入支援実績をもとに、実際の商談・導入現場から得た課題・解決策をユースケースの原型として活用。「提案・仮説」と「実導入」の区別を明示しています。



想定対象

・自社業種に応じたAIエージェント活用方法を模索する経営幹部・経営者

・DX推進担当者・情報システム部門の責任者

・現場の業務改善を担う部門責任者

・AI導入の第一歩を踏み出したい中堅・中小企業



今後の展開

・ホワイトペーパー(全業種完全版)の提供:フォーム登録による全データを提供

・データの継続更新:AIエージェントの新規事例・製品情報を随時追加



代表コメント

これまで全国の企業様に生成AI研修・組織開発・導入支援を行うなかで、「自社の業種ではAIエージェントをどう使えばよいのか」というご相談を数多く頂戴してまいりました。

本データベースは、こうした現場の声に応えるべく、業種と経営課題の両軸から具体的な活用イメージを描いていただくための実務基盤として公開したものです。x3dは今後も、AIを単なるツールとしてではなく、企業文化として根づかせ、共に生きる存在へと昇華させる支援を続けてまいります。

代表取締役 武石幸之助



会社概要

x3d株式会社(クロスサード、東京都港区、代表取締役:武石幸之助)は、「AIを浸透させ、社会を前進させる」をミッションに、AI教育・組織開発から業務改善支援、AI開発・マーケティング支援までを一気通貫で提供するAIスタートアップです。累計1,500社以上の法人研修実績を持ち、独自の研修メソッドと生成AIマネジメントゲーム(R)をはじめとするソリューションで、企業・組織へのAI定着を支援しています。



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本件に関するお問い合わせ先

x3d株式会社 広報担当

E-mail: pr@x3d.jp

お問い合わせフォーム: https://x3d.jp/contact

URL: https://x3d.jp/