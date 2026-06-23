【デュカート】本日6月23日（火）ネイルカラーシリーズ「ネイルマイン」に夏の新色登場！今年のテーマは「アクティブサマーカラー」。

株式会社シャンティ

株式会社シャンティ（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）は、ネイルカラー、ネイルケア、ネイルツールが揃うトータルネイルブランド「Ducato」（デュカート）の人気ネイルカラーシリーズ「ネイルマイン」より、2026年6月23日（火）に夏の新色2色を発売します。

今夏の「ネイルマイン」のテーマは、「Active Summer Color（アクティブサマーカラー）」。

まぶしくきらめく太陽のエネルギッシュさを表現したグリッターカラーです。

手元のネイルはもちろん、サンダルを履いた時のペディキュアとしても映える、夏におすすめのカラーです。

デュカート ネイルマイン 48・49（新2色）

デュカート ネイルマイン 新2色 各\495（税込） ※左上から順に48、49

＜デュカート ネイルマイン 2026夏 カラーコンセプト＞

「Active Summer Color （アクティブサマーカラー）」

光を反射して輝くグリッターを贅沢に配合し、エネルギーあふれる太陽のきらめきを表現しました。「48 Apricot Peach（アプリコットピーチ）」は、どなたにも挑戦しやすいオレンジカラーを目指し、肌馴染みの良いアプリコットにたっぷりのグリッターを配合。夏の日差しに映える華やかな色味です。 一方、今季イチオシの「49 Sparkling（スパークリング）」は、クリアベースに角度によって輝きが変わる大粒のオーロラグリッターを配合。光を味方につけた遊び心あふれる仕上がりです。

単色はもちろん、お手持ちのネイルカラーとの合わせ使いもおすすめ。夏らしい指先をお楽しみいただけます。

使用色：デュカート ネイルマイン 新2色（48,49)、既存色 21、36

デュカート ネイルマイン 48 Apricot Peach（アプリコットピーチ）【数量限定】

夏めく気配に胸が高鳴るようなピーチグリッターカラー。

デュカート ネイルマイン 49 Sparkling（スパークリング）

透き通るような光のきらめきを閉じ込めたオーロラグリッターカラー。

48 Apricot Peach （アプリコットピーチ）

グリッターカラー 【限定色】

49 Sparkling （スパークリング）

グリッターカラー 【定番色】

＜ネイルマインの特徴＞

ヴィーガン処方（動物由来の原料不使用。動物実験は行っていません。）

速乾処方

乾きが早く、サッと塗ってきれいに仕上がります。

塗りやすいラウンド型の平筆

甘皮のカーブに沿うラウンドカット形状。

塗りやすいコシのある平筆を採用。

＜商品名＞デュカート ネイルマイン

＜色数＞新2色（うち1色は数量限定）

＜価格＞ \495（税込）

＜発売日＞ 2026年6月23日（火）

＜販売店舗＞

全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店（一部店舗を除く）、公式オンラインストア

※5月下旬からアインズ＆トルペにて先行発売中。

※店舗により発売日が前後することがあります。

【デュカートについて】

「わたしのツメじかん はじめよう。」

いまを感じるネイルカラー。

爪をキレイに見せるネイルケア。

使いやすさにこだわったネイルツール。

豊富なバリエーションを取り揃えた、ネイルのトータルセルフケアブランドです。

公式HP https://www.chantilly.co.jp/brand/ducato/

公式インスタグラム https://www.instagram.com/ducato_nail/

【株式会社シャンティについて】

化粧品、化粧ツール、ネイルグッズ、ヘアグッズの企画、開発、販売を行うメーカーです。

ブランドはマペペ、デュカート、チャスティ、アストレア ヴィルゴなどを展開。お客様のお求めやすい価格で高品質な商品を提供。環境問題への配慮や、素材にまで熟慮しながら商品開発を行っています。

＜商品に関するお問い合わせ＞

株式会社シャンティ

0120-56-1114 （月～金 9:00～17:30 祝祭日、年末年始を除く）

https://www.chantilly.co.jp/contact_form/

〒102-0083 東京都千代田区麹町4-2-6 住友不動産麹町ファーストビル