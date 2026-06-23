【デュカート】本日6月23日（火）ネイルカラーシリーズ「ネイルマイン」に夏の新色登場！今年のテーマは「アクティブサマーカラー」。
株式会社シャンティ（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）は、ネイルカラー、ネイルケア、ネイルツールが揃うトータルネイルブランド「Ducato」（デュカート）の人気ネイルカラーシリーズ「ネイルマイン」より、2026年6月23日（火）に夏の新色2色を発売します。
今夏の「ネイルマイン」のテーマは、「Active Summer Color（アクティブサマーカラー）」。
まぶしくきらめく太陽のエネルギッシュさを表現したグリッターカラーです。
手元のネイルはもちろん、サンダルを履いた時のペディキュアとしても映える、夏におすすめのカラーです。
デュカート ネイルマイン 48・49（新2色）
デュカート ネイルマイン 新2色 各\495（税込） ※左上から順に48、49
＜デュカート ネイルマイン 2026夏 カラーコンセプト＞
「Active Summer Color （アクティブサマーカラー）」
光を反射して輝くグリッターを贅沢に配合し、エネルギーあふれる太陽のきらめきを表現しました。「48 Apricot Peach（アプリコットピーチ）」は、どなたにも挑戦しやすいオレンジカラーを目指し、肌馴染みの良いアプリコットにたっぷりのグリッターを配合。夏の日差しに映える華やかな色味です。 一方、今季イチオシの「49 Sparkling（スパークリング）」は、クリアベースに角度によって輝きが変わる大粒のオーロラグリッターを配合。光を味方につけた遊び心あふれる仕上がりです。
単色はもちろん、お手持ちのネイルカラーとの合わせ使いもおすすめ。夏らしい指先をお楽しみいただけます。
使用色：デュカート ネイルマイン 新2色（48,49)、既存色 21、36
デュカート ネイルマイン 48 Apricot Peach（アプリコットピーチ）【数量限定】
夏めく気配に胸が高鳴るようなピーチグリッターカラー。
デュカート ネイルマイン 49 Sparkling（スパークリング）
透き通るような光のきらめきを閉じ込めたオーロラグリッターカラー。
48 Apricot Peach （アプリコットピーチ）
グリッターカラー 【限定色】
49 Sparkling （スパークリング）
グリッターカラー 【定番色】
＜ネイルマインの特徴＞
ヴィーガン処方（動物由来の原料不使用。動物実験は行っていません。）
速乾処方
乾きが早く、サッと塗ってきれいに仕上がります。
塗りやすいラウンド型の平筆
甘皮のカーブに沿うラウンドカット形状。
塗りやすいコシのある平筆を採用。
＜商品名＞デュカート ネイルマイン
＜色数＞新2色（うち1色は数量限定）
＜価格＞ \495（税込）
＜発売日＞ 2026年6月23日（火）
＜販売店舗＞
全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店（一部店舗を除く）、公式オンラインストア
※5月下旬からアインズ＆トルペにて先行発売中。
※店舗により発売日が前後することがあります。
【デュカートについて】
「わたしのツメじかん はじめよう。」
いまを感じるネイルカラー。
爪をキレイに見せるネイルケア。
使いやすさにこだわったネイルツール。
豊富なバリエーションを取り揃えた、ネイルのトータルセルフケアブランドです。
公式HP https://www.chantilly.co.jp/brand/ducato/
公式インスタグラム https://www.instagram.com/ducato_nail/
【株式会社シャンティについて】
化粧品、化粧ツール、ネイルグッズ、ヘアグッズの企画、開発、販売を行うメーカーです。
ブランドはマペペ、デュカート、チャスティ、アストレア ヴィルゴなどを展開。お客様のお求めやすい価格で高品質な商品を提供。環境問題への配慮や、素材にまで熟慮しながら商品開発を行っています。
＜商品に関するお問い合わせ＞
株式会社シャンティ
0120-56-1114 （月～金 9:00～17:30 祝祭日、年末年始を除く）
https://www.chantilly.co.jp/contact_form/
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-2-6 住友不動産麹町ファーストビル