【予約1.5万人突破】老舗中華 八仙閣が手掛ける『天神スカイビアガーデン』、開幕1カ月で大台達成！

西部ガスホールディングス株式会社

西部ガスホールディングス株式会社のグループ会社である八仙閣(本社：福岡市博多区、代表：原田慎也)は、5/11(月)より西日本新聞会館17Fにて「天神スカイビアガーデン」をスタートしました。

2020年にスタートしてから今年で７年目となる天神ビアガーデンでは、おかげ様で開幕１カ月で予約1.5万人を突破しました。

地上17階の夜空の下で味わう、本格中華と至福の乾杯。

福岡 天神の街並みを見下ろす、西日本新聞会館ビル17階屋上。

夕暮れとともに灯り始める街の景色を眺めながら、キンと冷えたビールを片手に仲間と乾杯する――。

そんな夏ならではのひとときを楽しめる八仙閣「天神スカイビアガーデン」が好評開催中です。

開放感あふれる屋上空間には最大300名を収容できる広々とした客席を設置。心地よい夜風を感じながら過ごせるほか、屋根付きエリアも完備しているため、天候を気にすることなくお食事をお楽しみいただけます。※屋根付きエリアのみ

これぞ老舗中華料理の味とも言える本格中華。

屋上に広がる非日常空間で、夏の思い出づくりを

会場に並ぶのは、創業以来多くのお客様に愛され続ける八仙閣自慢の本格中華料理の数々。

プリッとした海老に濃厚な旨みと辛味が絡む「エビの四川風チリソース」、香ばしく揚げた豚肉とまろやかな酸味が重なり合う「酢豚」、なめらかな豆腐に奥行きのある辛さとコクが絡む「麻婆豆腐」、焼きたての「餃子」、香り高い胡麻の風味と濃厚な旨みが溶け合う「担々麺」など、人気メニュー約30種類を食べ放題でご提供します。※時期により変更の可能性があります

テーブルいっぱいに並ぶ料理を囲みながら、好きなものを好きなだけ味わえるのもビュッフェスタイルならではの魅力です。

ドリンクも充実。

高火力で一気に仕上げる熟練の技多彩な料理のビュッフェスタイル中華料理店ならでは本格メニュー

生ビールやハイボール、サワーをはじめとしたアルコールドリンクに加え、ソフトドリンクやノンアルコールドリンクなど約60種類以上をご用意。

お酒を楽しみたい方はもちろん、「飲めないけれどビアガーデンの雰囲気を楽しみたい」という方にもご満足いただけます。

世代を超えて楽しめる天空の食卓

料理に合わせて楽しめる豊富なドリンクメニューキンと冷えた生ビールを好きなタイミングで！

中華料理だけでなく、カレーや焼きそばなど幅広いメニューやデザートも取り揃えているため、ご家族連れや女性グループ、お子様連れのお客様にも毎年ご好評をいただいています。

夜景を眺めながら仲間と語り合う時間。

仕事帰りに味わう一杯の爽快感。

家族や友人と囲むにぎやかな食卓。

この夏だけの特別なひとときを、天神の空の下でお楽しみください。

前日までのご予約でお得な早割特典もご用意しております。

仲間と囲む本格中華と生ビールデートやご夫婦での利用にもおすすめの開放的な空間特別な時間を天神の空の下で

開催概要

【会場】八仙閣 天神スカイビアガーデン

（西日本新聞会館ビル17階屋上）

【開催期間】2026年5月11日（月）～10月11日（日）

【料金】

・大人（18歳以上） 5,500円

・中・高校生 3,000円

・4歳～小学生 2,000円

※お得な早割特典：前日までのご予約で大人お一人様 5,000円

【内容】

・本格中華ビュッフェ約30種類 食べ放題

・ドリンク約60種類 飲み放題

【公式サイト】

https://8000.co.jp/tenjin-sky/