【日光アレルギー調査】約7割が「日焼けとの違いがわからない」と回答、日光蕁麻疹の正しい診断に至るまで平均2.3年

【結論】本調査のポイント

医療法人社団鉄結会

日焼けで赤くなるのと日光アレルギーの違いは、症状の出現時間と持続時間にあります。日焼けは紫外線照射後数時間で発症し数日持続しますが、日光蕁麻疹は日光照射後数分～30分以内に膨疹（じんましん）が出現し、遮光すると1～2時間で消退します。治療は抗ヒスタミン薬の内服と徹底した遮光が基本であり、適切な治療を継続すれば症状コントロールは可能ですが、完治は難しく長期的な管理が必要です。

・68.7%が日焼けと日光アレルギーの違いを正しく理解していなかった

・日光アレルギー症状経験者のうち、皮膚科を受診したのはわずか34.3%

・正しい診断に至るまで平均2.3年を要し、初診時に41.2%が別の疾患と誤診されていた

用語解説

■ 日光蕁麻疹とは

日光蕁麻疹とは、日光（主に紫外線や可視光線）に曝露された部位に、数分から30分以内に膨疹（じんましん様の膨らみ）とかゆみが出現する光線過敏症の一種である。日陰に入ると通常1～2時間以内に症状が消退するのが特徴で、重症例では全身症状やアナフィラキシーを伴うこともある。

■ 多形日光疹とは

多形日光疹とは、日光曝露後数時間から数日後に、露光部に紅斑や丘疹、小水疱などの多彩な皮疹が出現する最も頻度の高い光線過敏症である。日光蕁麻疹と異なり症状の消退に数日から1週間程度を要し、春から初夏にかけて発症しやすい傾向がある。

■ 光線過敏症とは

光線過敏症とは、通常では皮膚反応を起こさない程度の光線（紫外線や可視光線）に対して、異常な皮膚反応を示す疾患群の総称である。日光蕁麻疹、多形日光疹、光線過敏型薬疹、慢性光線性皮膚炎などが含まれる。

日光蕁麻疹と多形日光疹の比較

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56499/table/217_1_6e18bd10778147d049bd9cdd9f204022.jpg?v=202606231052 ]

※一般的な目安であり、個人差があります。

医療法人社団鉄結会が運営するアイシークリニック（新宿院・渋谷院・上野院・池袋院・東京院・大宮院）は、夏本番を迎えるにあたり「日光アレルギーに関する意識調査」を実施しました。当院は皮膚科・形成外科を専門とし、光線過敏症を含む様々な皮膚疾患の診療を行っています。

調査背景

夏場になると「太陽を浴びるとかゆくなる」「日光に当たると蕁麻疹が出る」といった相談が増加します。しかし、これらの症状が単なる日焼けなのか、治療が必要な「日光アレルギー」なのかを正しく判断できている方は少ないのが現状です。日光蕁麻疹や多形日光疹は適切な診断と治療により症状コントロールが可能な疾患ですが、認知度の低さから受診が遅れるケースが後を絶ちません。そこで当院では、日光アレルギーに関する正しい知識の普及を目的として本調査を実施しました。

調査概要

調査対象：過去3年以内に日光を浴びた後に皮膚症状（赤み、かゆみ、発疹など）を経験したことがある全国の20～60代の男女

調査期間：2026年6月1日～6月10日

調査方法：インターネット調査

調査対象人数：300名

調査結果

【調査結果】約7割が日焼けと日光アレルギーの違いを正しく理解していない

設問：日焼けによる赤みと「日光アレルギー」の違いを正しく理解していますか？

68.7%が日焼けと日光アレルギーの違いを「あまり～まったくわからない」と回答しました。日焼けは紫外線による炎症反応で数時間後に発症するのに対し、日光蕁麻疹は数分以内に症状が出現するという明確な違いがありますが、この知識が十分に普及していないことが明らかになりました。

【調査結果】日光後の皮膚症状で皮膚科を受診したのは3人に1人のみ

設問：日光を浴びた後の皮膚症状について、皮膚科を受診したことがありますか？

皮膚科を受診したのは34.3%にとどまり、65.7%は受診していませんでした。「受診する必要がないと思った」が最多の41.7%であり、日光アレルギーが治療可能な疾患であるという認識が不足していることがうかがえます。適切な治療により症状コントロールが可能であることの啓発が必要です。

【調査結果】約4割が「30分以内」と回答、日光蕁麻疹の可能性を示唆

設問：日光を浴びてから皮膚症状が出るまで、どのくらいの時間がかかりますか？

39.3%が「30分以内」に症状が出現すると回答しており、日光蕁麻疹の特徴に合致する割合が想定以上に高いことが判明しました。一方、数時間～翌日以降に症状が出る方は多形日光疹や日焼けの可能性があり、症状出現のタイミングが診断の重要な手がかりとなります。

【調査結果】日焼け止めに頼る人が6割超、衣類による遮光は少数派

設問：日光による皮膚症状を防ぐために、どのような対策をしていますか？（複数回答可・最も重視するもの1つ）

62.3%が日焼け止めを最も重視する対策として挙げましたが、日光蕁麻疹では可視光線にも反応するケースがあり、日焼け止めだけでは不十分な場合があります。衣類による物理的な遮光を重視している人は15.7%と少なく、より効果的な遮光方法の啓発が求められます。

【調査結果】正しい診断まで平均2.3年、4割以上が初診時に誤診

設問：日光アレルギーと診断された経験がある方にお聞きします。最初に正しい診断を受けるまでどのくらいかかりましたか？

初診で正しく診断された方は28.4%にとどまり、41.2%が最初は別の疾患と誤診されていた計算になります。平均すると正確な診断に至るまで約2.3年を要しており、光線過敏症に精通した医療機関への早期受診の重要性が浮き彫りになりました。

調査まとめ

本調査により、日光アレルギーに関する認知度の低さと、適切な受診・診断に至るまでの課題が明らかになりました。約7割が日焼けと日光アレルギーの違いを正しく理解しておらず、症状があっても6割以上が皮膚科を受診していません。また、受診した場合でも正しい診断まで平均2.3年を要しており、光線過敏症の診断・治療に対する医療体制の整備と、一般への啓発活動の必要性が示されました。日光蕁麻疹と多形日光疹は症状の出現時間や持続時間に明確な違いがあり、この違いを理解することが適切な治療への第一歩となります。

医師コメント｜アイシークリニック 高桑康太医師

皮膚科医として15年以上の臨床経験から申し上げると、「太陽を浴びるとかゆくなる」という症状は決して珍しいものではなく、適切な診断と治療により日常生活の質を大きく改善できる疾患です。日光蕁麻疹か多形日光疹かを見極め、それぞれに応じた治療戦略を立てることが重要です。

日光蕁麻疹と多形日光疹は、どちらも「日光を浴びると皮膚症状が出る」という点では似ていますが、メカニズムと治療アプローチが異なります。日光蕁麻疹は即時型アレルギー反応であり、日光曝露後数分から30分以内に膨疹が出現し、遮光すると1～2時間で消退します。一方、多形日光疹は遅延型反応で、症状出現まで数時間～数日かかり、消退にも数日を要します。



診断には詳細な問診と光線テスト（光線照射試験）が有用です。日光蕁麻疹では、人工光源を用いた照射試験で膨疹が再現できることが診断の決め手となります。また、原因となる光の波長（UVA、UVB、可視光線）を特定することで、より効果的な遮光対策が可能になります。



治療の基本は抗ヒスタミン薬の内服と徹底した遮光です。日光蕁麻疹では第2世代抗ヒスタミン薬を定期的に内服することで、症状の発現を予防できます。多形日光疹では外用ステロイドが有効な場合もあります。重症例では光線療法（hardening療法）により、徐々に光に対する耐性をつける治療も検討されます。



遮光対策としては、SPF50+・PA++++の日焼け止めに加え、UVカット素材の衣類や帽子、日傘の使用が推奨されます。特に日光蕁麻疹では可視光線にも反応するケースがあるため、遮光カーテンや車のUVカットフィルムなど、室内や車内での対策も重要です。

【エビデンス】日本皮膚科学会の光線過敏症診療ガイドラインでは、日光蕁麻疹に対する第一選択治療として第2世代抗ヒスタミン薬の内服が推奨されています。また、遮光指導は全ての光線過敏症において治療の基本とされており、患者教育の重要性が強調されています。日光アレルギーを疑うべき症状

・日光を浴びて30分以内に蕁麻疹様の膨疹が出現する

・露光部のみに限局した紅斑・丘疹が繰り返し出現する

・日陰に入ると短時間で症状が軽減する

・春～夏に特に症状が悪化する傾向がある

日光アレルギーの人が選ぶべき遮光対策

・SPF50+・PA++++の広域スペクトル日焼け止めを2～3時間ごとに塗り直す

・UVカット率90%以上の衣類（長袖・帽子）を着用する

・遮光率99%以上の日傘を使用する

・可視光線対策として酸化鉄配合の日焼け止めを検討する

皮膚科受診のタイミング

・日光曝露後に毎回同様の症状が出現する場合

・市販の抗ヒスタミン薬や日焼け止めで改善しない場合

・症状により外出や日常生活に支障をきたしている場合

・息苦しさや動悸など全身症状を伴う場合（緊急受診）

高桑 康太（たかくわ こうた）医師

皮膚腫瘍・皮膚外科領域で15年以上の臨床経験と30,000件超の手術実績を持ち、医学的根拠に基づき監修を担当

専門分野：皮膚腫瘍、皮膚外科、皮膚科、形成外科

・ミラドライ認定医

臨床実績（2024年時点、累計）

・皮膚腫瘍・皮膚外科手術：30,000件以上

・腋臭症治療：2,000件以上

・酒さ・赤ら顔治療：1,000件以上

略歴

・2009年 東京大学医学部医学科 卒業

・2009年 東京逓信病院 初期研修

・2012年 東京警察病院 皮膚科

・2012年 東京大学医学部附属病院 皮膚科

・2019年 アイシークリニック 治療責任者

監修領域：皮膚腫瘍（ほくろ・粉瘤・脂肪腫など）、皮膚外科手術、皮膚がん、一般医療コラムに関する医療情報

よくある質問（Q&A）

Q1. 日焼けで赤くなるのと日光アレルギーの違いは何ですか？

A. 日焼けは紫外線による炎症反応で数時間後に発症しますが、日光アレルギー（日光蕁麻疹）は免疫反応により数分～30分以内に症状が出現します。

本調査では68.7%がこの違いを正しく理解していませんでした。日焼けは紫外線によるDNA損傷を起点とした炎症反応であり、曝露後数時間で赤みが出現し、数日かけて落ち着きます。一方、日光蕁麻疹は光線に対する即時型アレルギー反応で、曝露後数分から30分以内に膨疹（じんましん様の膨らみ）とかゆみが出現し、遮光すると1～2時間で消退するのが特徴です。

Q2. 日光蕁麻疹はどのように診断・治療しますか？完治しますか？

A. 光線照射試験による診断と、抗ヒスタミン薬内服＋遮光指導が治療の基本です。完治は難しいですが、適切な治療で症状コントロールは可能です。

診断には詳細な問診と光線照射試験が有用です。本調査では正しい診断まで平均2.3年かかっており、初診時に41.2%が誤診されていました。治療は第2世代抗ヒスタミン薬の定期内服が第一選択で、徹底した遮光指導と併せて行います。残念ながら完治は難しく長期的な管理が必要ですが、多くの方が治療により日常生活を支障なく送れるようになります。

Q3. 紫外線アレルギーの人が選ぶべき日焼け止めや服装は？

A. SPF50+・PA++++の広域スペクトル日焼け止めに加え、UVカット率90%以上の衣類による物理的遮光が重要です。

本調査では62.3%が日焼け止めのみに頼っていましたが、日光蕁麻疹では可視光線にも反応するケースがあり不十分な場合があります。SPF50+・PA++++の日焼け止めを2～3時間ごとに塗り直すことに加え、UVカット素材の長袖・帽子・日傘を併用してください。可視光線対策には酸化鉄配合の日焼け止めが有効です。衣類による物理的遮光を重視している人は15.7%と少なく、より効果的な対策の認知が必要です。

Q4. 日光蕁麻疹と多形日光疹の見分け方は？

A. 症状が出るまでの時間と消えるまでの時間が決定的な違いです。日光蕁麻疹は30分以内に出て2時間以内に消え、多形日光疹は数時間後に出て数日持続します。

本調査では39.3%が「日光照射後30分以内」に症状が出現すると回答しており、日光蕁麻疹の特徴に合致します。日光蕁麻疹は即時型反応のため症状出現・消退が早く、多形日光疹は遅延型反応のため時間がかかります。また、日光蕁麻疹は膨疹（じんましん様）、多形日光疹は紅斑・丘疹・小水疱など多彩な皮疹を呈することも鑑別点です。

Q5. 室内にいても日光アレルギーの症状は出ますか？

A. 窓ガラスを透過するUVAや可視光線に反応するタイプでは、室内や車内でも症状が出現する可能性があります。

窓ガラスはUVBの大部分をカットしますが、UVAの約70%と可視光線はほぼ透過します。日光蕁麻疹の中にはUVAや可視光線に反応するタイプがあり、このような方は室内や車内でも窓際で症状が出現することがあります。遮光カーテンの使用や車のUVカットフィルムの貼付、室内でも日焼け止めを塗るなどの対策が有効です。

放置のリスク

・適切な治療を受けないまま日光回避を続けることで、ビタミンD欠乏症や生活の質の著しい低下を招く

・日光蕁麻疹の重症例では、広範囲の日光曝露により血圧低下や呼吸困難などアナフィラキシー様症状を起こすリスクがある

・誤った自己診断により、光線過敏を引き起こす薬剤性や膠原病など他の疾患を見逃す可能性がある

こんな方はご相談ください｜受診の目安

・日光を浴びると毎回同様の皮膚症状（膨疹・紅斑・かゆみ）が出現する場合

・市販の抗ヒスタミン薬を服用しても症状が改善しない場合

・症状のために外出や屋外活動を避けるようになっている場合

・日光曝露後に息苦しさ・動悸・めまいなど全身症状を伴う場合は緊急受診

クリニック案内

アイシークリニックの特徴

・皮膚科・形成外科を専門とし、光線過敏症を含む幅広い皮膚疾患に対応

・詳細な問診と必要に応じた光線テストにより、日光蕁麻疹・多形日光疹の正確な診断が可能

・新宿・渋谷・上野・池袋・東京・大宮の6院体制で、通いやすい立地で継続治療をサポート

・遮光指導から抗ヒスタミン薬の処方まで、患者様のライフスタイルに合わせた治療プランを提案

アイシークリニック新宿院：東京都渋谷区代々木2-5-3 イマス葵ビル2階

アイシークリニック渋谷院：東京都渋谷区渋谷3-16-2 ニュー三水ビル5階

アイシークリニック上野院：東京都台東区東上野3-16-5 サンク・ユービル1F

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アイシークリニック東京院：東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント3階

アイシークリニック大宮院：埼玉県さいたま市大宮区大門町1-60 福美メディカル2階B区画

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