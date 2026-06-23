【高校生・受験生対象】九州歯科大学　2026進学相談会（オンライン）＆2026学生相談会（オンライン）　7/27～8/4開催決定！

公立大学法人九州歯科大学

公立大学法人 九州歯科大学（キャンパス：福岡県北九州市、理事長・学長：粟野 秀慈）では、昨年度好評だった高校生・受験生向けの相談会を、「2026進学相談会（オンライン）」および「2026学生相談会（オンライン）」として今年度も開催します！

進学相談会では、大学概要、学費のこと、入試のことなどに本学職員がお答えします。

学生相談会では、大学の授業、受験勉強についてなどに本学の学生がお答えします。

気になる方はぜひお申込みください！

詳細を見る :https://www.kyu-dent.ac.jp/admissions/departments/counseling-session/九州歯科大学Webサイト :https://www.kyu-dent.ac.jp/受験案内（アドミッションセンター） :https://www.kyu-dent.ac.jp/admissions/

【プログラム概要】

１．対象

高校生・受験生

（保護者も同席可。ただし、保護者のみでの相談は不可。）

２．相談内容（例）

進学相談会 入試概要／入試教科・科目／入試データについて／学費や奨学金について

／進路・就職について／立地・周辺環境

学生相談会 1日のスケジュール（大学での過ごし方）／合格体験談／アルバイトについて

／授業の雰囲気／部活やサークルについて

３．開催日時

進学相談会

令和８年7月27日(月) 9：30-17：00（12：00～13：00除く）

令和８年7月28日(火) 9：30-17：00（12：00～13：00除く）

令和８年8月3日(月) 9：30-17：00（12：00～13：00除く）

令和８年8月4日(火) 9：30-17：00（12：00～13：00除く）

学生相談会

歯学科志望・志望学科未定の方

令和８年7月29日(水) 9：30-17：00（12：00～13：00除く）

令和８年7月30日(木) 9：30-17：00（12：00～13：00除く）

令和８年7月31日(金) 13：00-17：00

口腔保健学科志望の方

令和８年7月30日(木) 13：00-17：00

令和８年7月31日(金) 9：30-12：00

※確実とも終了時間30分前に開始する回が最終の時間枠となります。

４．申込方法

本学Webサイトに記載の申込フォームから事前予約

（「詳細を見る」ボタンをクリック）

５．申込期間

～相談開始時間30分前まで

【問い合わせ先】

九州歯科大学 学務部 学生課

E-mail：gakusei@kyu-dent.ac.jp

【公立大学法人九州歯科大学について】

九州歯科大学は、全国にある歯学部、歯科大学の中で唯一の公立大学で、歯学科と口腔保健学科からなる「口腔医学の総合大学」です。私たちが考える歯学とは「口の健康」を通して、日々の生活を、幸せを支える医療です。歯学部並びに大学院歯学研究科において、歯学のプロフェッショナルの育成に取り組んでいます。また、併設する附属病院は1914年開設以来、地域に密着した歯科の専門性を持った中核病院として歩み続けています。

〈概要〉

学校名：九州歯科大学

所在地：福岡県北九州市小倉北区真鶴２丁目６番１号

学長：粟野 秀慈

設立：1914年

HP ： https://www.kyu-dent.ac.jp/