【テクノア】今回のお題は「AI」、第6回「ものづくり大喜利グランプリ」開幕！

株式会社テクノア

中小製造業様向け生産管理システムで国内のものづくり現場を支える、株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、第6回「ものづくり大喜利グランプリ」を2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで開催いたします。

今年のお題は、ずばり「AI（人工知能）」。漫画に描かれた3コマの先、最後のオチとなるセリフをあなたが考える形式です。なんでも一瞬で答えを出すAIが話題の時代。この大喜利で試されるのは、思わずクスッと笑ってしまう、あなたのひらめき。自由な発想で挑むもよし。AIと一緒にオチを考えるもよし。あなたのセンスで、最高のオチを聞かせてください。

今回も漫画制作は、「シブすぎ技術に男泣き!」シリーズをはじめ、ものづくりや工場を題材にした作品を数多く描かれている見ル野栄司先生にお願いし、審査委員としてもご参加いただきます。応募作品の中から受賞作品を20本選出し、そのうち大賞・見ル野栄司賞・テクノア特別賞の3作品を見ル野先生がオリジナルの4コマ漫画として仕上げます。ものづくり漫画の第一人者の手で、あなたのオチが作品になる--本グランプリならではの醍醐味です。

また、前回（第5回）に続き、AIツール等を使って作成した回答を対象とする「AIチャレンジ賞」を今大会でも実施。人間の自由なひらめきはもちろん、AIを活用したユニークな発想まで幅広く受け入れ、人とAIが共に楽しめる新しい大喜利の形を目指します。

皆様からのたくさんのご応募、そして思わず笑顔になるような素晴らしいアイデアとの出会いを、心より楽しみにしております。

■開催の背景：進化するテクノロジーと、人間らしいユーモアの融合

応募サイト :https://www.techs-s.com/oogiri/oogiri2026

テクノアは、AI・ITソリューションの提供を通じて、製造現場のDXを伴走支援してまいりました。どんなにテクノロジーが進化しても、ものづくりの本質にあるのは職人や技術者一人ひとりの「豊かな知恵」や「柔軟な発想力」です。

6回目となる今年は、業務効率化の象徴である「AI」をあえて大喜利のテーマに選ぶことで、技術の先にある「人間のひらめきの尊さ・面白さ」にスポットを当て、前向きで明るい話題を全国へお届けします。

■開催概要

■お題漫画「AI」

■豪華な受賞特典：総計20本の入賞作品を選出

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/304_1_b866d932b67257e26e96369617fac84c.jpg?v=202606231052 ]

厳正な審査を経て選出された入賞作品には、以下の賞品が贈られます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/304_2_20bc7865ea4221534785965bc534aa66.jpg?v=202606231052 ]

※1.エントリーには、X（旧Twitter）アカウント@TECHNOA_NOACHANのフォローをお願いします。

※2.AIツール等を使って作成した回答を対象

[関連リンク]

・ノアちゃん公式X（ハッシュタグ： #テクノアのノアちゃん）

https://x.com/TECHNOA_NOACHAN

・テクノア公式キャラクター『テクノアのノアちゃん』特設ページ

https://www.technoa.co.jp/noachan

■見ル野栄司先生 プロフィール

日本工学院専門学校メカトロニクス科卒業。半導体製造装置やアミューズメントゲーム機などの会社で、設計・開発に10年携わり、その後、漫画家デビュー。

2010年発売の「シブすぎ技術に男泣き!」（中経出版）がベストセラーになりました。現在、週刊モーニング（講談社）にて「異世界町工場無双 ～信頼と実績の異世界征服～（原作）」を連載されています。

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：355名（2026年4月1日現在）

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージシステムを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献している。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

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第54回（2020）グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞 受賞

※その他受賞歴

https://www.technoa.co.jp/aboutus/award

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