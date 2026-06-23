西部ガステクノソリューション　空気調和・衛生工学会 第40回振興賞「技術振興賞」を初受賞

西部ガスホールディングス株式会社

西部ガステクノソリューション株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長：新飼秀利）は、「福岡大学病院 新本館」に関する取り組みにおいて、公益社団法人 空気調和・衛生工学会※1の第40回振興賞「技術振興賞」※を清水建設(株)他と共同受賞しました。

当社は、「福岡大学病院 新本館」におけるエネルギー設備の計画・設計・施工・運用において、エネルギーサービス事業者としての取り組みが評価されました。今回の受賞は、西部ガスグループとして初めての「技術振興賞」の受賞となります。

※1 空気調和・衛生工学会は、暖冷房・換気、給排水、衛生設備など、人々の暮らしに密接に関わる設備とその技術を対象とする学術団体です。

※2 技術振興賞は、空気調和・衛生工学および関連する工業の振興・発展に寄与した優れた技術的業績などを表彰する賞です。

■受賞概要

業績名：Make Future Hospital-福岡大学病院 新本館の施設計画

■技術振興賞について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124658/table/35_1_f3cb0c3521158b79bc0d0215c453ae9f.jpg?v=202606231052 ]

技術振興賞の詳細は、空気調和・衛生工学会の公表情報はこちら(https://www.shasej.org/award/award2026/houkoku/2026shinko.pdf)

■会社概要

会 社 名：西部ガステクノソリューション株式会社

（西部ガスホールディングス株式会社100％出資子会社）

所 在 地：福岡市東区東浜二丁目9-118

設立年月：1979年8月24日

代 表 者：代表取締役社長 新飼 秀利

事業内容：熱供給事業

エンジニアリング事業

エネルギーサービス事業、PPA 事業、電力小売り事業

ドローン事業 他

会社HP：https://www.sgts.co.jp/