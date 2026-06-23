MAZDA 787Bピンバッジが2026年6月23日(火)発売

株式会社storyteller2025年8月に株式会社storytellerが運営するオリジナルブランド「BUTTON&CUFFLINKS」で制作・販売をおこなったマツダロードスターピンバッジ（2025/8～発売）、マツダRX-7・RX-8ピンバッジ(2026/5～発売)続く第3弾として1991年6月23日にロータリーエンジンとしては世界初、日本のメーカーとしても初めての総合優勝を遂げた「MAZDA 787B」のピンバッジが新登場します(2026年6月23日より順次発売開始)

ラインナップについて

世界一過酷と呼ばれるル・マン24時間耐久レース。

マツダは1991年6月23日にロータリーエンジンとしては世界初、日本のメーカーとしても初めての総合優勝を遂げました。

当商品は、2026/6/23にル・マン優勝35周年を迎えることを記念したピンバッジです。

レースカー特有の細かいデザインまでこだわって再現しています。



マッチ箱サイズのモデルカー風オリジナルパッケージにもぜひご注目ください。

ピンバッジ MAZDA 787B詳細を見る :https://www.mazdacollection.jp/i/BL9984?utm_source=newsrelease&utm_medium=newsreleace

ピンバッジシリーズの第1弾ロードスターや第2弾RX-7・RX-8をはじめ、787B優勝35周年記念グッズとして同時発売されるTシャツ、タンブラー等も取り扱っています。

ぜひ合わせてチェックしてみてください！

発売日/販売価格

2026年6月23日（火）より順次発売開始

商品販売価格：税込1,800円（税抜1,637円）

商品取り扱い店舗・オンラインショップ

▼2026年6月23日発売開始

MAZDA OFFICIAL GOODS SHOP

オンラインショップトップページはこちら(https://www.mazdacollection.jp/?utm_source=newsrelease&utm_medium=newsreleace)

該当商品ページはこちら(https://www.mazdacollection.jp/i/BL9984?utm_source=newsrelease&utm_medium=newsreleace)

▼2026年6月23日発売開始

MAZDA GOODS SHOP（マツダ広島本社1階ロビー内）実商品を展示しているので手に取ってご覧いただけます。

広島観光の際やマツダミュージアム見学前後のお時間に

ぜひお立ち寄りください。

営業時間：11:00～16:30（月曜～金曜）

※土日や長期連休他、マツダ株式会社の休業日は店休日となります。

【会社概要】

会社名：株式会社storyteller

所在地：〒201-0016 東京都狛江市駒井町1-8-2 storytellerBLD.,2F

代表者：新堀健太郎

設立：2014年4月

URL： https://cotomono-marche.com

事業内容：店舗運営cotomono marche、展示会運営cotomono marche

■BUTTON&CUFFLINKS(ボタンアンドカフリンクス)とは

2020年よりブランド立ち上げ。直営店、卸販売を開始。

「マイ(my) ニチ(daily) アクセサリー」をコンセプトに、毎日その日の天気や気分に合わせて洋服を選ぶように、選んで組み合わせできるデイリーアクセサリーを提案する。2021年よりキャラクターライセンス商品発売をスタート。

Instagram → https://www.instagram.com/button_and_cufflinks/

Brand HP → https://buttonandcufflinks.wixsite.com/acce

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社storyteller

電話:03-6876-7746

メールアドレス:info@cotomono-marche.com