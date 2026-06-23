税理士法人中京会計とアイユーコンサルティンググループが業務提携

税理士法人中京会計

2026年6月吉日

税理士法人中京会計（愛知県名古屋市、代表社員 伊藤圭太）は、2026年7月1日付で、相続・事業承継分野において豊富な実績を有するアイユーコンサルティンググループ（福岡県福岡市、代表 岩永悠）と業務提携を開始いたします。

本提携により、中京会計がこれまで培ってきた中小企業支援・財務コンサルティングのノウハウと、アイユーコンサルティンググループが有する相続・事業承継に関する高度な専門性を融合し、東海地区の企業オーナーおよび資産家に対する支援体制を強化してまいります。

また、本提携に伴い、中京会計にて相続・事業承継業務を担当してきた木原は、2026年7月1日付でアイユーコンサルティンググループへ転籍し、東海地区における相続・事業承継支援の拡充に取り組みます。

業務提携の背景

近年、中小企業経営者の高齢化や後継者不足を背景として、事業承継に関する課題はますます深刻化しています。

また、相続税対策や資産承継、組織再編、M&Aなど、企業オーナーを取り巻く課題は高度化・複雑化しており、従来以上に専門性の高い支援が求められています。

中京会計は創業以来、地域企業の経営支援に取り組み、「数字で経営を見える化する」ことを通じて企業の成長と発展を支援してまいりました。

一方、アイユーコンサルティンググループは、相続・事業承継分野において全国規模で豊富な実績を有し、専門性の高いコンサルティングサービスを提供しています。

今回の提携により、両社の強みを融合し、東海地区における企業の永続的発展と円滑な資産承継を支援してまいります。

今後の連携内容

両社は今後、以下の分野で連携を進めてまいります。

事業承継コンサルティング

自社株式対策

相続税対策

資産承継コンサルティング

組織再編支援

東海地区における相続・事業承継案件の共同対応

代表コメント

税理士法人中京会計

代表社員 伊藤 圭太

「地域企業の経営支援を行う中で、事業承継や相続に関する相談は年々増加しています。今回の提携により、これまで以上に専門性の高いサービスを提供できる体制が整いました。地域企業の未来を支えるパートナーとして、両社で力を合わせて取り組んでまいります。」

アイユーコンサルティンググループ

代表 岩永悠

「東海地区は日本有数の産業集積地であり、多くの優良企業が存在しています。中京会計との提携により、地域に根差した支援体制を構築し、企業オーナーの皆様の課題解決に貢献してまいります。」

税理士法人中京会計について

税理士法人中京会計は、愛知県小牧市・名古屋市を拠点に、中小企業の税務会計支援から経営財務コンサルティングまでをワンストップで提供する会計事務所です。「数字で経営を見える化する」をコンセプトに、月次決算、資金繰り支援、経営改善計画策定、社外CFOサービスなどを通じて企業の持続的な成長を支援しています。また、地域未来創造企業として、企業の発展と地域経済の活性化に取り組んでいます。

会社名： 税理士法人中京会計

所在地： 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目13番7号 西柳パークビル4階

代表者： 代表社員 伊藤 圭太

事業内容： 税務会計業務、経営財務コンサルティング、社外CFOサービス、経営改善支援、事業再生支援

公式サイト： https://chukyo-kaikei.com/

アイユーコンサルティンググループについて

アイユーコンサルティンググループは、「相続・事業承継の専門家集団」として全国展開するコンサルティングファームです。相続税対策、自社株対策、事業承継コンサルティング、組織再編、M&A支援など高度な専門サービスを提供し、多くの企業オーナーや資産家の課題解決を支援しています。税務・法務・財務の専門家が連携し、お客様の資産と企業の未来を次世代へつなぐサポートを行っています。

会社名： アイユーコンサルティンググループ

所在地： 福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目15番6号 FO HAKATA 4階

代表者： 代表 岩永 悠

事業内容： 相続・事業承継コンサルティング、資産承継支援、自社株対策、組織再編支援、M&A支援

公式サイト： https://bs.taxlawyer328.jp/

本提携により、両社は東海地区における相続・事業承継支援体制を強化し、企業オーナーおよび資産家の円滑な事業承継・資産承継の実現に貢献してまいります。