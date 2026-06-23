おトクが、止まらない　45周年大感謝祭！「ファミマルKITCHEN」袋惣菜が6月23日（火）から全品（※）30円引き！～タイパ・コスパと保存性で単身からシニアまで全世代の食卓を美味しくサポート～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。「いちばんおいしい」「いちばんちょっとおトク」を目指した取り組みの一環として、飲料・チキン・パン・おむすびなど、さまざまな商品で生活を応援する「45周年大感謝祭」を開催しております。

今回は、2026年6月23日（火）から7月6日（月）まで、ファミマルKITCHENの袋惣菜全品（※）が30円引き（税込）となるセールを、全国のファミリーマート約16,400店にて実施いたします。

（※）一部対象外商品がございます。詳しくは店頭でご確認ください。

■食卓の救世主！おいしさと保存性を両立した「袋惣菜」が今だけおトクに

昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、ファミリーマートでは「いちばんちょっとおトク」を追求し、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクにお買い物をお楽しみいただけるキャンペーンを継続して実施しております。このたび、「ファミマルKITCHEN」の袋惣菜全品（※）が30円引き（税込）となるセールを実施いたします。

原材料や電気代の高騰が続くなか、日々の食費を抑えたいという「コスパ」への意識はかつてないほど高まっています。同時に、共働き世帯や単身世帯の増加にも伴い、調理や後片付けの時間を短縮する「タイパ」への需要も定着いたしました。

さらに直近では、賞味期限が長く家庭でのストックに適した「ロングライフ（長持ち）商材」への注目も集まっています。必要な時に必要な分だけ利用することができる袋惣菜は、フードロス削減の観点からも支持されており、忙しく働く世代から、火を使った調理を控えたいシニア層まで、まさに全世代の食卓に寄り添う万能なアイテムとなっています。

ファミリーマートは、継続的にちょっとおトクなセールを実施することで、お客さまにより多くご来店・お買いものいただくことを目指すとともに、毎日の食卓をより一層サポートいたします。

（※）一部対象外商品がございます。詳しくは店頭でご確認ください。

【キャンペーン概要】

【実施期間】2026年6月23日（火）～7月6日（月）

【対象商品】ファミマルKITCHENの袋惣菜全品

※一部対象外商品がございます。詳しくは店頭でご確認ください。

【割引内容】対象商品の通常価格（税込）から30円引き

【対象商品の一例】

【商品名】アンチョビ香るガーリックポテトサラダ

【価格】184円（税込198円）

【発売日】2026年6月23日（火）

【発売地域】全国 ※沖縄県除く

【内容】ガーリックとアンチョビが香るやみつき感のあるポテトサラダです。黒オリーブ入りでお酒のおつまみにピッタリの一品です。

【商品名】香味野菜と豚肉の旨み 大盛カレー

【価格】369円（税込398円）

【発売日】2026年6月23日（火）

【発売地域】全国 ※沖縄県除く

【内容】３０種類以上のスパイスを使用し、香味野菜と豚肉の旨みが溶け込んだ、食べ応え抜群の大盛カレーです。ソースには旨みとコクのあるデミグラスソースと玉ねぎをじっくり炒めたローストオニオンペーストを使用しました。

【商品名】じっくり煮込んだ 極ほろっ豚角煮

【価格】403円（税込435円）

【発売日】発売中

【発売地域】全国

【内容】豚バラ肉をじっくり煮込み、ほろっとした食感が特徴の豚角煮です。醤油、みりんをベースに糖蜜やしょうがを加えた特製タレを使用しております。

【商品名】あふれる肉汁!!! 極じゅわハンバーグ

【価格】425円（税込459円）

【発売日】発売中

【発売地域】全国

【内容】鉄板焼きで肉の旨味を閉じ込めた肉汁あふれるハンバーグです。フォンドヴォーを使用して濃厚な味わいに仕立てたソースが特徴です。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

※一部対象外商品がございます。詳しくは店頭でご確認ください。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html

【ファミマルについて】

■対象商品数は1000種類以上！種類豊富なプライベートブランド「ファミマル」

ファミマルは、“家族の日常を豊かにする”加工食品や菓子、日用品、飲料などの「ファミマル」、“家族の食卓を支える”惣菜や冷凍食品に、弁当、サンドイッチなどの中食商品を加えた「ファミマルKITCHEN」、“食べる楽しさをいつでも手軽に”する「ファミマルBakery」、“毎日に癒しとご褒美を”提供する「ファミマルSweets」、また、“素材や製法に特にこだわった上質な美味しさ”を提供するプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」など、それぞれのラインアップで、合計1000種類以上を展開しております。

■「ファミマル」ネーミングとロゴに込められた思い

1 「ファミマのPB商品であることがすぐわかる」こと

・「ファミマル」というワード、ファミリーマートのブランドカラーを使用

2 「ファミマが自信を持って薦めるクオリティであることが伝わる」こと

・安全・安心、環境対応、美味しさなど、「ファミマの二重マル」品質を表現したデザイン

3 「老若男女あらゆる世代・性別の方々が理解できる」こと

・お客さまも笑顔になるスマイルマーク（※ロゴ案の消費者調査で1位を獲得したロゴ）

※調査名称：商品ブランドについての調査

主催者：ファミリーマート

調査対象者：15歳～79歳の男女 10,000人

調査日：21年3月17日

■ファミマルのコンセプト

すべての方の毎日に、

「おいしい◎うれしい◎あんしん◎」を。

それが、ファミリークオリティ。

大切な家族に自信を持ってお薦めできる品質とラインアップ。お子さまからご高齢の方まで、すべての方が笑顔になるプライベートブランドを目指して、毎日に、ちょっとした幸せをお届けしていきます。