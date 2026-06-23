愛知県豊橋市が東三河の産業を元気にするアイデア募集！　高校生ものづくりアイデアコンテスト

豊橋市

愛知県豊橋市は今年も、高校生ならではの柔軟で自由な発想による作品やアイデアを募る「高校生ものづくりアイデアコンテスト」を開催します。応募締切は令和8年9月11日（金）です。

個人、またはグループで考えた東三河の産業を元気にするアイデアをぜひお寄せください。

高校生ものづくりアイデアコンテストは、東三河の高校生を対象に、オリジナルの作品やアイデアを募り、表彰することで、ものづくりについて考え、発表する機会を提供する事業です。

ものづくり産業が集積する愛知県。豊橋市にも優れた技術を持つ会社は数多くあります。この事業は、将来のものづくり技術を支える探究心や創造性を育み、地域産業の担い手を育成することを目的として、平成16年度にスタートしました。

令和7年度には作品部門（ものづくり部門）に4校15点、アイデア部門には5校307点の応募がありました。

応募対象となるのは、東三河の高校に通う個人またはグループ、クラブなどです。今年度の募集部門は、「ものづくり部門」と「アイデア部門」の2部門です。

募集部門

〇ものづくり部門

令和７年度の作品部門最優秀賞 ペーパーホルダージグ

ものづくり部門は、「こんなものがあったら便利」と思われるオリジナル作品を製作し、そのアイデアや完成度を競います。従来の作品部門から名称を変更しました。作品そのものの評価に加え、製品化につながる可能性も審査のポイントとなります。

〇アイデア部門

令和７年度のアイデア部門最優秀賞 Yeasy（ワイジー）

アイデア部門では、東三河の工芸や技能から着想を得た、新たな地域の工芸、技能につながるオリジナルのアイデアを募集します。

工芸とは、豊橋筆をはじめとする東三河の伝統的工芸品のこと。技能とは、一級技能士の技（参考：とよはしの匠）や、東三河の特産品加工（例:農林水産物の加工）、織物技術をはじめとする地場産業の技術などを指します。作品の製作は必要ありませんが、実現性の高さも評価の対象となります。

＜参考＞

「あいちの伝統的工芸品及び郷土伝統工芸品」（ネットあいち）▶東三河地区参照

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/aichidensan.html

あいちの地場産業 豊橋筆（ネットあいち）

https://www.pref.aichi.jp/sangyoshinko/jibasangyo/industry/toyohashihude.html

豊橋ウェブ百科事典「豊橋筆」

https://www.city.toyohashi.lg.jp/33984.htm

とよはしの匠

https://www.city.toyohashi.lg.jp/10796.htm

審査方法

各部門とも、新規性、独創性を主な評価項目とする書類審査を行った後、応募者本人によるプレゼンテーション審査（二次審査）を実施する予定です。

スケジュール

応募締切 9月11日（金）必着

書類審査（一次審査） 9月下旬～11月上旬

プレゼンテーション審査（二次審査）・表彰式 11月14日（土）予定

応募要件

１.東三河の高校に通う高校生の個人またはグループ、クラブ等であること

２.オリジナルのアイデアや作品であること

３.個人またはグループ、クラブなどで複数の応募をすることも可能

応募方法

（1）応募用紙の作成

考えたアイデアをもとに「応募用紙（様式1,2）」を作成してください。選考委員に熱意やアイデアの特長を伝えられるように工夫しましょう。

※応募用紙は豊橋市のホームページからダウンロードできます。

（2）提出方法

応募用紙は、郵送、ファックス、電子メール、または持込みにより、学校ごとにとりまとめて、商工業振興課宛に「応募用紙とりまとめ書」をつけて提出してください。

※電子メールで提出する場合は、ワード形式で作成したファイルを添付して提出してください。

詳しくは市のホームページ（https://www.city.toyohashi.lg.jp/7303.htm）をご確認ください。

QRコード画像 https://www.city.toyohashi.lg.jp/7303.htm

問い合わせ先

豊橋市役所 産業部 商工業振興課 （東館10階）

愛知県豊橋市今橋町1番地

電話：0532-51-2437

ファックス：0532-55-9090

電子メール： shoko-shinsei@city.toyohashi.lg.jp