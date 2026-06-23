FONDAN初の冷蔵スイーツが登場。毎日15時だけ出会える夏季限定 スイーツ。なめらかに“とろけるプリン”を7月1日(水)より新発売【東京駅直結「大丸東京店」1階】

北海道コンフェクトグループ株式会社

なめらかにとろける口どけのプリンに、北海道日高の自社牧場で搾る放牧牛乳から作った自家製生バターをそっと溶かし込んだ生バターキャラメルを合わせました。生乳のやさしい風味が軽やかにほどけたあと、生バターキャラメルの奥深いコクと香ばしい余韻が広がる、FONDANならではの“とろける新体験”をお楽しみいただけます。本商品は毎日15時より数量限定で販売するほか、夏季限定商品として展開いたします。

FONDANは、これまで「フォンダンサンド」「フォンダンガレット」を通じて、“とろける新体験”を届けてきました。今回、そのブランドコンセプトをもっともシンプルに表現するお菓子として開発したのが「プリン」です。

生乳のやわらかな風味に、生バターキャラメルを重ねたとろけるプリン

なめらかにとろける口どけのプリンに、生バターをそっと溶かし込んだキャラメルを合わせました。新鮮な生乳の柔らかな風味が軽やかにほどけ、後からじんわりとしたコクと生バターキャラメルの香ばしい余韻が広がります。ミルクとキャラメルが重なり合い、シンプルでありながら奥行きのある、贅沢なひとさじに仕立てました。

オリジナルデザインのガラス容器は、食べ終わった後もご使用いただけます。暑い時期、ひんやり・とろけるプリンを、東京駅を利用する帰省や旅行の手土産、夏の贈り物、ご自身へのご褒美スイーツとしてお楽しみください。

おいしさのPOINT：

新鮮な生乳のやさしいコク生バターを溶かし込んだキャラメルなめらかでとろける口どけ

販売情報：

【内容量／価格】1箱2個入1,620円（税込） ※要冷蔵

【販売開始】2026年7月1日（水）から、毎日15時より販売

【販売店舗】FONDAN大丸東京店

（〒100-6701 東京都千代田区丸の内1丁目9-1大丸東京店 1階）

代表商品

自家製生バターの香りと口どけ。お菓子には、北海道の放牧牛の生乳から作る自家製生バターを使用しました。生バターならではの味わい深さと余韻がお菓子と重なり合うことで、これまでにない体験が生まれました。

FONDANSAND フォンダンサンド

とろける生バターキャラメルを香ばしく包むラングドシャサンド

かりっとした食感の薄焼きラングドシャで、とろける口どけのキャラメルをサンドしました。キャラメルには自家製の生バターを仕上げに溶かし込むことで、深く心地よいコクの余韻が残る味わいに。ラングドシャのかりっとした食感、コク深くなめらかに口どけるキャラメルが調和した新食感のおいしさです。

価 格： 5個入 1,350円（税込）、10個入 2,646円（税込）

FONDANGALETTE フォンダンガレット

なめらかな生バターフォンダンを香ばしいガレットにまとわせた、フォンダンガレット

ざくっ、ほろっと香ばしいガレットに、自家製生バターを溶かし込んだフォンダンをとろりとかけました。ガレットの風味豊かで贅沢な味わいのあとに、フォンダンの深く心地よいコクとバターのやわらかな香りがやさしく広がります。

ザクザク生地となめらかな口どけが重なり合う贅沢なおいしさです。

価 格：4個入 1,458円（税込）

おいしいお菓子づくりのための原材料

北海道で放牧酪農を行い、その牛乳から“生バター”まで自社製造。素材づくりから手がけるからこそ実現した、他にはない生バターの“コクの余韻”が特徴です。やわらかな風味と濃厚なコクを引き出し、ここでしか味わえない口どけを追求しています。

私たちは、地球環境を再生させる「リジェネラティブ・アグリカルチャー（環境再生型農業）」の考え方に基づき、牛を自由に放牧する放牧酪農や平飼い養鶏を実践しています。牛が草を食べ、自由に動き回ることで土壌が豊かになり、牧草による二酸化炭素の吸収を促進。ストレスなく育った牛からは、味が濃くおいしい牛乳が生まれます。おいしさを追求した結果が、地球にも動物にも優しい原材料をつくることにつながっています。

※酪農事業：放牧酪農（日高町）、平飼い養鶏（新冠町）、山地酪農と平飼い養鶏（札幌市）

放牧酪農

平飼い養鶏

鶏に与える菓子屑

“生バター”とは／開発へのこだわり

フランスには「生バター」という、精製のための熱処理を受けていないクリームのみから得られたバターがあります。「生バター」は口にするとコクの余韻が長く続き、一般的なバターや発酵バターとは全く異なる個性をもっていました。

私たちがつくる生バターは、搾りたての放牧牛乳を必要最低限の殺菌処理・ノンホモジナイズ製法で自社で丹念に作り上げ、生乳のやわらかさをそのままに、繊細な風味を守りました。この独自の「生バター」を用いることで、他にはない長く豊かなコクの余韻が楽しめるお菓子が実現しました。

【生バターの魅力】

・口当たりはすっきり、後からじんわり濃厚さが広がる

・食べ終わった後も、口の中に心地よい深みが残る

・重たすぎず、長く続く満足感

【店舗情報】

・店舗名：FONDAN 大丸東京店

・場 所：大丸東京店 1階（〒100-6701 東京都千代田区丸の内1丁目9-1）

・営業時間：10:00～20:00

・公式WEBサイト ： https://fondan.jp

・公式 Instagram ： https://www.instagram.com/fondan_jp