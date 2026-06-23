【阪神梅田本店】写実絵画の中でも注目を集める、筆跡さえ残さないタッチ“スーパーリアル”の新進作家・古都萬里の個展を開催いたします

株式会社阪急阪神百貨店「Afterglow of Light」 油彩 10号 330,000円（税込）

『「古都萬里 個展」KOTO BANRI ー光の余韻ー』

■阪神梅田本店 8階 アートギャラリー

■2026年6月24日(水)～6月30日(火) ※最終日は午後5時まで

■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)

身近に楽しめる絵画やオブジェ、アート雑貨などをイベンティブに発信する阪神梅田本店のアートギャラリー。

今回は『「古都萬里 個展」KOTO BANRI ー光の余韻ー』をご紹介いたします。写実絵画の中でも、筆跡さえ残さない“スーパーリアル”というジャンルが注目を集めています。そのスーパーリアルの新進作家・古都萬里(こと ばんり)は、2022年に写実絵画の殿堂である『ホキ美術館』で特別賞を受賞した大型新人。

今回の個展では、18世紀の新古典主義を思わせる緻密な描写と、時が堆積したかのような重厚感あふれる新作約15点を展観いたします。ぜひ、ご高覧ください。

■作品紹介

■作家プロフィール

「Adagio」 油彩 15号 495,000円（税込）「Pale Dream」 油彩 8号 264,000円（税込）※SOLD OUT「静寂なる調和」 油彩 10号 363,000円（税込）

古都 萬里（こと ばんり）

1981年 中国蘇州生れ、幼少時から本格的に写実絵画を学ぶ

2022年 ホキ美術館大賞 特別賞(来場者人気投票１位)受賞、全日本肖像美術協会主催 『第68回全日肖展 二部小作品展』銀賞受賞

2023年 「まなざし―現代写実絵画の精華―」展/東武百貨店船橋店 絵画市(‘25年も出品)

2024年 個展「古都萬里油絵展―蘇る時の輝きー」/東武百貨店池袋店

2025年 「洋画の現在」展/日本橋三越本店

現在 全日本肖像美術協会会員

Instagram：https://www.instagram.com/banri_koto

X：https://x.com/xiewuyu

■下記アートギャラリーブログでもご覧いただけます。

https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12695980_3429.html(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12695980_3429.html)

『「古都萬里 個展」KOTO BANRI ー光の余韻ー』

■阪神梅田本店 8階 アートギャラリー

■2026年6月24日(水)～6月30日(火) ※最終日は午後5時まで

■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)