キャリアサバイバル、愛媛県「トライアングルエヒメ2.0」共創拠点枠に採択

株式会社キャリアサバイバル

株式会社キャリアサバイバル（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：松岡 大介）は、愛媛県が推進するデジタル実装加速化プロジェクト「トライアングルエヒメ2.0」の令和8年度「共創拠点枠」採択プロジェクトとして選定されたことをお知らせいたします。

■採択プロジェクトについて

愛媛県の製造・運送・建設業の現場を対象に、AIによる作業手順書の自動作成・熟練者と新人作業者の差分を分析してスキル評価する技術の社会実装に取り組みます。

多言語翻訳や理解度テスト自動生成など様々な便利機能も充実。現場の改善活動の効率化・教育期間の短縮を目指します。

【当社AI技術を活用した手順書自動作成・自動分析事例】

https://career-survival.com/ai_manualcoach(https://career-survival.com/ai_manualcoach)

■プロジェクトの背景と課題

愛媛県では、製造業を中心として下記のような課題があります。

- 技能途絶リスク愛媛県の製造業従事者のうち、5人に1人（約2万人）が60歳以上で、5～10年以内に引退を迎えるにもかかわらず、長年培われた技術がデータ化されていません。また、県内製造業従事者のうち約8,600名が外国人労働者であり、熟練者の高齢化と労働力の多様化が同時に進行しています。- 効率のバラツキ作業手順の不一致による品質不良・ロスが発生し、現場ごとのやり方の違いが品質のばらつきにつながっています。- 教育コストと離職日常業務が多忙であることから指導時間が持てず、また少子化による若手作業者の採用難や離職等により技能伝承が思うように進まないケースが多くあります。

こうした課題は愛媛県に限らず、日本全国の産業に共通する構造的な問題です。

本プロジェクトでは、愛媛県における造船・金属加工・繊維等の地場製造業のほか、運送業・建設業にも対象を広げ、最先端の技能伝承モデルの構築を目指します。

■具体的な取り組み内容

愛媛県の製造・運送・建設業の企業様と連携し、下記の取り組みを行います。

1. AIによる作業手順書の自動生成

撮影した作業動画をアップロードするだけで、AIが自動解析し、作業手順書を自動生成。

作業手順書の作成工数90%削減を目指します。

2. 熟練者と新人の差分自動解析

熟練者と新人の作業動画をAIが比較分析し、作業スピードやムダな動きの差異を元に熟練者のカンコツを、見える化します。

3. 多言語翻訳と理解度テストの自動生成

作成された作業手順書をAIが自動翻訳し、外国人労働者が母国語で学べる環境を整備。

さらに理解度テストを自動生成し、作業の標準化と現場教育を効率化します。

【当社AI技術を活用した手順書自動作成・自動分析事例】

https://career-survival.com/ai_manualcoach(https://career-survival.com/ai_manualcoach)

■トライアングルエヒメ2.0について

「トライアングルエヒメ2.0」は、愛媛県が県内の地域課題の解決を目的として実施するデジタル実装加速化プロジェクトです。県内企業・団体と国内外のデジタル技術を有する企業をマッチングし、実証実験を通じて地域産業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を加速させる取り組みです。

WEBサイト：https://dx-ehime.jp/

■株式会社キャリアサバイバルについて

株式会社キャリアサバイバルは、「心躍る仕事を創る」をミッションに掲げ、製造業向けAIソリューションの開発・提供をしているスタートアップです。最新技術であるAI活用を通じて、深刻な人手不足問題の解消やDX推進をサポートします。

株式会社キャリアサバイバル

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番5号第2森ビル401

代表者： 代表取締役 松岡 大介

事業内容：製造業向けAIソリューションの開発・提供

設立： 2022年10月

HP：https://career-survival.com