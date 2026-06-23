【6月24日～26日限定無料公開】登録支援機関のための実践ウェビナー～営業の常識をアップデート＆勝ちパターンを徹底解説～

株式会社アスレバ

株式会社アスレバ（所在地：東京都中央区日本橋3丁目2番14号新槇町ビル別館第一1階、代表取締役社長：松尾 遼）は、登録支援機関および監理団体の現場で実践されている営業ノウハウを凝縮したウェビナー動画『登録支援機関のための実践ウェビナー～営業の常識をアップデート＆勝ちパターンを徹底解説～』を、2026年6月24日（水）～26日（金）の期間限定で無料公開いたします。

「単なる制度説明になってしまい商談が進まない」「営業が属人化しており、新規開拓のリソースが足りない」と悩む登録支援機関・監理団体の経営者や営業責任者に向けて、再現性のある営業組織の作り方を詳しく解説しています。

■視聴方法■

お申し込み後、YouTubeの限定公開URLが届きます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182848/table/16_1_4e177a782f304afa5ced7ac63d61f182.jpg?v=202606231052 ]

■スピーカー■

フリーランス営業・特定技能アドバイザー 飯塚 竜介 氏

法人営業歴30年のキャリアを持ち、これまで特定技能事業をゼロから2回立ち上げた実績を持つ。

技能実習生5,000名、特定技能外国人400名規模を擁する大手グループにて事業推進を牽引。その現場経験を活かし、数多くの登録支援機関や監理団体の営業戦略立案を支援してきた。

中小企業から大手企業までを対象とした研修やセミナーへの登壇実績も多数。

現在は、実務に即した具体的なノウハウを武器に、企業や組合の持続的な成長を支える伴走型コンサルティングに注力している。

株式会社アスレバ 代表取締役社長 松尾 遼

早稲田大学法学部卒業後、野村證券株式会社に入社し、6年間にわたりコンサルティング営業に従事。その後、株式会社アスレバを設立。

創業以来「営業の再現性」をテーマに営業代行・営業コンサルティング事業を展開し、現在は営業支援の知見と生成AIを組み合わせた「ゴリラセールスAI商談」を開発・提供しています。

■動画で分かること■

・登録支援機関の営業が「時代遅れ」になってしまう業界構造と歴史的背景

・売り手都合の“商品任せ”から、顧客ニーズに合わせる正しいターゲット選定法

・「単なる制度説明」を脱却し、見込化率を倍にする提案資料と商談の作り方

・失敗を避ける！成果報酬型 vs 固定費型における営業・テレアポ代行の使い分け

・属人化を防ぎ、早期収益化を叶えるための営業の仕組み化と実践トーク

【会社概要】

会社名：株式会社アスレバ

所在地：東京都中央区日本橋3丁目2番14号新槇町ビル別館第一1階

設立：2017年7月

事業内容：営業代行事業、営業コンサルティング、システム受託開発、AIコンサルティング

コーポレートサイト：https://asulever.com/

外国人材専門商談獲得＆営業代行サービス：https://gaikoku.kaitakueigyo.com/

ゴリラセールスAI商談：https://asulever.com/gorillasales/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社アスレバ

Email：salesinfo@asulever.com