クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツール『AeyeScan』が市場シェア1位を獲得

株式会社エーアイセキュリティラボ

株式会社エーアイセキュリティラボ（https://www.aeyesec.jp/ 東京都千代田区 代表取締役社長：青木 歩）が提供するクラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツール『AeyeScan』は、株式会社アイ・ティ・アール （以下「ITR」）の調査レポート「ITR Market View：サイバー・セキュリティ対策市場2026」において、SaaS型Webアプリケーション脆弱性診断・管理市場：売上金額シェア1位（2024年度）を獲得しました。

「ITR Market View：サイバー・セキュリティ対策市場2026」において、SaaS型Webアプリケーション脆弱性診断・管理市場：ベンダー別売上金額シェア1位を獲得した結果を、当社でグラフにしたもの

『AeyeScan』は、これまで人手（手動）による実施が必要だったセキュリティ診断を、生成AI等の最先端技術の活用により自動化し、いつでも誰でも簡単に高精度な診断を行うことを可能とした、クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツールです。誰でも簡単に使えてセキュリティ専門家を必要としないという特徴から、IT事業者だけでなくエンドユーザー企業でのご利用も進み、有償契約300社以上の導入実績がございます。

>> プロダクトサイトはこちら(https://www.aeyescan.jp/)

最近では、WebサイトやWebアプリケーション、APIに留まらず、モバイルアプリやプラットフォーム診断領域までカバーできるよう機能拡充を図り、市場をリードする脆弱性診断プラットフォームとしてさらなる進化を遂げています。

エーアイセキュリティラボは、今後も、生成AI等の最先端技術を取り入れたプロダクト・サービスを通じて、セキュリティに「あらたな答え」を提供し続けます。