Dahuaが、小型ワイヤレスシリーズWITHS製品ポートフォリオを拡充

Dahua Technology Japan 合同会社

APOLLO BP3EW-4Gの発売に続き、DahuaはWITHSシリーズを拡充し、新たにHeroシリーズ（H3JE・H5JE）を発表しました。

「シンプル・スマート・セキュア」をコンセプトに、3MP/5MP高画質、パン・チルト機能、カラー暗視、AI検知、スマート録画、Wi-Fi 6、双方向通話などを搭載。小規模店舗やオフィスなどの屋内環境に、使いやすく信頼性の高い監視ソリューションを提供します。

シンプル：簡単なセットアップ、柔軟な使用

Heroシリーズ（H3JE・H5JE）は、設置から日常運用まで、より簡単で快適なセキュリティ体験を提供します。

Bluetoothによる高速ペアリングにより、少ない設定手順でDMSSアプリへカメラをすばやく追加できます。さらに、Type-C給電、デュアルバンドWi-Fi 6、Ethernetポートに対応し、さまざまな屋内環境に柔軟に設置できます。

よりスムーズなモニタリングのために、本製品はアンカーモーター設計を採用し、追跡時でも静かで安定した動作を実現します。0°～355°のパン範囲と-55°～60°のチルト範囲により、より広いエリアをカバーしながら安定した映像を提供します。

また、保存先はSDカード、NVR、クラウドストレージから選択可能です。必須のセット契約や月額料金に縛られることなく、ユーザーのニーズに合わせて柔軟に運用できます。

スマート：最も重要なことに対するインテリジェントな認識

ローカルAIを搭載したHeroシリーズ（H3JEおよびH5JE）は、人やペットを認識し、不要な動きをフィルタリングすることで、不要なアラートを削減します。また、異常音検知とAI自動追跡機能を搭載しており、カメラは検知した対象を追跡し、重要な動きを常に視界内に捉えます。

スマート録画機能は、イベント検知時にフルフレーム動画を録画し、静止シーンでは低フレームレートで録画することで、ストレージ容量を最適化します。プリセットパトロール機能は、最大6つのプリセットポイントをカスタマイズできるため、エントランス、カウンター、オフィススペースなどの重要エリアの監視を容易にし、監視機能をさらに強化します。

セキュア：鮮明な画像、能動的抑止、そしてプライバシー保護

Heroシリーズ（H3JEおよびH5JE）は、2K/3KスーパーHD画像による高精細な映像で、昼夜を問わず鮮明で明るい映像を提供し、信頼性の高いセキュリティを実現します。内蔵の赤外線ライトと白色ライトを搭載し、IRモード、白色ライトモード、スマートデュアルライトに対応。様々な照明条件に合わせて最適な設定を切り替え、夜間の視認性を向上させます。

対象物を検知すると、白色ライトの点滅とアラーム音を発し、侵入者を威嚇します。また、WPA3暗号化に対応し、安全な無線通信とDMSSアプリによるプライバシー保護を実現。監視が不要な時はカメラレンズを下げることも可能です。

Heroシリーズ（H3JEおよびH5JE）の登場により、DahuaはWITHSポートフォリオをさらに拡充。実用的でインテリジェント、そして信頼性の高い屋内セキュリティソリューションを提供します。簡単なセットアップ、スマートな検知機能、そして確かなセキュリティ性能を兼ね備え、日々の生活に寄り添い、管理しやすいセキュリティを求めるユーザーに最適なソリューションです。

製品詳細はDahua公式ホームページをご覧ください：https://www.dahuasecurity.com/Japan/products/All-Products/Network-Cameras/Wireless-Series