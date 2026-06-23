タミヤ×キャディが「製造業対抗ミニ四駆大会」を初開催

キャディ株式会社

キャディ株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役CEO：加藤勇志郎）は、株式会社タミヤ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長 田宮信央、以下タミヤ）と共同で、2026年5月23日（土）に「製造業対抗ミニ四駆大会」を開催しました。製造業各社から経営層・リーダー層30名が参加。ミニ四駆の組み立て・カスタマイズ・レースを通じて、モノづくりの原点や情熱を改めて体感する一日となりました。

イベント概要

製造業の「効率化」「デジタル化」が加速するなか、モノづくりに携わる人が日々の業務を離れてその原点や楽しさを改めて感じる機会はなかなかありません。本イベントは「本気で遊ぶことから、モノづくりの情熱を再燃させる」をコンセプトに、企業・役職の垣根を越えた交流の場として企画されました。

「実物が目の前に浮かぶようなリアリティを通じて、モノづくりの楽しさを伝える」というタミヤの変わらぬ情熱と、「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションにデジタル変革を推進するキャディ。モノづくりの本質と未来への志を共有する両社が、このイベントを共同で企画しました。

当日の内容

参加者はタミヤ製ミニ四駆キットを自らの手で組み立て、一次計測でベースタイムを記録。ランチタイムには改善戦略をチームで議論し、タミヤ技術スタッフの指導のもとカスタマイズと調整を重ねたのち、決勝レースに臨みました。

3レーンの公式コースで繰り広げられた決勝レースは白熱し、個人の部優勝・企業対抗優勝の各賞が授与されました。表彰式の後には、株式会社タミヤ代表取締役社長・田宮信央氏のご案内のもと、フラッグシップ拠点「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」の見学ツアーが開催されました。

【田宮社長 特別トークセッション 】

株式会社タミヤ代表取締役社長・田宮信央氏が特別登壇し、タミヤの歴史と変わらぬ信念、そして模型を通じてユーザーに感動を届けるためのこだわりを語りました。スケールモデル制作のために実際の戦車を取材しに渡米したエピソードや、F1マシンをタイヤ細部まで隅々と行った取材の裏話も交えながら、「実物を自分たちの目で見て体験し、そこから得た感動を模型の細部にまで落とし込む」という姿勢の重要性を説きました。この実物へのこだわりこそが、故・本田宗一郎氏やF1の名デザイナーなど世界の第一線のクリエイターからリスペクトされる理由であると語りました。

【参加者の声】

「全員が童心になって競い合うことで、モノづくりの楽しさを感じられた。また、タミヤさんの理念に強く共感できた。」

「モノづくりの原点を、幼少期に体験していたミニ四駆づくりを通して改めて実感できました。また、田宮社長のタミヤの歴史・変わらぬ信念のお話には、昨今トレンドが変わりゆく現代においても、当社として貫いていくもの（信念や取り組み）を持つことの大切さを改めて感じました。」

今後について

本イベントは第1回として開催しており、今後も継続的な開催を予定しています。参加者同士の横のつながりも生まれており、次回はさらに多くの企業・チームとともに楽しめる場を目指します。

製造業AIデータプラットフォームCADDi（キャディ）について（ https://caddi.com/ ）

「製造業AIデータプラットフォームCADDi」は、製造業のエンジニアリングチェーン・サプライチェーン上のデータを解析・関連付け、インサイトを抽出することで、生産活動と意思決定を高度化するプロダクトです。製造業の知見とAI・テクノロジーの力で、点在する経験とデータを資産に変え、競争力を高めます。

キャディ株式会社

キャディ株式会社は、「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに掲げ、点在するデータ・経験を資産化し、経営の意思決定と実行の基盤となる「製造業AIデータプラットフォームCADDi」を提供するグローバルスタートアップです。「CADDi Drawer」「CADDi Quote」をはじめとするアプリケーションを通じて、判断と実行を変え、経営レベルのインパクトを生み出しています。日本をはじめアメリカ、ベトナム、タイを含む4カ国で事業を展開し、製造業のグローバルな変革を実現していきます。累計資金調達額は257.3億円。なお部品調達支援事業はAIプラットフォーム事業に統合し、現在は部品・組立品の提供を終了しています。