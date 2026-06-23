【フルーツ本来の美味しさをより魅力的なメニューで】フタバフルーツパーラー新宿店・川崎店にてグランドメニューを変更！

カフェ・カンパニー株式会社

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約60店舗（2026年6月現在）のカフェを企画・運営し、「スタイル＆コミュニティ」「健康」「サスティナブル」を軸に、新しい価値を生み出していく取り組みを展開する、カフェ・カンパニー株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 平谷 哲哉、以下、カフェ・カンパニー）は、東京・中野区にある老舗果実店「フタバフルーツ」とのコラボレーションで展開する「フタバフルーツパーラー」の新宿店、川崎店において、グランドメニューをリニューアルいたします。

川崎店は2026年6月23日（火）より、新宿店は6月30日（火）より、それぞれ新メニューでのご提供を開始いたします。

グランドメニュー変更の背景

フタバフルーツパーラーは、創業80年を超える中野駅前の老舗果実店「フタバフルーツ」とのコラボレーションから誕生しました。

フタバフルーツパーラーは、創業以来大切にしてきた「フルーツを主役にする」という想いのもと、今回のグランドメニューのリニューアルを実施いたします。

今回のリニューアルでは、これまで多くのお客様に親しまれてきた美味しさをそのままに、果実の魅力をより豊かに感じていただけるよう、素材の組み合わせや味わいのバランスを一つひとつゼロから見つめ直しました。

昨今、デコレーションが華やかなスイーツが増える中で、私たちが立ち返ったのは「果実そのものの輝き」です。例えばパフェでは、パフェを構成するクリームの軽さ、アイスの温度、ソースの酸味、そのすべてを、主役である果実の瑞々しさや甘みを最も引き立てる"黄金比"へと磨き上げました。ひとくち目から最後のひとさじまで、果実本来のポテンシャルに満たされる贅沢をお届けします。

※これまで多くのお客様にご愛顧いただいておりました「ヴィーガンメニュー」につきましては、今回のグランドメニューのリニューアルに伴い、終了させていただくことになりました。

新メニュー詳細

▪️黄金比で磨き上げた「旬のパフェ」

フタバフルーツパーラーでは、今回のメニュー変更で、パフェを大幅にリニューアル。フルーツとの相性を徹底的に追求し、クリームやアイス、ソースとの重なりまで細部にこだわり、主役である果実の瑞々しさ、甘み、酸味が最も引き立つ"黄金比"へと磨き上げました。最後の一口まで飽きることのない、フルーツ好きのためのパフェをお楽しみください。

▪️メニュー紹介

果実の彩り フルーツパフェ 1,380円（税込 1,518円）果実の彩り フルーツパフェ

リニューアルの象徴となるスペシャリティパフェです。いちご、バナナ、オレンジ、キウイ、パイナップル、ブルーベリーに加え、その季節ならではの旬の果実を贅沢に盛り込みました。一口ごとに異なる食感と香りが広がり、まさに果実が織りなす「楽しさ」を体現した一品です。

自家製プリンアラモード 1,100円（税込 1,210円）自家製プリンアラモード

お店で一つひとつ丁寧に焼き上げる「自家製プリン」が主役。卵のやさしいコクが広がる固めのプリンは、フルーツの繊細な風味を邪魔しない絶妙なバランスに仕上げました。瑞々しい果実と、とろりとしたカラメル、そしてプリンの素朴な味わいのハーモニーをお楽しみください。

ごろっとフルーツミックスサンド 1,280円 (税込 1,408円)フルーツガーデンワッフル 1,380円 (税込 1,518円)

果物屋さんのクリームフルーツあんみつ 980円 (税込 1,078円)フタバの果実芳醇チキンカレー 2,180円 (税込 2,398円

▪️ デトックス＆リフレッシュ「フルーツウォーター」が無料に！

今回のグランドメニュー変更に合わせ、全てのお客様に「フルーツウォーター」を無料でご提供いたします。 数種類のフルーツを漬け込み、果実の香りがふわりと溶け出したお水は、お食事やスイーツの合間のお口直しにも最適です。視覚的にも鮮やかなフルーツウォータースタンドから、お好きなだけお楽しみいただけます。

▪️メニュー詳細

メニュー変更店舗 (新宿・川崎)

フタバフルーツパーラー 新宿マルイ本館店 (6月30日より変更)

電話番号：03-6709-9848

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館5F

営業時間：11:00 - 20:00

フタバフルーツパーラー アトレ川崎店 (6月23日より変更)

電話番号：044-280-6838

住所：〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎4F

営業時間：10:00 - 21:00

フタバフルーツパーラーについて

■ブランド詳細

フタバフルーツパーラーは、フルーツを主役にしたスイーツを提供するお店。

そこにはたくさんのこだわりや、思いが詰まっています。

フルーツの幸せをもっと身近に

フレッシュなフルーツは、気持ちを明るくしてくれる。フタバフルーツパーラーはそう信じています。できるだけ多くの人に感じてもらえるよう、お店の立地はお客様の生活と距離が近い場所に。ゆっくり座れるカフェもあれば、気軽に立ち寄れるクレープスタンドも。そしてフルーツに手を加えスイーツにすることで、さらにとっておきの存在に。フルーツとスイーツで誰もが幸せになれる場所を目指しています。

フタバフルーツとのコラボレーション

1941年創業の老舗フルーツ屋「フタバフルーツ」と、カフェ・カンパニーとのコラボレーションにより誕生したフタバフルーツパーラー。三代目 成瀬大輔さんは、フルーツの目利きのプロ。全国の果物生産者と深いつながりを持ち、フルーツの個性や生産者の思いを届けてくれます。スタンダードなものから、成瀬さんセレクトの高品質で希少性の高いものまで、他店にはない品種を取り扱っております。

今が旬：アメリカンチェリー旬のフルーツを使った期間限定メニュー

フタバフルーツパーラーでは、全国各地から厳選した旬のフルーツをふんだんに使用した、期間限定メニューをご提供しています。季節ごとの果実の魅力を活かしたパフェやクレープ、ドリンクなど、その時期だけの特別な味わいをお楽しみいただけます。

・フタバフルーツパーラー ホームページ

https://futaba-fruits-parlor.jp/

・フタバフルーツパーラー instagram

https://www.instagram.com/futabafruitsparlor/

会社概要

■ 会社名

カフェ・カンパニー株式会社



■ 代表者

代表取締役社長 平谷 哲哉



■ 所在地

東京都渋谷区神宮前5-27-8 LOS GATOS 2・3F



■ 設立

2001年6月



■ URL

https://www.cafecompany.co.jp/



■ 事業内容

飲食店舗の企画運営事業、地域コミュニティ事業、海外店舗企画運営事業



カフェ・カンパニー株式会社について

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約60店舗（2026年6月現在）のカフェを企画・運営するほか、商業施設等のプロデュースや地域活性化事業も手がける。2021年8月、「食」を通じた心と身体の健康的な生活に貢献するため、ロート製薬株式会社と資本業務提携を発表。食×エンターテインメント、食×カルチャー、食×ヘルシーライフを身近に楽しく提供していく取り組みとして、「スタイル＆コミュニティ」「健康」「サスティナブル」を軸に、新しい価値を生み出していく取り組みを展開。

展開ブランド（一部抜粋）

WIRED CAFE、フタバフルーツパーラー、伊右衛門カフェ、発酵居酒屋5（表参道）、 PUBLIC HOUSE、 ROSEMARY’S TOKYO（NEWoMan新宿6F）、MOJA（渋谷）、食堂居酒屋どいちゃん …etc