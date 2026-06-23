【6/30無料ウェビナー】新規事業の“当たり外れ”を勘に頼らない。0→1を成功に導く設計論の全貌を公開。

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、4社共催のオンラインセミナー『0→1を成功させる企業の共通点 ― 新規事業が”当たる設計”とは ―』を2026年6月30日（火）14時から開催いたします。

株式会社モンスターラボ、株式会社アントレ、株式会社ワンディーティー、株式会社LeaguEの4社・各分野のスペシャリストが4つのセッションを通じて、新規事業の成功確率を高めるための考え方と実践ポイントをお伝えします。



視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/06/08/20260630/)

セミナー概要

新規事業の成功に必要なのは、優れたアイデアだけではありません。

市場を見極め、顧客を理解し、仮説を立て、検証しながら判断していく。その一連のプロセスを型として設計することが、0→1を前に進める鍵となります。

特に、既存事業の成長に限界を感じ、新たな収益の柱をつくろうとする企業にとって、「何から始めるべきか」「何を検証すべきか」「どのようにリスクを抑えて事業化するか」は重要なテーマです。

本セミナーでは、新規事業におけるよくある失敗要因を整理しながら、再現性のある事業開発プロセスを解説します。担当者の経験や勘に依存するのではなく、データや顧客理解、実需検証、実行体制をもとに意思決定するための具体策を学べる内容です。

セミナー内容

第1部（14:05～14:30） 株式会社モンスターラボ

生成AIによる新規事業検証の高速化が進む昨今、プロダクトの質を高めることの重要性が改めて注目されています。プロダクトの成否を分けるのは機能の多さではなく「体験の質」という視点から、戦略と開発現場のギャップを埋め、投資対効果（ROI）を最大化し続けるための変革プロセスをお伝えします。



【第2部】（14:30～14:55）｜株式会社LeaguE

新規事業が失敗する理由は、アイデア不足ではなく「意思決定の順番」にあります。海外ブランドの日本独占販売事業を通じて実践している「在庫を持つ前に市場に聞く」という実需検証型の新規事業プロセスを紹介。クラウドファンディングを活用した市場性・価格受容性・販路可能性の検証手法を、多数の実例とともに解説します。



第3部（14:55～15:20） 株式会社アントレ

新規事業の多くは立ち上げまでに多額の投資と長い準備期間を必要とし、事業化できずに終わるケースも少なくありません。近年、フランチャイズを活用して短期間で新たな収益源を構築する企業が増えている背景と、成長企業の事例・最新市場動向を交えながらその理由を解説します。



第4部（15:20～15:45） 株式会社ワンディーティー

新規事業の0→1を成功させるには、アイデアや市場分析だけでなく、実行に移す「人」と「資金」の確保が不可欠です。国の「人材開発支援助成金（事業展開リスキリング支援コース）」を活用してコストを抑えながらイノベーションを起こす組織の「型」を、実践ポイントとともにお伝えします。

こんな方におすすめ

- 新規事業を立ち上げているものの、思うような成果につながっていない方- 何から始め、何を検証すべきかが曖昧なまま進んでいる方- 事業開発が担当者の経験や勘に依存し、再現性をつくれていない方- 既存事業の成長に限界を感じ、新たな収益の柱をつくりたい方- 市場分析・顧客理解・仮説検証を体系的に整理し、成功確率を高めたい方

視聴予約・セミナー詳細はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/06/08/20260630/)

登壇者

第1部（14:05～14:30） 株式会社モンスターラボ

川北 奈津（かわきたなつ）

株式会社モンスターラボ

執行役員 VP of Strategy & Design,

Human Intelligence Lab Lead

「選ばれるプロダクト」へ導く変革の技術

― 顧客インサイトを高速に実装する3つのアプローチ

第2部（14:30～14:55） 株式会社LeaguE

西村 未來（にしむら みらい）

株式会社LeaguE 営業代表

“売れるか分からない”を終わらせる

ー海外ブランド発掘 × 総代理ビジネスを活用した新規事業のつくり方ー

第3部（14:55～15:20） 株式会社アントレ

上田 隆志（うえだ たかし）

株式会社アントレ 代表取締役

０から立ち上げない新規事業。

～フランチャイズを活用した新規事業のつくりかた～

第4部（15:20～15:45） 株式会社ワンディーティー

井上 拡（いのうえ ひろき）

株式会社ワンディーティー コンサルタント

新規事業を形にする「人財と資金の設計図」

～事業展開リスキリング助成金を活用した、0→1を動かす組織の作り方～

開催概要

日時：2026年6月30日（火）14:00~15:45

参加方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

備考：途中入退室可、参加者・アンケート回答者限定特典あり（セミナー資料提供）

視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/06/08/20260630/)

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

問い合わせ先

ハートビーツ合同会社

メールアドレス：info@heaaartbearts.co.jp