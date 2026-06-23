無理ないストレスチェック導入方法をマンガ解説『初心者も安心！マンガ×事例でわかる中小企業のストレスチェックとメンタルヘルス』6/23発売

株式会社労働新聞社

株式会社労働新聞社（本社：東京都板橋区、代表取締役社長：森川泰孔）は、2026年6月23日（火）に『初心者も安心！ マンガ×事例でわかる中小企業のストレスチェックとメンタルヘルス』（著：【産業医】夏目 誠、高木美紀 【保健師】藤吉奈央子）を刊行しました。

～ストレスチェックを初導入する中小企業＆そのサポートをする社労士＆介護現場の方におすすめ！～

法改正により、2028年4月からは50人未満の事業所もストレスチェック義務化の対象となります。メンタル課題を抱えながら、さらにその対応に追われる中小企業の方もいるかもしれません。

本書はそのような企業や市町村等の管理職・人事労務担当者の方、そのサポートをする社労士など士業の方、介護分野に関わる方などに向けた本です。

主なテーマは「無理ないストレスチェック導入方法」と「中小企業のメンタルヘルス課題と対応のヒント」です。

初めてストレスチェックやメンタルヘルスに携わる方にまず読んでほしい１冊です！

●パッと開いてパッとわかる、マンガで理解する解説本！

個別のテーマをそれぞれ見開き単位（左ページにマンガ、右ページにその解説）でまとめています。

※全ての章、テーマにおいてそうなっているわけではございません。

まずマンガやイラストでやわらかく要点を掴み、そして解説を読むことでさらに理解を深められます。

実際の面接指導の様子をマンガで紹介

●無理のないストレスチェックの導入方法がわかる！

無理なく導入するためには、「外部委託」と「地域産業保健センター」の活用が不可欠です。ストレスチェック制度を自社のみで実施しようとすると大きな負担がかかります。

外部委託は、中小企業担当者にかかる事務等の負担を劇的に改善します。わからないことがあれば、地域産業保健センターで無料相談を受けられます。

そのような外部の力を活用したストレスチェックの導入方法をお伝えします。

負担は少なく、実施は確実に

●社内でお困りの「メンタル不調」事案への対応のヒントが満載！

中小企業や介護の現場からの相談を長年受けてきた産業医・保健師の著者が、多数の事例とともに頻発するメンタル課題と対応のヒントを解説しています。

中小企業や介護の現場の詳細な事例もその分析とともに収録！

自社が抱える課題と照らし合わせ、その対応に活かせます。

なぜか意見が出ない会議…その理由は？

【本書の内容】

第１章 50人未満事業所・ストレスチェックの実際とこれから

第２章 精神科産業医からみたメンタルヘルスの実際

第３章 産業看護職からみたメンタルヘルスの実際

第４章 介護業界：産業医からみたメンタルヘルスの実際

第５章 ストレスは今すぐ発散させよう！

【著者紹介】

◯ 夏目 誠（なつめ まこと）

精神科専門医・指導医・精神保健指定医、医学博士。

大阪大学招へい教授・大阪樟蔭女子大学名誉教授。

奈良県立医科大学卒業後、精神科産業医としての現場経験は約50年にわたり、これまでに13社を担当。公務員・メーカー・サービス業など幅広い業種でメンタル不調者や経営者・人事労務・管理職の悩みに寄り添ってきた現場主義の精神科医。

大阪労働局地方労災医員（部会長）。厚生労働省「労働基準法施行規則第35条専門検討会」

委員や人事院「こころの健康づくり指導委員会」委員なども歴任し、政策と現場の両面から“職場メンタルヘルス”を支えてきた。

また、産業ストレス学会理事長として、学術と実践の橋渡しにも尽力。

夏目誠 精神科医・産業医 公式ウェブサイト(https://natsumemakoto.com/)

◯ 藤吉 奈央子（ふじよし なおこ）

保健師・株式会社トラストチャーム代表。

2018年博士（医学）学位取得、日本産業衛生学会産業保健看護部会幹事、公認心理師・両立支援コーディネーター。

病院での看護師勤務を経て、企業の保健師として製造業・金融業で勤務したのち中小企業への産業保健活動を展開するため2016年より独立し、現職に至る。

複数の事業所で保健師として活動しながら、経営者向けのセミナー講師やがん拠点病院で両立支援の相談にも応じる。

株式会社トラストチャーム 公式ウェブサイト(https://trust-charm.com/)

◯ 高木 美紀（たかぎ みき）

日本内科学会総合内科専門医、日本糖尿病学会専門医、日本内分泌学会専門医、医学博士。

日本医師会認定産業医、労働衛生コンサルタント（保健衛生）。

大阪大学医学部卒業後、大学病院および市中病院にて内科診療に従事するとともに、2008年より産業医としての活動を開始。複数の事業所で産業医を務めるほか、労働安全衛生に関する講習・啓発活動にも取り組んでいる。

【商品情報】

書名：初心者も安心！マンガ×事例でわかる中小企業のストレスチェックとメンタルヘルス

著者：【産業医】夏目 誠、高木美紀 【保健師】藤吉奈央子

定価：1,650円（税込）

発売日：2026年6月23日（火）

仕様：A5判／180ページ

【ご購入はこちらから】

◯Amazon(https://www.amazon.co.jp/%E5%88%9D%E5%BF%83%E8%80%85%E3%82%82%E5%AE%89%E5%BF%83%EF%BC%81%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%AC%C3%97%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%A7%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%A8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%B9-%E5%A4%8F%E7%9B%AE-%E8%AA%A0/dp/4868210661/ref=sr_1_3?dib=eyJ2IjoiMSJ9.qBQXQwbMMkCyP-Fe6EiJV-JvzKmcStFrPaENXBA8NGDu8GjeqPfs1Dsc2LCfX2TXjcyAA2Iau3gqGPq-LWyIRT7J6FaKL7ajY6o2HZUZQLbmQqlRx3-MAcerPvzNBHRoIJHZ1vPTcjtdqQcv3eoWSitMbIOh9uZCSYcMkHIpGuCHJjgJln_wLDK3h-t5UMPc3ewUu50fnuO-1agSh0l8WCISFt7CVLssOs-ZKmZWoSY.95nGOBHkXSoHG3_vuWCqadEVCheZBZyqh2icJwc1k-E&dib_tag=se&qid=1781767914&s=books&sr=1-3)

◯楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18658146/?l-id=search-c-item-text-01)

◯労働新聞社HP(https://www.rodo.co.jp/book/9784868210665/)

【セミナーのご案内】

ストレスチェックの基礎知識、無理のないストレスチェック導入方法、中小企業のメンタル課題への対応といった本書の内容に加え、職場を困らせる部下への対応、心が落ち着くマインドフルネス呼吸法の実技体験といった本セミナー独自の内容も盛り込みました！

「何から始めれば」「自社の規模で対応できるか」と悩む中小企業の経営者や管理職の方、そのサポートを求められているがメンタルヘルス分野に馴染みのない社労士などの方に特に役立つ知識と実践方法をお届けします。

◯講師 夏目 誠 氏（精神科専門医・指導医、医学博士）

◯開催日時 2026年8月3日（月）14：00～15：30（録画配信 2026年8月18日～10月30日）

◯配信形態 オンラインセミナー（ZOOMウェビナーを使用したライブ配信）

◯参加費用

・弊社刊行物「労働新聞」「安全スタッフ」読者様：3,300円（税込）※１アカウントについての料金

・一般のお客様：4,400円（税込）※１アカウントについての料金

◯特典 本セミナー受講者のうち希望者は特別に1割引・送料サービスで本書を購入できます！

◯お申込み 弊社セミナーページ(https://www.rodo.co.jp/seminar/otherseminar/221155/)下部の申し込みフォームより

【会社情報】

◯（株）労働新聞社について

昭和26年創刊の週刊労働新聞を中心に、4種の定期刊行物と労働・社会保険、労働法、労働行政、安全、労働衛生等の専門図書を発行しています。労働関係の地域研究会、講演会、セミナー開催などのサービスも提供しています。

労働新聞社は、労働行政の伝達手段として地歩を固め、今日では、中立的な立場から経営、人事、安全、労使関係の情報を提供する専門新聞社として、行政第一線機関、一般企業の人事・労務担当者、中小企業の経営者、労働組合、社会保険労務士などの方々から幅広い御支持をいただいています。

＜会社概要＞

本社所在地：〒173-0022 東京都板橋区仲町29-9

創立 ：昭和26年2月7日

代表者 ：代表取締役 森川 泰孔

事業内容 ：（1）定期刊行物の制作・発行

（2）出版事業