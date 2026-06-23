【SHIN4NY株式会社】セルフメンタルケアアプリ「Heart Voice」を大幅アップデート！

SHIN4NY株式会社

SHIN4NY株式会社（本社：神奈川県小田原市、代表取締役CEO：工藤春香）は、音声AIを活用したセルフメンタルケアアプリ「Heart Voice」の大幅アップデートを実施したことをお知らせいたします。

Heart Voiceは、スマートフォンに向かって約5秒間発話するだけで、音声の特徴から「今日のこころコンディション」を可視化するセルフメンタルケアアプリです。

今回のアップデートでは、UI/UXの全面刷新に加え、音声解析AIを大幅に強化。より直感的で使いやすく、自身の状態変化に気づきやすいサービスへと進化しました。

＜背景｜増加するメンタルヘルス課題とセルフケア需要＞

近年、働き方やライフスタイルの変化に伴い、メンタルヘルスへの関心が高まっています。

一方で、

「最近なんとなく疲れている」

「自分の状態をうまく言葉にできない」

「忙しくて振り返る時間がない」

といった“未病”とも言える状態は、自分自身でも気づきにくいことが少なくありません。

SHIN4NYでは、日常的に誰もが行う「声」に着目し、より手軽に自分自身の状態を振り返ることができるセルフケア体験の実現を目指してHeart Voiceを開発しています。

Heart Voiceとは

Heart Voiceは、音声に含まれる特徴から感情や心理的ストレスの傾向を推定し、「こころコンディション」として可視化するセルフメンタルケアアプリです。

解析対象となるのは言葉の意味ではなく、

・声の揺らぎ

・抑揚

・発話テンポ

・発話全体の流れ

などの音声特徴です。

そのため、話す内容に決まりはなく、日常の何気ない発話からでも利用することができます。

専門的な知識や長いアンケート回答を必要とせず、日々の小さな変化に気づくための新しいセルフケア習慣を提供します。

＜アップデート内容１. UI/UXを全面リニューアル＞

今回のアップデートでは、アプリ全体のデザインおよびユーザー体験を刷新しました。

録音から解析結果確認までの導線をシンプル化し、初めて利用する方でも直感的に操作できる設計へ改善しています。

また、継続利用しやすい画面構成とし、今後は記録管理や振り返り機能などの追加も予定しています。

＜アップデート内容２. 音声解析AIを大幅強化＞

Heart Voiceでは今回、新たな音声解析AIモデルを導入しました。

従来よりも発話全体の流れを捉えることが可能となり、

・感情傾向

・心理的ストレス傾向

・コンディション変化

などをより多角的に分析できるようになりました。

言葉の意味ではなく「声そのもの」に含まれる特徴を解析することで、利用者自身も気づいていない状態変化の把握を支援します。

＜アップデート内容３. わかりやすいスコア表示とフィードバック＞

解析結果は、

・こころコンディション

・ポジティブ

・ストレス

・落ち着き

の4指標で表示されます。

さらに、その日の状態に応じてセルフケアのヒントやフィードバックを表示します。



＜表示例＞

「おおむね安定しています」

「少し疲れのサインも見られます」

「落ち着きがあり、穏やかな状態がうかがえます」

利用者は日々の変化を記録しながら、自分自身の状態を客観的に振り返ることができます。

このような方におすすめ

・毎日の気分や体調の変化を可視化したい方

・「なんとなく不調」のサインに早めに気づきたい方

・忙しく自分を振り返る時間が取りづらい方

・メンタルヘルスやウェルビーイングに関心のある方

・セルフケアを習慣化したい方

今後の展開

SHIN4NYは、音声AIを活用したヘルスケア・ウェルビーイング領域の研究開発を進めています。

現在はメンタルコンディションの可視化に加え、

・眠気リスク推定AI「Sleepy Meter」

・音声によるストレス推定技術

・企業向けメンタルヘルス支援ソリューション

などの開発・実証も進めています。

今後も「声から人を支える」テクノロジーの社会実装を通じて、誰もが自分らしく働き、暮らせる社会の実現を目指してまいります。

Heart Voiceについて

サービス名：Heart Voice

サービスURL：https://heartvoice-v2.apps.shin4ny.com/login.php

利用料金：7日間無料トライアル提供中

※クレジットカード登録不要

※Heart Voiceは、音声特徴から感情や心理的ストレスの傾向を推定するセルフメンタルケアアプリです。医学的診断や心理状態の断定を行うものではありません。

SHIN4NY株式会社について

会社名：SHIN4NY株式会社

所在地：神奈川県小田原市栄町2-12-10

開発本部：栃木県宇都宮市中央3-1-4 栃木県産業会館3階

代表者：代表取締役CEO 工藤ルカ

設立：2022年12月6日

事業内容：

ヒューマンセンシングデータを活用した音声解析AIの研究開発および社会実装

コーポレートサイト：https://shin4ny.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

SHIN4NY株式会社 広報担当 宛

E-mail：info@shin4ny.com