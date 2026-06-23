『見て納得、実演デモで理解する「IT運用自動化」で本当に削減できる工数と業務』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/comsq-20260710/M1D



■高まるIT運用自動化の必要性と、現場のリアルな課題

IT運用の現場では、システムの複雑化や対応件数の増加により、限られた人員で安定したサービスを維持する負担が限界に達しつつあります。

「属人的な運用から脱却したい」「効率化を進めたい」と思いつつも、「そもそも、自社の業務のどこをどう自動化できるのかイメージが湧かない」という方も多いのではないでしょうか。



■アラートメールの仕分け・一次対応・定型作業が「手作業」のまま残っていませんか？

多くのIT運用現場では、いまだに以下のような業務が人の手によって行われています。



- 大量のアラートメールの目視確認・振り分け

- インシデント管理ツールへの手動での起票・コピペ転記

- Ping確認やWebサイトの正常性確認、手動でのログ取得

- 深夜・休日の担当者への電話・チャットエスカレーション





これらは一つひとつは定型的ですが、頻度が高く、24時間365日の対応が重なることで、運用メンバーの精神的・肉体的負担を深刻化させる原因となっています。



■ここまでできる！IT運用自動化のリアルをデモで体感

本セミナーでは、ローコードIT運用自動化プラットフォーム「ロボシュタイン」を活用し、これらの手作業をどこまで自動化できるのか、実際の画面を用いたデモを交えて具体的にご紹介します。



【本セミナーで見られるデモ内容】

1.基本操作デモ：

フローエディターでノード（部品）を繋ぐ直感的な操作感をお見せします。



2.実践フローデモ：

アラートメールの受信 → 条件分岐 → 正常性確認（コマンド実行） → チケット起票 → チャット・電話エスカレーションまでの一連の流れを実演。



「単なる通知アラートの仕分け」に留まらず、その後の「一次対応やコマンド実行」まで自動で繋ぎ込める柔軟性をご覧いただくことで、「これなら自社のあの業務も自動化できるかも！」という具体的な気付きをお持ち帰りいただけます。



■こんな方におすすめ

- IT運用自動化を進めたいが、「何から手をつければいいか分からない」という方

- アラート対応や初動調査の自動化を検討しているが、既存ツールの機能不足や設定の難しさで断念した方

- 夜間・休日の呼び出しや、定型インシデントの一次対応にかかる工数を削減したい方

- 自動化ツールの「費用対効果（ROI）」や「従量課金によるコスト肥大」に不安がある方





■主催・共催

株式会社コムスクエア

■協力

マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/comsq-20260710/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com/?el=MM)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町３番１２号

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]