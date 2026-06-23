【自由研究はさつまいもで決まり！】「科学実験ワークショップ」や「利き干し芋選手権」ほか、親子で楽しめる体験型コンテンツで五感が大爆発！？

株式会社頼人

さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）は2026年8月6日（木）～9日（日）の4日間、幕張メッセ・ホール3にて「夏のさつまいも博2026」を開催いたします。さつまいもスイーツ・フードはもちろん、夏休みの自由研究にぴったりな科学実験ワークショップや利き干し芋選手権、大道芸、会場限定グッズ、キッズが喜ぶメニューなど、親子で楽しめる企画をご用意しています。

夏休みを彩るキッズステージ・コンテンツ

学んで、遊んで、楽しめる！自由研究にもおすすめのワークショップやキッズステージをお楽しみください。

さつまいもを科学する！～甘み鑑定団～

「じっくり焼いたさつまいもは、本当に甘いの？」それを確かめるため、立ち上がった甘み鑑定団。生のもの、レンジで温めたもの、オーブンでじっくり焼いたものなど、様々なさつまいもの糖度を、糖度計を使って調べます。「なぜ甘くなるのか？」その理由も解説しちゃう！

＜開催日＞

8/7（金）10:30～ ショー形式

8/7（金）14:00～ ワークショップ形式

※ワークショップは先着順で当日整理券を配布する予定です。

とべ！さつまいもロケット！～ブクブク実験～

「さつまいもと謎の液体とあわせると…？ なんだかブクブク不思議なことになっちゃった！」今回の実験は、さつまいもをはじめ身近な野菜の中にかくされた“秘密の力”を見つけていきます。最後は、さつまいもパワーでミニロケットを発射！？ 見て、さわって、驚いて、さつまいもの新しい一面に出会いましょう。

＜開催日＞

8/8（土）12:15～ ショー形式

8/8（土）14:00～ ワークショップ形式

※ワークショップは先着順で当日整理券を配布する予定です。

利き干し芋選手権 for Kids

大人気企画「利き干し芋選手権 for Kids」、この夏も開催いたします。美味しい干し芋の品種を当てて、豪華な景品をゲットしよう！

＜開催日＞

8/9（日）12:15～

※事前抽選で当選した方が参加できます。

ここでしか手に入らない限定グッズ

利き干し芋選手権 for Kidsチーバくんによるダンスステージ迫力満点の大道芸を間近で！さつまいもに関する様々な質問

さつまいも博ならではのオリジナルグッズが大集合！イベントの思い出を持ち帰れる限定アイテムをぜひチェックしてください。

キッズも夢中！おいもメニュー大集合

さつまいも型ポーチおさつ隊長Tシャツ焼き芋イヤリング

ひんやりスイーツからかわいいメニューまで、おいもグルメが大集合！お気に入りの一品を見つけよう。

うなぎいもストア うなもっち（大福）倉敷芋屋 蜜の月 お芋のクリームかき氷～藤戸餡を添えて～らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ おいもの花びらソフトクリーム（やきえもん焼きトッピング）おいもや農家の台所★東京都羽村市★ ＼ふわふわ派／ 蜜芋シフォンサンド超蜜やきいもpukupuku クレープアイス『もにぎり』ケーキ２色セット芋ばっかりの専門店IMOBAKKA さつまいもと焼きそば小江戸川越 芋福堂 くねくね焼き芋ソフトつぼやき芋専門店 ぽっとすいーと のむやきいも

▼夏のさつまいも博2026 ホームページ：

https://imohaku.com/2026summer/ (https://imohaku.com/2026summer/)各種チケット、好評販売中！

■出店店舗一覧

&potato(R)/BUTTER CREPE LAB./N4.5/OIMOcafe/sweet＆healthy SAZANKA/THE IMOMITSU/芋ばっかりの専門店IMOBAKKA/芋ぴっぴ。キッチンカー熊本/うなぎいもストア/おいも日和/おいもや 農家の台所 ★東京都羽村市★/尾張芋屋 芋吉/倉敷芋屋 蜜の月/神戸芋屋 志のもと/小江戸川越 芋福堂/五島商店 佐藤の芋屋/千葉芋屋 芝山農園｜CAFE NETAIMO/超蜜やきいもpukupuku/つぼやき芋専門店 ぽっとすいーと/日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo/蜜芋処えんむすび/焼き芋スイーツ ほっこり芋/らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ/浪漫焼き芋 芋の巣 （24店舗、五十音順）

※内容は急遽変更となる場合がございます。最新情報は公式のHPやSNSにてご確認ください。

【開催概要】

名 称：「夏のさつまいも博2026」／「夜のさつまいも博2026」

開催日時：2026年8月6日(木)～8月9日(日) 10:00～20:00 ※9日は17:00まで

「夏のさつまいも博」8月6日(木)～9日(日) 10:00～17:00

「夜のさつまいも博」8月6日(木)～8日(土) 17:30～20:00

会場：幕張メッセ 展示ホール3

会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分



■主催・運営：さつまいも博実行委員会 ■特別協力：千葉県

■後援：茨城県／徳島県／鹿児島県／行方市／千葉市／香取市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

後援申請中：熊本県／鹿屋市

■協力：ちばぎん商店株式会社



公式HP : https://imohaku.com/2026summer/

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＜ 一般お問い合わせ ＞

さつまいも博実行委員会 （株式会社頼人 内）

住所：東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル

TEL：03-6161-9424 EMAIL：info@imohaku.com

https://imohaku.com/