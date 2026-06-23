「UNIVERSE」、パートナー企業に対する広告配信技術の提供を加速　～ マイクロアド独自のデータを掛け合わせ、各社の強みを活かしたデジタル広告の開発支援を強化 ～

株式会社マイクロアド

株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：渡辺健太郎）は、データプラットフォーム「UNIVERSE」の保有データ及び広告配信技術を提供し、各種メディア運営企業・広告代理店をはじめとするパートナー企業に向けた、各社独自のデジタル広告の開発支援の展開を加速します。

マイクロアドは、これまで多くのパートナー企業に対し、企業が持つ1st Party Dataの特性や、各社の顧客ニーズやビジネスモデルに合わせた広告ソリューションの共同開発を行ってまいりました。

今後も提携先企業を拡大するとともに、パートナー企業が持つデータや媒体の価値を最大化する独自の広告ソリューションを並走して開発していくことで、デジタル広告市場全体の発展に貢献してまいります。

■ 背景と目的

近年のデジタル広告市場では、企業が保有する1st Party Dataを広告ビジネスへ利活用したいというニーズが高まっています。しかし、これらを効果的にマネタイズするためには、膨大なアクセスを安定して処理するシステムインフラや、高度なデータ分析・活用基盤、そして十分な広告配信先となるメディアネットワークが不可欠です。

マイクロアドは、これまで培った強固なシステム基盤とデータ解析技術に加え、独自に保有する良質なメディアネットワークを活用することで、パートナー企業が持つデータの価値を最大化する広告ソリューションの開発を支援してまいりました。

今後この取り組みをさらに加速させ、各種メディア運営企業・広告代理店などがもつ独自の強みを活かした、新たなデジタルマーケティングの価値創造を広く推進してまいります。





■ これまで行なってきた開発支援について

企業に対し「UNIVERSE」のデータ及び広告配信技術を提供し、各社の強みや顧客ニーズに合わせたデジタル広告の共同開発を行っています。 企業が持つ1st Party Dataの特性に合わせた独自ソリューションや、各社のビジネスモデルに最適化したシステム・機能の開発を支援しています。



＜広告代理店＞

各社の特性に合わせ、スマートフォンの位置情報を活用した特定エリアのユーザーへアプローチするジオターゲティングや、ライフスタイルや属性情報など多角的なデータからユーザーを捉える広告配信ソリューションの開発支援をしています。

＜人材・就職マーケティング企業＞

「UNIVERSE」と企業が保有する豊富な求職・就職関連データを掛け合わせ、アプローチしたいユーザーを捉えた広告ソリューションの開発支援をしています。

＜教育関連企業＞

「UNIVERSE」と企業が保有する進学や教育に関心の高いユーザーの行動データ等を掛け合わせ、アプローチしたいユーザーを捉えた広告ソリューションの開発支援をしています。

＜営業DX支援企業＞

企業のIPデータやビジネス系SNSのデータを活用し、自社サービスに高い関心を持つ企業を捉えたBtoB向け広告配信ソリューションの開発支援をしています。





■ 北海道新聞社「道新DSP」について

また新たに、株式会社北海道新聞社（本社：札幌市中央区、代表取締役社長：堀井友二）における、北海道の企業や自治体向けのデジタル広告サービス「道新DSP Powered by UNIVERSE」の開発を支援したことをお知らせします。



「UNIVERSE」と「北海道新聞デジタル」の保有データを融合することで、全国一律の設計では捉えきれない北海道特有の季節性や生活圏を反映した、高精度なターゲティング広告配信を実現します。

道新DSP Powered by UNIVERSE：https://adv.hokkaido-np.co.jp/digital/doshin-dsp.html







マイクロアドは、今後も提携先企業を拡大するとともに、パートナー企業が持つデータや媒体の価値を最大化する独自のデジタル広告ソリューションの開発を並走して開発していくことで、デジタル広告市場全体の発展に貢献してまいります。

株式会社マイクロアド 概要

社名 株式会社マイクロアド

代表者 代表取締役 社長執行役員 渡辺健太郎

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

事業内容 データプラットフォーム事業

URL http://www.microad.co.jp/