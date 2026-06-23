【自治体職員を目指す皆さんへ】令和８年度相模原市職員採用試験（高校卒業程度・保育士・薬剤師）の申込受付がスタート！

相模原市役所

自治体職員になって市民生活に貢献したい、そんな高い志を抱きつつ、どんな自治体を選ぶか思案中の皆さまに向けて、神奈川県相模原市からのメッセージです。

相模原市では、このたび令和８年度の職員採用試験（高校卒業程度、保育士及び薬剤師）の実施を公表し、受験者の募集をスタートしました。

東京２３区の総面積の半分以上にあたる約３２９k平方メートル もの広大な市域の中に約７２万人もの市民が暮らす政令指定都市 相模原市は「都市と自然のベストミックス」をキャッチフレーズとし、都市部から住宅街、自然豊かな中山間地域に至るまでの地域毎に異なる文化や、工業・農業・林業・商業等の多彩な産業が息づく、さまざまな表情を持ったまちです。

そんなバラエティに富んだ市民生活と向き合う相模原市の職員の活躍フィールドの幅広さは、首都圏の中でも屈指と言っても過言ではないでしょう。

さらにリニア中央新幹線の神奈川県駅（仮称）の設置や、宇宙開発やロボット技術をはじめとする先端産業等、未来に向けての将来性と、その比類なきポテンシャルが注目を集めています。

そんな相模原市の職員として働くことを「やりがいがありそう」「面白そう」と思っていただける皆さまのチャレンジをお待ちしております。

・令和８年度 相模原市職員採用試験について

◆“受験しやすさ”を重視した令和８年度 相模原市職員採用試験の特徴

・適性検査（事務適性検査、基礎能力検査及び消防適性検査）を廃止します。

・薬剤師の専門試験を「記述式」から「択一式」に変更します。

【試験区分、採用予定人数、職務内容】

（高校卒業程度）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/72959/table/591_1_4c49b0d696390db7b504bece2495eaef.jpg?v=202606231052 ]（免許資格職）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/72959/table/591_2_d7ffd7fe2f7807003978a2ce07735412.jpg?v=202606231052 ]

※ 採用予定人数については、今後の事業計画等により変更する場合があります。

※ 受験資格・試験内容等詳細は以下のURLよりご確認下さい。

■令和8年度 相模原市職員採用試験受験案内（高校卒業程度・保育士・薬剤師）

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026815/shokuin_annai/1035506.html

【申込期間】

令和８年６月１６日(火)午前９時から７月２１日(火)午後１１時５９分まで [受信有効]

【申込方法】（インターネット申込のみ）

自治体専用求人サイト「パブリックコネクト」からパソコン又はスマートフォンにより申込み

https://public-connect.jp/employer/256

【第１次試験日・会場】

令和８年９月２７日(日) 医療ビジネス観光福祉専門学校

相模原市南区上鶴間本町３-１８-２７（JR横浜線「町田駅」より徒歩約２分)

https://www.mbsi.ac.jp/html/about/access/

・募集職種イメージの一例

・受験を検討されている方に向けてのお役立ち情報

行政土木消防保育士◎《採用情報サイト》相模原市役所メタバース・オフィス

相模原市役所メタバース・オフィスは、令和7年3月にオープンした、相模原市職員を目指す方へ向けた採用情報サイトです。

サイト内では、インターネット上の仮想空間から、最新の採用情報を確認できるほか、本市の庁舎をリアルに再現した３Ｄ空間で庁舎内を見学することなどもできます。

また、Ｗｅｂミーティングやチャット機能も備えており、市の担当者や来訪者と交流することでも情報の入手が可能です。

スマートフォンでの操作も簡単で、いつでもどこでも気軽に採用情報をチェックできます。ぜひ体験してみてください。

※相模原市役所メタバース・オフィスのご案内はこちらから

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026815/shokuin_annai/shiyakusho/1032528.html

◎相模原市 職員採用動画

相模原市では、市の仕事に興味を持ち、もっと深く知りたい方々に向けて、「市の重点施策」や「市職員の働き方」、「職種ごとの仕事紹介」等をリアルな若手職員が生の声で紹介する動画を多数公開しています。現在数多くの動画をＹｏｕＴｕｂｅの相模原市人事委員会チャンネルにアップしていますので、ぜひご興味のあるタイプをご覧ください。

・相模原市の重点施策(2025年ショート版）

https://www.youtube.com/watch?v=7EJ_KqPTnb8

・相模原市職員の働き方～富澤さん編～（2025年版）

https://www.youtube.com/watch?v=zFIOcUPPq2c

・相模原市職員の働き方～増渕さん編～（2025年版）

https://www.youtube.com/watch?v=O_XhzOVztZ4

・相模原市職員の仕事紹介～行政～（2025年版）

https://www.youtube.com/watch?v=vHi21k5zpdw

・相模原市職員の仕事紹介～土木～（2025年版）

https://www.youtube.com/watch?v=U__7ETh4Sc8

・相模原市職員の仕事紹介～消防士～（2025年版）

https://www.youtube.com/watch?v=4_HQZIVCOpc

・相模原市役所で働くメリットとは

東京２３区の総面積の半分以上にあたる約３２９k平方メートル もの広大な市域の中に約７２万人もの市民が暮らす政令指定都市 相模原市は、「都市と自然のベストミックス」をキャッチフレーズとし、都市部か

ら住宅街、自然豊かな中山間地域に至るまでの地域毎に異なる文化や、工業・農業・林業・商業等の多彩な産業が息づく、さまざまな表情を持ったまちです。

そんなバラエティに富んだ市民生活と向き合う相模原市の職員の活躍フィールドの幅広さは、首都圏の中でも屈指と言っても過言ではないでしょう。

さらにリニア中央新幹線の神奈川県駅（仮称）の設置や、宇宙開発やロボット技術をはじめとする先端産業等、未来に向けての将来性と、その比類なきポテンシャルが注目を集めています。

そんな相模原市の職員として働くことを「やりがいがありそう」「面白そう」と思っていただける皆さまのチャレンジをぜひお待ちしております。