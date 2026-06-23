ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン初の卒業生が世界の名門大学へ

学校法人H. A. International School

英国名門パブリックスクール「ハロウスクール」の教育理念を受け継ぎ、日本で唯一の英国式全寮制インターナショナルスクールとして2022年8月に開校した、ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン（以下、ハロウ安比校）が、開校以来初となる卒業式を執り行いました。

記念すべき第一期卒業生となるのは、12か国から成る34名の生徒です。卒業生たちは在学中、ハロウのホリスティック(全人)教育と全寮制環境の中で学び、多様な文化や背景を持つ仲間と共に成長し、世界各国の大学から多数の合格を獲得しました。今回の卒業式は、ハロウ安比校の教育成果を示す重要な節目であり、地域・国内外からも注目を集めています。

卒業スピーチをする代表生徒

世界の名門大学への進学実績

2026年度第一期卒業生は、イギリス・アメリカ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・日本・中国・香港・シンガポールの9か国・地域、計81校の大学から合計146件の合格オファーを受けました。そのうち64件は、QS世界大学ランキング（2025年版）においてTop 100にランクインする大学からのオファーです。開校からわずか4年間でこれほどの進学実績を上げた背景には、高い学力はもとより、リーダーシップ経験・真の異文化対応力・課外活動の充実など、世界の大学が重視する資質を徹底的に培ってきた教育の成果があります。

[大学合格実績一例* 2026年6月17日時点]

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107184/table/6_1_94782cbdaf60c821250e7b68bf7894d7.jpg?v=202606231052 ]

岩手県知事からの祝辞

卒業式に先立つ6月12日には、校長と卒業生代表が岩手県庁を訪問し、達増拓也岩手県知事を表敬訪問しました。生徒たちは岩手での学びや成長への感謝を伝え、達増知事からは卒業と今後の活躍への激励の言葉が贈られました。

また、卒業式では達増知事から寄せられた祝辞が紹介されました。知事は、卒業生がハロウ安比校で培った国際的な視野や多様な価値観への理解、そして岩手でのさまざまな学びと経験を称えました。また、「岩手で学んだことを胸に世界へ羽ばたいてほしい」と激励するとともに、「卒業後も岩手は皆さんの故郷であり続ける」と述べ、今後の活躍に期待を寄せました。

校長メッセージ：「山頂から見た景色を胸に」

ハロウ安比校校長スティーブン・トンは卒業生に向けて、人生を「山登り」に例えたメッセージを送りました。

校長は、「人はいつまでも山頂に留まり続けることはできない。しかし山頂から見た景色は、その後の人生を歩む力になる」と語り、生徒たちがこれまで数々の挑戦を通じて得た経験や友情は、今後どのような環境に進んでも支えとなると激励しました。

また、卒業生たちを「学校の歴史を切り拓いた開拓者」と称え、「将来ハロウ安比校の歴史が語られるとき、皆さんは第一章を飾る卒業生として記憶される」と述べました。そして、何を成し遂げるかだけでなく、どのような姿勢で生きるかを大切にしながら、世界に良い影響を与える人になってほしいとエールを送りました。

生徒代表スピーチ

卒業生代表によるスピーチでは、開校初期から学校づくりに関わってきた第一期生としての歩みや、多様な仲間との出会い、全寮制生活を通じて得た成長について語られました。

「20年後に振り返ったとき、最も心に残るのは成績ではなく、2026年の仲間たちと共に作り上げた思い出だ」と語り、不安を抱えながらも新たな一歩を踏み出す勇気を持ってこの学校を選んだクラスメイト一人ひとりに向けて、「計画が整うのを待つのではなく、今この瞬間を生き、最初の一歩を踏み出し続けてほしい。なぜなら、限界を超える勇気を持った者だけが、自分の可能性の真の大きさを知ることができるから」と力強くエールを送りました。

卒業生34名。未来への希望を胸にハットトス開校からわずか4年で実現したグローバル教育の成果

ハロウ安比校は開校以来、英国ハロウスクールの伝統と、世界水準の教育を全寮制の環境にて提供してきました。今回の卒業生34名は、学校創設期を支えたパイオニア世代であり、多国籍なコミュニティの中で学びながら、学業のみならずリーダーシップや国際感覚を培ってきました。その成果として、英国、米国をはじめとする世界有数の大学から多数の合格を獲得し、ハロウ安比校が目指す「世界で活躍するリーダー育成」の実現を示しています。

[学校紹介]

ハロウインターナショナルスクール安比ジャパンは、2022年に岩手県安比高原に開校した、日本初の英国式全寮制インターナショナルスクールです。英国の名門ハロウスクールの理念と教育水準を受け継ぎ、11歳から18歳（Year 7～13）の生徒を対象に、IGCSEおよびAレベル課程を提供しています。雄大な山々に囲まれた環境での全寮制生活を通じて、学業・スポーツ・芸術・人格形成を融合したホリスティック教育を実践。確かな学力を身につけるだけでなく、安比高原ならではのスキー、スノーボード、ゴルフなどの多様な課外活動を通じて、生徒一人ひとりの可能性を引き出し、世界の名門大学進学と国際社会で活躍するリーダーの育成を目指しています。

学校名：ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン

ウェブサイト： https://www.harrowappi.jp/

所在地：岩手県八幡平市安比高原180-8

教育対象：Year 7～Year 13（11~18歳）

生徒数：約350人（内訳：日本国籍30%、外国籍70% ※2026年6月時点）

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ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン

部署：マーケティングチーム

担当者：Jane Blundell / マーケティング・マネージャー

メール：jchung@harrowappi.jp