リコージャパン秋田支社、アランマーレと連携しSDGs推進に向けた地域共創プロジェクトを発足

リコージャパン株式会社

リコージャパン秋田支社（支社長：阿部 久光）は、株式会社プレステージ・インターナショナルが運営する女子バスケットボールチーム「Aranmare（アランマーレ）秋田」および女子バレーボールチーム「Aranmare（アランマーレ）秋田庄内」と連携し、持続可能な開発目標に向けた地域共創プロジェクトを発足しました。

両者は秋田県SDGsパートナーに登録されており、これまでにSDGs推進において実績を有しています。株式会社プレステージ・インターナショナル秋田BPOメインキャンパスは2024年度、リコージャパン秋田支社は2025年度に「あきたSDGsアワード」をそれぞれ受賞しました。

このたび、同アワード受賞企業同士が連携し、地域からSDGs/ESGを推進し、課題解決と地方創生を目指す取り組みに合意しました。その第一弾として、2026年11月17日（火）、18日（水）の2日間の開催を予定している「RICOH Value Presentation 2026 in AKITA」において、サステナビリティイベントの共同企画・実施を行います。企業共創を通じて、持続可能な秋田の実現を目指します。

2026年6月11日（木）には、アランマーレ体育館にてキックオフミーティングを開催しました。アランマーレの関係者および選手、リコージャパン秋田支社長 阿部およびプロジェクトメンバーが参加し、今後の連携に向けた意見交換と記念撮影を行いました。

株式会社プレステージ・インターナショナルは、地域活性化と女性活躍の推進を目的として、女子スポーツチーム「アランマーレ」を運営しています。スポーツを通じて地域とのつながりを深め、魅力あるまちづくりと、多様な人材が輝ける社会の実現を目指しています。

リコージャパン秋田支社は、「“はたらく”に歓びを」を掲げ、秋田県における事業とSDGs/ESGの同軸化を推進しています。お客様や地域の課題解決に向けて、デジタルサービスによる生産性向上を支援するとともに、「DX&GX ～ AI」を軸とした伴走型支援により社会価値の創出に取り組んでいます。

今後は、定期的なミーティングを通じてプロジェクトを推進し、サステナビリティイベント（セミナーや展示等）の内容を具体化していきます。スポーツが持つ地域への影響力や共感力と、DX・GXおよびAIのノウハウを融合させ、地域課題の解決と持続的な発展に貢献していきます。

本取り組みは、SDGs目標「17.パートナーシップで目標を達成しよう」の実現にも寄与していきます。

リコージャパン秋田支社 公式Webサイト

https://www.ricoh.co.jp/sales/branch/akita/

Aranmare（アランマーレ） 公式Webサイト

https://www.aranmare.jp/

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企業情報

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■リコージャパン株式会社

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6187/table/205_1_190426d61864c7a9c158e56466a69a0d.jpg?v=202606231052 ]

■事業内容

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。

１．複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供

２．サポート＆サービス（画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行）

３．システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発

▽リコージャパン企業情報（リコー ソリューション・商品サイト）

https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan